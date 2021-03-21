Задержанному после акции под ОП Сорду вручили подозрение, но без адвоката

Писателю, ветерану и основателю издательства "Дом химер" Владу Сорду, которого полиция задержала после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко у Офиса Президента, вероятно, выберут меру пресечения 22 марта.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил адвокат Сорда Дмитрий Мазурок, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Сорда задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта, ему должны были вручить подозрение. Узнать о том, получил ли его задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи.

"Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться ", - рассказал адвокат.

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Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сорда позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона. Также защитник сообщил, что дело Сорда, скорее всего, рассмотрят во второй половине 22 марта или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева. Ветерану инкриминируют "хулиганство с использованием оружия". Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

"Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержания под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть", - рассказал адвокат.

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

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