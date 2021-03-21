Странам ЕС предлагали купить несуществующие вакцины от COVID-19 на 14 млрд евро, - Европейское бюро по борьбе с мошенничеством
Преступники пытались продать несуществующие вакцины против коронавируса странам ЕС на общую сумму 14 миллиардов евро.
Об этом сообщает Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание Yle.
Генеральный директор OLAF Вилле Итяля рассказал изданию, что сообщения о попытках мошенничества также поступили в бюро в том числе и из Финляндии.
Он не может комментировать, откуда такие предложения поступали. Расследованием дела в Финляндии занимаются правоохранительные органы.
Однако Итяля отмечает, что виновные в таких махинациях в основном связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран. По его словам, OLAF вышло на мошенничество после того, как несколько стран ЕС, получивших такие предложения, связались с Европейской комиссией.
"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - поясняет Итяля.
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Среди высоких ковылей
Семен Михайлович Буденный
Скакал на рыжем кобыле.
Он был во кожаной тужурке,
Он был во кожаных штанах,
Он пел народну песню http://a-pesni.org/dvor/murka.php «Мурка» ,
Да со слезою на глазах.
А в той строке, где ента Мурка
Уже убитая была,
Была мокра его тужурка,
Под ним рыдала кобыла.
Когда же песню всю допели,
И плакать не было уж сил,
Еще два белых эскадрона
Семен Михалыч порубил
некоторые страны ЕС покупают вакцину у убийцы из немытой соССии !
все страны ЕС покупают газ и нефть у убийцы и даже не говорят о прекращении его транзита, через окровавленную, ведущую войну Украину, к себе, в ЕС !
никто не собирается лишать убийцу денег на его ежедневные убийства !
это значит, что граждане нашей страны и стран ЕС стимулируют убийцу к убийству себя и своей страны!
поэтому убийца ежедневно издевательски хохочет с экранов телевизоров и мониторов в жадные и тупые рыла этих граждан , а также в рыла наших и мировых т.н "элит" !
вопрос: разве ЕС это сообщество ?
ответ : потребительское сообщество !
Китайцы уже предупреждают что готов новый штам вируса.
Напомню! Задача очень проста: - коррекция и контроль населения планеты!
Метод: - пандемия и внедрение "нановакцины" .. Уже почти у них все готово... Еще год-два экспериментов и будут сандалить нану всем оставшимся в живых...
Тут даже через 5 лет 5g не будет
Для текущей ситуации она и нах не нужна. Достаточно природных процессов и долбодятлы, сами разнесут планету в пух и прах. Манагеры пришли к власти, имеем результат. Манагеры не способны спецов себе в консультанты набрать.
Суть манагера - увеличить прибыль в темпе аллегро, а еще лучшЕЕ престо).
Вот сей процесс мы и наблюдаем. В нестабильных и тупорылых сообществах, манагеры, манипулируя коллективным бессознательным, хватают поверху. При этом удерживают сообщества в пограничном состоянии (в том числе опуская уровень образования, уменьшая долю логики, увеличивая долю заучивания мантр), забрасывая обещаниями и (ИНОГДА) маной небесной.
Кушайте, на обляпайтесь.
Шпану избрали, привели к власти и терпят(, возвращаемся к нестабильным, тупорылым сообществам. Попробуйте аргументировано опровергнуть.
Аргументы приведены просто неопровержимые, да и результат налицо.(
- Лёва, маски это прошлый век. Вакцину варим...
И я не сильно уверен, шо Радуцкий госЗапас хирургических масок продал в Китай, т.с обратно - опять же надо в Европе или Израиле поскать...