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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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переговоры (4780) Донбасс (26950) Мендель (232)

В Офисе Президента надеются, что увеличение количества обстрелов на Донбассе не повлияет на переговорный процесс, - Мендель

В Офисе Президента надеются, что увеличение количества обстрелов на Донбассе не повлияет на переговорный процесс, - Мендель

Переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе не должен критически пострадать из-за увеличения количества обстрелов.

Об этом заявила в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что количество обстрелов (на Донбассе. - Ред.) увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет. Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, имеются. И мы их будем использовать. Ведь просьбы о мире мы слышим чаще всего, когда посещаем Донбасс", - отметила она.

По мнению пресс-секретаря президента, "сильный не тот, кто может воевать", а тот, "кто может остановить ужасы войны", "поэтому Украина выбирает форму диалога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсудили вопрос прекращения огня", - политические советники глав стран "нормандской четверки" провели переговоры по Донбассу

"По данным ОБСЕ, за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тыс. нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после - всего более тысячи. Значит, переговоры дают результат. И речь идет о переговорах на международном уровне - в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Диалог - это путь к окончанию военных действий. И самый важный союзник в достижении мира - это народ. Так считает президент Владимир Зеленский, так думаю я", - резюмировала Мендель.

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Топ комментарии
+42
А количество смертей наших воинов? Скоморохов волнует?
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21.03.2021 23:57
+38
В брехливому охвісі кажуть шо і вагнерівців не було.
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21.03.2021 23:56
+33
Н - Невменя́емость
состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими...
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21.03.2021 23:58
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В брехливому охвісі кажуть шо і вагнерівців не було.
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21.03.2021 23:56 Ответить
брови приведи в порядок жлобовка! потом будешь пасть открывать.....
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22.03.2021 00:04 Ответить
мендель выдала вовку-шмарклю.. для них главное - ПЕРЕГОВОРЫ о сдаче интересов Украины, а не обстрелы и гибель защитников Украины
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22.03.2021 00:12 Ответить
УБИЙСТВ ЕЖЕДНЕВНЫХ , а не просто обстрелов , мендель вошка , закрой свою пасть
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22.03.2021 09:03 Ответить
А количество смертей наших воинов? Скоморохов волнует?
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21.03.2021 23:57 Ответить
Н - Невменя́емость
состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими...
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21.03.2021 23:58 Ответить
Дебилы блд (с)
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22.03.2021 00:25 Ответить
???
Каналы закрыты решением СНБОУ.
То это российские каналы были?
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22.03.2021 00:05 Ответить
эти каналы нужны только идиотам и расеянам
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22.03.2021 00:13 Ответить
Всех кто за хрусске мир свинособачий
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22.03.2021 00:26 Ответить
140 млн...или сколько там вашего поголовья осталось в стране-помойке.
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22.03.2021 00:33 Ответить
реально меньше 80 млн.
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22.03.2021 01:12 Ответить
Так с вами никаких переговоров не может быть в принципе, русский. Вы же нарушите любые договоренности.
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22.03.2021 00:17 Ответить
А после очередного вспухания вЯЯличия у диких русмартышек всегда наступает время клянчить пожрать у США. История это подтверждает.
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22.03.2021 00:32 Ответить
А ты историю своей помойки по спичечным коробкам изучал, русский?
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22.03.2021 00:34 Ответить
русский, ты в жизни тоже самоудовлетворением грешишь?
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22.03.2021 00:43 Ответить
а может эту сучку на передок отправить? оно ведь не повлияет на переговорный процесс, -
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22.03.2021 00:01 Ответить
категорически нельзя, будет руками размахивать, тучи нагонять, дуть на воду да и всякие пакости делять.
