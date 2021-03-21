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Странам ЕС предлагали купить несуществующие вакцины от COVID-19 на 14 млрд евро, - Европейское бюро по борьбе с мошенничеством

Странам ЕС предлагали купить несуществующие вакцины от COVID-19 на 14 млрд евро, - Европейское бюро по борьбе с мошенничеством

Преступники пытались продать несуществующие вакцины против коронавируса странам ЕС на общую сумму 14 миллиардов евро.

Об этом сообщает Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.

Генеральный директор OLAF Вилле Итяля рассказал изданию, что сообщения о попытках мошенничества также поступили в бюро в том числе и из Финляндии.

Он не может комментировать, откуда такие предложения поступали. Расследованием дела в Финляндии занимаются правоохранительные органы.

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Однако Итяля отмечает, что виновные в таких махинациях в основном связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран. По его словам, OLAF вышло на мошенничество после того, как несколько стран ЕС, получивших такие предложения, связались с Европейской комиссией.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - поясняет Итяля.

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Топ комментарии
+5
А Степашка не с этими контракты заключает?
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21.03.2021 23:36
+4
- Яша, как дела? Всё шьёте маски?
- Лёва, маски это прошлый век. Вакцину варим...
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22.03.2021 01:27
+3
Раисия толкает шмурдяк через Финляндию)))
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21.03.2021 23:49
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А Степашка не с этими контракты заключает?
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21.03.2021 23:36 Ответить
Для тебя
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21.03.2021 23:46 Ответить
Набутылочник, сиди на бутылке ровно
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22.03.2021 01:08 Ответить
Раисия толкает шмурдяк через Финляндию)))
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21.03.2021 23:49 Ответить
Финляндия вакцину Спутник V толкает огромными партиями )
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21.03.2021 23:58 Ответить
А чи не у наших "турборежимних " морда в пушку? звідкись ж у Стєпахи куртка за 600 тисяч взялася)
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22.03.2021 00:14 Ответить
ему чапай свою кожанку продал... вместе с анкой и маузером !
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22.03.2021 00:22 Ответить
По степи, зноем опаленный,
Среди высоких ковылей
Семен Михайлович Буденный
Скакал на рыжем кобыле.

Он был во кожаной тужурке,
Он был во кожаных штанах,
Он пел народну песню http://a-pesni.org/dvor/murka.php «Мурка» ,
Да со слезою на глазах.

А в той строке, где ента Мурка
Уже убитая была,
Была мокра его тужурка,
Под ним рыдала кобыла.

Когда же песню всю допели,
И плакать не было уж сил,
Еще два белых эскадрона
Семен Михалыч порубил
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22.03.2021 00:31 Ответить
убийца из кремля, на нашей земле ежедневно убивает наших солдат и граждан !
некоторые страны ЕС покупают вакцину у убийцы из немытой соССии !
все страны ЕС покупают газ и нефть у убийцы и даже не говорят о прекращении его транзита, через окровавленную, ведущую войну Украину, к себе, в ЕС !
никто не собирается лишать убийцу денег на его ежедневные убийства !
это значит, что граждане нашей страны и стран ЕС стимулируют убийцу к убийству себя и своей страны!

поэтому убийца ежедневно издевательски хохочет с экранов телевизоров и мониторов в жадные и тупые рыла этих граждан , а также в рыла наших и мировых т.н "элит" !
вопрос: разве ЕС это сообщество ?
ответ : потребительское сообщество !
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22.03.2021 00:21 Ответить
59-ти летний глава корпорации Pfizer не вакцинировался, так как "в его возрасте препарат не рекомендуется" ... Решил не рисковать. Понятно...
Китайцы уже предупреждают что готов новый штам вируса.
Напомню! Задача очень проста: - коррекция и контроль населения планеты!

