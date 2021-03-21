Побочные эффекты фиксируются лишь у 0,5% вакцинированных в Украине, все - в легкой форме, - Мендель
В Украине лишь у 0,5% вакцинированных препаратом CoviShield отмечаются побочные эффекты, все в легкой форме.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас мир обсуждает вакцину AstraZeneca, которую выпускает шведско-британская компания. Вдумайтесь: в Европе вакцинировано 17 млн человек, только у около 40 из них обнаружено тромбы. Другими словами, один случай на полмиллиона привитых", - сказала Мендель.
Она подчеркнула, что препарат AstraZeneca из всех вакцин от COVID-19 подвергся наиболее массированной информационной атаке. Вероятно, это связано с тем, что вакцина на сегодняшний день - среди самых доступных.
Мендель напомнила, что Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам уже заявили, что вакцина AstraZeneca не вызывает появление тромбов. И сегодня даже те страны, которые на время приостанавливали применение препарата, возобновляют вакцинирование AstraZeneca.
В Украине сейчас проходит вакцинация препаратом CoviShield, который изготавливают по лицензии компании AstraZeneca.
"Этим же препаратом, напомню, вакцинировался президент Владимир Зеленский. Эффект после первой прививки составляет 76%. То есть на 76% из 100% вы защищены от коронавируса", - напомнила Юлия Мендель.
Она сообщила, что возможные побочные эффекты CoviShield - небольшая температура и слабость, "несложные и недлительные, их в Украине всего-то 0,5%, все - в легкой форме".
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Ну и Порошенко, теперь многие (от Скрипина до Мендельюльки) цитируют всего три слова из его речи - "бо гімно привезли", а речь шла не об экспертном мнении Пороха о вакцине, а о том безумном воровстве и потоках лжи, которые при зелёных стали нормой.
Побочные еффекты в виде куртки за поллимона пока что увидели только у степанова.
Церроз тромбы, печени, почечная недостаточность ... - проявятся не раньше чем через пол года.