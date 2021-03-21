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Новости Коронавирус и карантин
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вакцина (3777) карантин (16728) Мендель (232) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель

Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель

В Украине лишь у 0,5% вакцинированных препаратом CoviShield отмечаются побочные эффекты, все в легкой форме.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мир обсуждает вакцину AstraZeneca, которую выпускает шведско-британская компания. Вдумайтесь: в Европе вакцинировано 17 млн человек, только у около 40 из них обнаружено тромбы. Другими словами, один случай на полмиллиона привитых", - сказала Мендель.

Она подчеркнула, что препарат AstraZeneca из всех вакцин от COVID-19 подвергся наиболее массированной информационной атаке. Вероятно, это связано с тем, что вакцина на сегодняшний день - среди самых доступных.

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Мендель напомнила, что Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам уже заявили, что вакцина AstraZeneca не вызывает появление тромбов. И сегодня даже те страны, которые на время приостанавливали применение препарата, возобновляют вакцинирование AstraZeneca.

В Украине сейчас проходит вакцинация препаратом CoviShield, который изготавливают по лицензии компании AstraZeneca.

"Этим же препаратом, напомню, вакцинировался президент Владимир Зеленский. Эффект после первой прививки составляет 76%. То есть на 76% из 100% вы защищены от коронавируса", - напомнила Юлия Мендель.

Она сообщила, что возможные побочные эффекты CoviShield - небольшая температура и слабость, "несложные и недлительные, их в Украине всего-то 0,5%, все - в легкой форме".