Метод: - пандемия и внедрение "нановакцины" .. Уже почти у них все готово... Еще год-два экспериментов и будут сандалить нану всем оставшимся в живых...
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22.03.2021 00:39 Ответить
А фуле тебе то ссать?
Тут даже через 5 лет 5g не будет
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22.03.2021 00:50 Ответить
та я не ссу - я свое уже отбоялся, меня испугать очень трудно.. но их планы меня немного нарпягают - и без их ковид-шухера чет тошно живется.. и не забывай - режиссеры сего действа не с сельского клуба театральной самодеятельности ....
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22.03.2021 01:06 Ответить
и где ж ты своё отбоялся?
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22.03.2021 01:09 Ответить
какая тебе разница...ты свое отбоялся судя по нику у проф.Преображенского..правда Шариков!? ...
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22.03.2021 01:20 Ответить
Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством - Цензор.НЕТ 8373
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22.03.2021 01:11 Ответить
ты так считаешь!? тогда дай им подшаманить свое днк .. но я пас.
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22.03.2021 01:22 Ответить
Ваше днк не сможет повредить ни одна вакцина), ибо тому, что выросло из вашего днк, ни разу в жизни не затотелось разобраться в сути иммунитета и принципе работы вакцин.
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22.03.2021 03:27 Ответить
Теория всемирного заговора каменщиков).
Для текущей ситуации она и нах не нужна. Достаточно природных процессов и долбодятлы, сами разнесут планету в пух и прах. Манагеры пришли к власти, имеем результат. Манагеры не способны спецов себе в консультанты набрать.
Суть манагера - увеличить прибыль в темпе аллегро, а еще лучшЕЕ престо).
Вот сей процесс мы и наблюдаем. В нестабильных и тупорылых сообществах, манагеры, манипулируя коллективным бессознательным, хватают поверху. При этом удерживают сообщества в пограничном состоянии (в том числе опуская уровень образования, уменьшая долю логики, увеличивая долю заучивания мантр), забрасывая обещаниями и (ИНОГДА) маной небесной.

Кушайте, на обляпайтесь.
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22.03.2021 01:06 Ответить
Не гони на менагеров! К власти пришла вороватая шпана
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22.03.2021 01:11 Ответить
Управленец, без глубоких познаний сути дела, заточенный на извлечение прибыли - манагер. Вороватая шпана - из той же серии, недоманагеры.
Шпану избрали, привели к власти и терпят(, возвращаемся к нестабильным, тупорылым сообществам. Попробуйте аргументировано опровергнуть.
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22.03.2021 03:19 Ответить
Опровергаю: мы не возвращаемся к нестабильным и тупорылым сообществам. Наше сообщество и было таким всегда. Здоровая его часть трижды уже давала бой хаосу (1991, 2004, 2014) но дурачьё терпеливо возвращалось, давило количеством. С каждой последующей попыткой борьба будет всё острее .
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22.03.2021 03:32 Ответить
) Возвоащаемся по тексту, никак не во времени. Ферштейн?
Аргументы приведены просто неопровержимые, да и результат налицо.(
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22.03.2021 03:39 Ответить
А так, да, все верно, общество таким и было, стало... ну точно не разумнее(
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22.03.2021 03:41 Ответить
- Яша, как дела? Всё шьёте маски?
- Лёва, маски это прошлый век. Вакцину варим...
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22.03.2021 01:27 Ответить
Индийскую?
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22.03.2021 01:48 Ответить
Наверное Радуцкий через Степашку хотел продать долю Украины в программе "для совсем бедных" ну и получить агентские за индийско-китайско-мокшанские кактэйли от Ковида...
И я не сильно уверен, шо Радуцкий госЗапас хирургических масок продал в Китай, т.с обратно - опять же надо в Европе или Израиле поскать...
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22.03.2021 07:47 Ответить
Министерство здравохренения Украины и Комитет Верховной Рады по здоровью... Угадай КТО ГДЕ...
Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством - Цензор.НЕТ 9690
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22.03.2021 07:53 Ответить
не тим запропонували. Степанов не відкажется!!!
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22.03.2021 10:04 Ответить
 
 