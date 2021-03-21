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безработица (433) Центр занятости (41)

Срок подачи документов для получения статуса безработного продлен до 30 дней, - директор Госцентра занятости Жовтяк

Срок подачи документов для получения статуса безработного продлен до 30 дней, - директор Госцентра занятости Жовтяк

Эксперты из Центра занятости напомнили о нововведениях по получению выплат по безработице из-за карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк рассказала, что срок подачи документов продлен.

"Большое количество безработных, которые на протяжении последнего года обращались за помощью, в течение 10 дней должны прийти и подать документы. Конечно, это не удобно ни людям, ни сотрудникам службы. Поэтому изменение срока подачи до 30 дней позволит снизить эмоциональную нагрузку, связанную с выполнением требований законодательства", - сказала она.

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Начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини рассказала об условиях получения статуса безработного.

"Раньше статус безработного предоставлялся на 8-й день, соответственно выплаты по безработице назначались также на 8-й день, при условии, если люди все эти 7 дней искали подходящую работу, если подходящей работы нет, то предоставлялся статус. На период карантина в день обращения лица ему предоставляется статус и назначается пособие по безработице, но это только на период карантина. Но это не означает, что человек перестает искать работу. И если вам предлагают подходящую работу, в соответствии со ст. 46, а вы дважды от нее отказываетесь, то в таком случае человек теряет право на регистрацию в центре занятости", - сказала она.

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А вот что нужно, чтобы получить статус руководителя службы гражданства и иммиграции США: 3 экзамена (теория управления, юриспруденция, медицина), 11 собеседований (комиссии конгресса и министерств), 2 проверки (ФБР и министерство финансов). Что называется, прочувствуйте разницу. Это вам не безработным в депутаты от квартала 95 записываться.
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21.03.2021 22:56 Ответить
это устаревшие данные - сейчас чтобы руководить американской службой гражданства и иммиграции надо быть партийным функционером демократической партии личто преданным делу Обамы-Байдена. Все равно всем нелегалам все дадут и тут никакого опыта управления не надо
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21.03.2021 23:05 Ответить
Даже до "устаревшего" в США нам еще топать и топать. Лет 50, а может и все 95. А вот с забором(или стеной) и нелегалами Байден дал маху. Спешка в таких делах неуместна.
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21.03.2021 23:08 Ответить
Что-то о гундосом ничего не слышно.... Не улетел ли он отдыхать на юга? С Дерьмаком? И женой для прикрытия?
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21.03.2021 23:00 Ответить
Яка така робота? Он багато хто хоче жорсткого карантину.А при цьому ні якої роботи і ніяких виплат не буде.Гроші звідки візьмуться? Та я ці всі локдауни скоріше за все надовго.
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21.03.2021 23:31 Ответить
 
 