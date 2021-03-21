В Офисе Президента надеются, что увеличение количества обстрелов на Донбассе не повлияет на переговорный процесс, - Мендель

Переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе не должен критически пострадать из-за увеличения количества обстрелов.

Об этом заявила в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что количество обстрелов (на Донбассе. - Ред.) увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет. Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, имеются. И мы их будем использовать. Ведь просьбы о мире мы слышим чаще всего, когда посещаем Донбасс", - отметила она.

По мнению пресс-секретаря президента, "сильный не тот, кто может воевать", а тот, "кто может остановить ужасы войны", "поэтому Украина выбирает форму диалога".

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"По данным ОБСЕ, за пять недель до начала перемирия (до 27 июля) было зафиксировано более 18 тыс. нарушений режима прекращения огня, а за семь недель после - всего более тысячи. Значит, переговоры дают результат. И речь идет о переговорах на международном уровне - в Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Диалог - это путь к окончанию военных действий. И самый важный союзник в достижении мира - это народ. Так считает президент Владимир Зеленский, так думаю я", - резюмировала Мендель.