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22.03.2021 08:04 Ответить
"сильный не тот, кто может воевать", а тот, "кто может остановить ужасы войны"- продажная мандель-"мы воевать не будем ,капитуляцией Украины ,мы ужас войны остановим"
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22.03.2021 00:01 Ответить
больные на голову, когда наших убивают им это неважно... придурки
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22.03.2021 00:01 Ответить
Папуасы вы зеленые, после обострения ситуации на Донбассе вы сами должны требовать изменения формата переговоров, увеличения давления на ********* и так далее, а вы, говнюки, хотите продолжать ничего не замечать, одним словом - скоты!!!
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22.03.2021 00:01 Ответить
кажись эти оповци в карты играют
кто проиграл - тот и прессекретарь
...
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22.03.2021 00:02 Ответить
Жириновский предложил "долбануть" по Украине "без объявления войны- ни это, ни увеличение количества обстрелов, не может повлиять на идиотов и их ***********! Главное заглянуть поглубже в ...
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22.03.2021 00:07 Ответить
що це було..???
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22.03.2021 00:10 Ответить
Мабуть НЛО. Ні сіло, ні впало, по небу пливло.
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22.03.2021 00:12 Ответить
Знов зелене шобло розлетілось по курортах і Мандель залишили на хазяйстві. Ось і керує як може.
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22.03.2021 00:11 Ответить
В Офісі президента сподіваються, що збільшення кількості обстрілів на Донбасі не вплине на переговорний процес, - Мендель - Цензор.НЕТ 6802
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22.03.2021 00:13 Ответить
Если кто не обратил внимание,один день -одна жизнь,всегда снайпер..это как казнь ,когда не знаеш сегодня ли..давление моральное дикое.Причём выбивают опытных воинов которые на вес золота,не зелёных пацанов.
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22.03.2021 00:15 Ответить
Нужны какие-то ещё доказательства что власть захвачена предателями ?
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22.03.2021 00:16 Ответить
Более терпильского заявление от пресс - секретаря президента воюющей страны сложно себе представить. Мне кажется Украина ещё не знала такого позора как при нынешней власти... Во главе государства находятся предатели и чем раньше народ Украины это осознает, тем больше шансов на то что нам удастся сохранить это самое государство!
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22.03.2021 00:19 Ответить
Дебилы, блд...
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22.03.2021 00:27 Ответить
"Так считает президент Владимир Зеленский, так думаю я", - резюмировала Мендель.Источник: https://censor.net/ru/n3254702 Шмендель вважає, що когось цікавить що воно там думає. Таке ж тупе, нікчемне і самозакохане, як і її "найвеличніший" шеф. Кожен раз, як хтось із цієї зеленої шобли розтуляє рот, відчуваєш гнів і огиду до цих ідіотів та лютий сором за країну.
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22.03.2021 00:32 Ответить
Щезни, гадюка.
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22.03.2021 00:36 Ответить
Ну конечно, количество обстрелов и перемирие вообще никак не связаны.
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22.03.2021 00:37 Ответить
Блин, выбирали, выбирали президента и, наконец, выбрали. Зеленский, Мендель, Арестович, Ермак, татаров, портнов. Вот компанийка.
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22.03.2021 00:44 Ответить
По-моему эта тварь уже тупо издевается...
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22.03.2021 00:49 Ответить
Это типа Владимир Войнович, Сальдат рюссишэ Чонкин баранеску не нападает но позорит рюссишэ швайнов
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22.03.2021 00:50 Ответить
Мендель молодца, а вдруг сработает.
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22.03.2021 00:55 Ответить
Мендельвошка круче Машки Аблигации типа ЗаХеровой... но Ольга ********* блеет круче
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22.03.2021 00:57 Ответить
Госпожа Бездарность,вам бы в детсадик
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22.03.2021 01:02 Ответить
Кто-нибудь наконец заткнёт вонючий рот этой дуре? Уже звенит в ушах от слушать этих глупостей! Дайте ей селёдки.
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22.03.2021 01:16 Ответить
Тихо шифером шурша крыша едет неспеша
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22.03.2021 01:30 Ответить
Вибачте, а це як? Чи про що ви будете говорити? Вас нічого не турбує, наприклад відсутність мозку?
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22.03.2021 01:36 Ответить
Да убейте хоть все ВСУ под ноль.

