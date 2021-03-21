Странам ЕС предлагали купить несуществующие вакцины от COVID-19 на 14 млрд евро, - Европейское бюро по борьбе с мошенничеством

Преступники пытались продать несуществующие вакцины против коронавируса странам ЕС на общую сумму 14 миллиардов евро.

Об этом сообщает Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.

Генеральный директор OLAF Вилле Итяля рассказал изданию, что сообщения о попытках мошенничества также поступили в бюро в том числе и из Финляндии.

Он не может комментировать, откуда такие предложения поступали. Расследованием дела в Финляндии занимаются правоохранительные органы.

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Однако Итяля отмечает, что виновные в таких махинациях в основном связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран. По его словам, OLAF вышло на мошенничество после того, как несколько стран ЕС, получивших такие предложения, связались с Европейской комиссией.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - поясняет Итяля.