Также читайте: За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав

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Топ комментарии
+23
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 1960
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21.03.2021 22:19
+20
Дожились, що вже Мендель з ОПи повідомляє про побочки. У Степанова побочка, що він про побочки не хоче повідомляти?
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21.03.2021 22:11
+17
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6722
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21.03.2021 22:21
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Правила форума Совет форумчан
это именно тот случай, когда кое-кому лучше промолчать.... в интересах дела
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21.03.2021 22:30 Ответить
Тут важливіше запитання є:чи має Мєндєль медичну освіту? І хто власне така Мєндєль? Які її посадові обов'язки?
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21.03.2021 22:45 Ответить
Дожились, що вже Мендель з ОПи повідомляє про побочки. У Степанова побочка, що він про побочки не хоче повідомляти?
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21.03.2021 22:11 Ответить
А ОПа завжди бреше, це вже відомий факт.
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21.03.2021 22:17 Ответить
еще одно нанюхалось.....
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21.03.2021 22:15 Ответить
от хоть тут свезло, шо мендель в любом вопросе копенгаген...
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21.03.2021 22:18 Ответить
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 1960
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21.03.2021 22:19 Ответить
Причем именно реальный приговор. Страна летит в пропасть,
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21.03.2021 22:20 Ответить
Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6722
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21.03.2021 22:21 Ответить
Учитывая количество вакцинированных В Украине, то побочные явления есть только у Зеленского со Степановым
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21.03.2021 22:23 Ответить
Вот и дождались - Ыксперты с вакцинации подтянулись... Спасайся кто может !!! *******
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21.03.2021 22:25 Ответить
А Мандель у нас что, ещё вдобавок и врач, раз уж такое озвучивает???
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21.03.2021 22:25 Ответить
Это не вакцинирование,а насмешка над людьми.
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21.03.2021 22:26 Ответить
Укололся уже?
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21.03.2021 22:42 Ответить
мандєль дохтур?
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21.03.2021 22:26 Ответить
Треба вертати Супрун, якість індійської вакцини від того не зміниться - але хоча б пропаганда буде впевненішою, сам мериканський "лікар" агітуватиме за індійські вакцини як раніше.
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21.03.2021 22:26 Ответить
Фриц кацарылый,ты бы за дела в бундесе переживал или в израиле.
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21.03.2021 22:30 Ответить
Тебе бы кто мозги вернул вот это было бы дело.
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21.03.2021 22:40 Ответить
это не вакцинируется
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21.03.2021 22:59 Ответить
Из бреда мандель сразу видно что она не делала себе Индийскую прививку.Из личного опыта на себе и своих родных и сотрудников могу написать.Практически у каждого третьего ,поднимается температура до 38С,ломота в ногах ,руках,головная боль.Все эти симптомы начинаются через 5-8 часов после прививки и продолжаются до суток, у некоторых % 20,до 2-3 дней,ощущение ,что вы переболели гриппом за 24 часа.Прививка г-но,но другой нет и я думаю ,что здравомыслящим людям необходимо ее делать! Потому что при власти зедебилов можно не дождаться никакой, а эта все таки если верить ,что она аналог зенеки ,реальная защита!! Так что спасайте себя и близких.
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21.03.2021 22:28 Ответить
Цікаво, тут одні тролі верещать що вакцинацію провалено і в Україні майже нікого не вакцинують, а інші тролі розказують що вже майже всіх навколо вакцинували і у кожного третього температура. Ви б визначились вже.
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21.03.2021 22:32 Ответить
НЕДОУМОК Я ТЕБЕ ПРАВДУ НАПИСАЛ,хотя она тебе недобиток не нужна у тебя пропагандон зеленый другая задача.
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21.03.2021 22:35 Ответить
реальная на 76%
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21.03.2021 22:35 Ответить
не на, лучше лежать под кислородом (с поражением легких), или не дай Бог под ИВЛ
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21.03.2021 22:37 Ответить
а що з іншими, виживають?
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21.03.2021 22:39 Ответить
так шо, заява Пороха на погоджувальній раді про те, що франківські медики назвали вакцину "CoviShield" не інакше, як "це- гівно" - відповідає дійсності?
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21.03.2021 22:39 Ответить
Лайно так лайно. Хто не бажає щеплення, той вілний не робити. Іншим більше залишится.
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21.03.2021 22:50 Ответить
Наверно немного сложнее. Зелёные мародёры давно уже пообещали Pfizer для врачей, а привезли то что привезли. Медикам, которые "ходят по минному полю", постоянно рискуя заражением, нужна вакцина с эффективностью близкой к 100%. Им привезли не то что обещали, отсюда такая реакция. Ещё есть вопросы по стандартной сертификации каждой партии вакцины, возможно и тут медикам что-то известно.
Ну и Порошенко, теперь многие (от Скрипина до Мендельюльки) цитируют всего три слова из его речи - "бо гімно привезли", а речь шла не об экспертном мнении Пороха о вакцине, а о том безумном воровстве и потоках лжи, которые при зелёных стали нормой.
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21.03.2021 23:32 Ответить
Маєш повне право вколоти собі що завгодно. а я маю гарантоване мені Конституцією України статтею 28 .повне право відмовитися від будь -яких медичних експериментів. тому свої думки і рекомендації притримай при собі ."здравомислящий" ти наш.
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21.03.2021 23:05 Ответить
Тебя никто не насилует, я же тебе написал и описал все из личного опыта.А тебе желаю ,что бы ты к нам в гости на скорой не приехал. Тогда и вспомнишь про прививки ,А мои рекомендации ,я сразу написал ,для Здравомыслящих людей,так что тебе переживать незачем.
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21.03.2021 23:14 Ответить
Ти мені не хами. шановний. і свої страшилки притримай для когось іншого.а я працюю в лікарні і знаю та бачу .що відбувається .тому гуляй...
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21.03.2021 23:20 Ответить
Тем тяжелее случай.У нас сначала то же ,большая часть отказалась, но через неделю посмотрев на тех кто сделал начали вакцинироватся.А тебе никто не хамит уважаемый работник больницы,просто ты предложил мне держать свое мнение при себе и слушать твое.Можешь на работу брать конституцию ,что бы она тебя защитила!
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21.03.2021 23:28 Ответить
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21.03.2021 23:38 Ответить
Это направление в реанимацию для тебя?
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21.03.2021 23:41 Ответить
це напрямок куди тобі йти...