ЗЕ все равно будет переговариваться с ******.
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22.03.2021 01:50 Ответить
Ни так преподнесли,а каждодневные убийства украинцев не должны повлиять на переговорный процес.нас убивают,а они переговариваються.
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22.03.2021 02:55 Ответить
К сожалению Россия не собирается договариваться по Донбассу, потдому выдвигает заведом неприемлимые решения проблемы. Они лишь ищут повода обвинить Украину в чем-либо, чтобы ослабить санкции. Не говоря о тех угрозах со стороны России вторгнуться в Украину под предлогом защиты прав жителей Донбасса которым они выдали российские паспорта и отторжении новых территорий Украины.
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22.03.2021 04:17 Ответить
A в чём заключается этот курс, и почему он является единственно верным ?
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22.03.2021 04:38 Ответить
Для пані Мендель не має різниці між прилітанням артснаряду і подаванням горнятки кави в її постіль. Тому їй фіолетовобарабаново, що там літає, кого там вбиває.
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22.03.2021 05:58 Ответить
Краще мовчати ніж говорити... Я так розумію, шо в охвісі презика розумних немає - або тупі, або хитрозроблені, а розумні туди за замовчуванням не підуть...
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22.03.2021 06:01 Ответить
Я ж розумний - в охвіс презика навіть задорого не піду )))
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22.03.2021 06:44 Ответить
Идиотка.
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22.03.2021 06:35 Ответить
Шмендель ,как может этот человек ,что то говорить про Украину 😡
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22.03.2021 06:49 Ответить
в ОП надеются что увеличение смертей с нашей стороны не повлияет на переговорный процесс
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22.03.2021 07:12 Ответить
це саме той сенс , який вона прагнула донести.
В нас же мир. Ті незграби не допетрали, що прийдеться вибудовувати нову стратегію, орієнтуючись на США.
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22.03.2021 08:07 Ответить
ну мендель реально больная на всю свою башку... уберите ее из вещателей маразма...
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22.03.2021 07:15 Ответить
Господи, помилуй!
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22.03.2021 07:23 Ответить
Послати б на фронт ту шлюшку, щоб відчула на своїй хальоній шкурці що таке обстріли і на що вони впливають.
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22.03.2021 08:06 Ответить
Якщо Украіна збільшить кількість обстрілов, то вплине добре.
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22.03.2021 08:14 Ответить
тп
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22.03.2021 08:15 Ответить
А как будет слово "Скоморох" женского рода. В московии с давних времен существовал институт шутов при дворе. Каждый царь-московит держал возле себя такую особь. Со временем превратились в советников двора. Без их скабрезных толкований ничего не происходило. Потом вроде катька вторая это позорище прекратила, "не гоже". А тут опять шут, извините, шутиха. Переворачивая ноты на пюпитре при игре членограя на рояле, она возомнила себя женой наполеона, а всего лишь прочитала ноты, написанные Козирем для членограя, однако "Ясное солнышко" вчера был, скорее всего, неработоспособен. У последнего московитского царя был в советниках страждающий сексуальными растройствами гришка новых( в миру -распутин), чем это закончилось для московитов ? А ? Скоро будете заучивать на изусть имена погибших украинцев.
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22.03.2021 08:23 Ответить
Цікаво, як це маромойське кодло поводилося, раптом опинившись на історичній батьківщині у період загострення відносин з арабськими країнами.
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22.03.2021 08:31 Ответить
та зашийте цій дурепі рота.
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22.03.2021 08:36 Ответить
Ох и глупое создание да вообще чему удивляться все что у власти сборище моральных уродов и деградантов
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22.03.2021 08:48 Ответить
Шут "править" державою,завхоз --міжнародними відносинами.секретар--політичний "експерт",а ЛОХАМ це подобається.
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22.03.2021 09:42 Ответить
мендельвошка, а от цікаво, якщо тобі дати кувалдою по голові, чи зміниться твій стан?
Судячи з відсутності мізків - ніт.
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22.03.2021 10:27 Ответить
Нікчемна, безпорадна, тупа влада.
Такі ж 73% виборців.
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22.03.2021 11:00 Ответить
падла,, что б тебя так обстреливали.....
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22.03.2021 12:16 Ответить
 
 