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21.03.2021 23:45 Ответить
Ты бы не позорил имя умного человека.
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21.03.2021 23:47 Ответить
Лікарі по всьому світу рекомендують щеплюватися а ти вирішили що тебе заставляють? "Особенный" ти наш.
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21.03.2021 23:18 Ответить
При чем тут AstraZeneca? CoviShield не AstraZeneca. И если будут вводить паспортизацию на вакцинирование, то там запишут не AstraZeneca, а CoviShield. И куда с этим паспортом деваться, если она не сертифицирована в ЕС?
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21.03.2021 22:31 Ответить
коли вас, зебілів, на роботу в ЄС не пропустять - чи підете на Майдан "сметать"?? Чи тільки на диванах будете?
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21.03.2021 22:37 Ответить
Дело уже не в паспорте ,а в спасении жизни! Месяцев через 6 можно будет привиться ,где ни будь в Польше или Германии,когда она появится в продаже в цивилизованных странах после вакцинации своих граждан, нормальной прививкой, но до этого надо дотянуть. С уровнем желания ,и способностью зедебилов,это чудеса ,что завезли да же эту.Вы должны не хаить эту ,а требовать от недоумков и барыг зеленых ,цивилизованные вакцины .
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21.03.2021 22:44 Ответить
Зараз завдання зупинити пандемію і врятувати людей. Про подорожі треба думати потім
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21.03.2021 22:45 Ответить
у нас говорят, что второй инъекции CoviShield не будет. Тогда нет смысла в такой вакцинации. А все разговоры о том, что надо вакцинироваться тем, что есть меня не устраивает.. На кол надо садить за подобную организацию вакцинирования. Так жизни людей не спасают. Так зарабатывают бабло. На людских жизнях.
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21.03.2021 22:56 Ответить
Вже перше щеплення практично гарантує проти тяжкої форми. Тому у Сполучнному Королівстві зараз дуже швидко роблять перше щеплення щоб врятувати людей. У Німеччини - інший шлях який зараз критикують з усіх сторін.
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21.03.2021 23:01 Ответить
це і закон прийняли про зняття будь -якої відповідальності за наслідки вакцинації .щоб врятувати людей?)
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21.03.2021 23:06 Ответить
Якщо ви не бажаєте - не робить щеплення, але будьласка не закликайте інших. Щеплення дійсно зараз рятує життя
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21.03.2021 23:10 Ответить
Жодних проблем .але й не треба такої агресивної пропоганди щеплення .а тим паче вакциною .яка не пройшла всіх стадій випробування .та від якої вже є смертельні випадки .і не факт.що їх так мало як про це кажуть у ЗМІ.
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21.03.2021 23:14 Ответить
Вы полагаете, ЕС не пустит к себе канадцев, вакцинированных Ковишилдом?
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21.03.2021 23:12 Ответить
Может и так. В Израиль уж точно их не пустят.
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21.03.2021 23:18 Ответить
Израиль никого не пустит ни с какой справкой - они уже это заявляли. Всем прибывшим делают тест на антитела. Если обнаруживают, то выдают книжечку своего образца и впускают. А чужим бумажкам они не верят.
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22.03.2021 00:38 Ответить
Туда очередь только из офиса опы и кабмина.
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22.03.2021 10:22 Ответить
всі зєбидли стали вірусологами. велике крадівництво на ковіді.
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21.03.2021 22:32 Ответить
Після того, як пропагувати вакцину взялася Мандель підозра не пройшла, а закріпилася.
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21.03.2021 22:39 Ответить
Передайте Мендель, что завтра у Байдена встреча с представителями МВФ. Отсутствие побочных эффектов не гарантируется
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21.03.2021 22:42 Ответить
Меньше.
Побочные еффекты в виде куртки за поллимона пока что увидели только у степанова.
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21.03.2021 22:53 Ответить
а нальзя кого нибудь хотя бы со средним образованием послушать?
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21.03.2021 22:54 Ответить
напались на девушку. Да может она единственная трезвая в оп сегодня вечером? Ну решила отписаться про вакцину, бывает
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21.03.2021 22:57 Ответить
відчепиться від мендель...вона працює
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21.03.2021 22:57 Ответить
хто не працює - тот не їсть...)
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22.03.2021 00:32 Ответить
В вас вакцини, всього на 0,5% населення України.
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21.03.2021 22:58 Ответить
Клоунада продовжується , - сумно і бридко від всього цього балагану , що діється наразі в Україні !
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21.03.2021 23:22 Ответить
Tы сама-то укололась, шлёндра ?
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21.03.2021 23:40 Ответить
вона тільки нюхає (разом з бубцею) ))
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22.03.2021 00:38 Ответить
всё равно не верим. "зрада-шмурдяк".
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21.03.2021 23:48 Ответить
верю -вот каждому ее слову верю
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21.03.2021 23:54 Ответить
з телебачення кОпнули, тепер вона спец. із вакцинних побочок, що вона ще вміє? (гусари, мовчати!)
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22.03.2021 00:37 Ответить
Теперь эта хабалка и в медицине разбирается?!
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22.03.2021 00:39 Ответить
биоматериал фсех мастей пучит.
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22.03.2021 00:58 Ответить
У Мендель 33 прививки, как у Люси разведвыходов за линию фронта. Все прививки с незначительными осложнениям. Но, Карл, их 33 и все с осложнениями в одном направлении! В мозг!
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22.03.2021 01:08 Ответить
шмара клованская
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22.03.2021 03:53 Ответить
А хто така Мендель, що її "звіздьож" транслює якийсь канал "дурДом"?
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22.03.2021 05:24 Ответить
Что и следовало ожидать! Пригожинские шавки -вперед!
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22.03.2021 05:58 Ответить
Глянул. Иду работать. Над собой...
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22.03.2021 07:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7R0FU8BDfIU Шприц-95.
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22.03.2021 08:08 Ответить
0,5% это экстрасенсы сказали?
Церроз тромбы, печени, почечная недостаточность ... - проявятся не раньше чем через пол года.
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22.03.2021 08:45 Ответить
Остання надія Степанова: Чи допоможуть блогери зупинити пандемію ковіду міністру охорони здоров'яМіністр охорони здоров'я Максим Степанов вирішив рятувати чи то власний імідж, чи ситуацію з провалом вакцинації від ковіду. У мережі пишуть, що для цього він хоче подружитися з так званими лідерами суспільної думки
Побічні ефекти фіксують лише у 0,5% вакцинованих в Україні, всі - в легкій формі, - Мендель - Цензор.НЕТ 5216
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22.03.2021 08:57 Ответить
а эта кИзда уже врачем стала?
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22.03.2021 12:16 Ответить
 
 