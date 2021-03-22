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Новости Приговор Стерненко
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МВД (9153) Нацполиция (16194) Шевченко Артем (261) Офис Президента (1775)

Участники акции под ОП планировали повредить здание и провоцировать полицию, поэтому было принято решение не ввязываться в драку, - Шевченко

Участники акции под ОП планировали повредить здание и провоцировать полицию, поэтому было принято решение не ввязываться в драку, - Шевченко
Фото: Олег Богачук

"Благодаря выдержке, опыту и мудрости руководства МВД и Национальной полиции Украины удалось достичь эффективного результата" в случае с акцией в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента 20 марта.

Начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook прокомментировал "хулиганские выходки у ОПУ вечером 20 марта", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что при всех президентах Украины доступ на улицу Банковую был закрыт. "Ее всегда охраняли как зеницу ока. Помню времена, когда простая телевизионная съемка там была невозможна. Открыв Банковую для свободного доступа всех пешеходов и протестующих, действующий президент вроде как показал, что ему нечего бояться, а с другой - добавил хлопот управлению госохраны и МВД", - отметил Шевченко.

Эффективность действий правоохранителей определяется "сугубо результатом", который достигается "не только имеющимися силами, спецсредствами, оружием, оперативным данным, но и интеллектом руководителей сил правопорядка".

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"Уникальный и, к сожалению, трагический опыт Майдана = Революции Достоинства, борьбы с российской агрессией, активное сотрудничество с европейскими партнерами все постмайданные годы выработали у руководства МВД и Нацполиции четкие, законные, цивилизованные методы действий на массовых акциях. Их парадигма проста - сначала думаем, потом действуем", - сообщил начальник департамента коммуникаций МВД.

По его словам, анализ публичной и оперативной информации 20 марта показал, участники акции не планируют захватывать здание, но, скорее всего, нанесут ему ущерб. "Поэтому был выбор: позволить им безобразничать или пресекать правонарушения полицейскими мерами принуждения, в том числе физической силой", - уведомил Шевченко.

"Оперативные сведения свидетельствовали: правонарушители, организаторы акции, ее открытые и теневые вдохновители хотят и стремятся к столкновениям с силами правопорядка. Их в районе ОПУ было достаточно (несколько тысяч), чтобы прекратить любой беспорядок. В таком случае неизбежно были бы пострадавшие как среди полиции (гвардии), так и среди участников акции. Большинство из них все же протестовали мирно, за что им большое спасибо. Первая и единственная попытка выдвижения группы полицейских к центральному входу ОПУ с целью прекратить надругательство (повреждение путем поджога) над государственными символами - массивной медной табличкой "Президент Украины" с гербом показало: правонарушители активно противодействуют, бросают в полицию пиротехнику, взрывчатые пакеты, готовы к драке и стремятся к ней. Провоцируют полицию на применение силы. С последующим непременным обвинением МВД в кровопролитии. Было принято мудрое решение - отодвинуть усиленную группу полицейских на расстояние, не ввязываться в драку и дать таки правонарушителям совершить запланированное. Чтобы были очевидны их намерения и цели", - пишет начальник департамента коммуникаций МВД.

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Он констатирует, что "таким образом правонарушители беспрепятственно совершили хулиганство, задокументировали сами себя несколько раз, будут привлечены к уголовной ответственности", а главное - "оттолкнули от себя немалое количество потенциальных сторонников".

"Конечно, такой дерзкий вандальный вред, нанесенный фасаду исторического здания на Банковой, не мог в страшном сне присниться ни одному из президентов, которые здесь когда-нибудь работали, но это минимально допустимый вред, по сравнению с потенциальным, который они хотели спровоцировать. Таким образом благодаря выдержке, опыту и мудрости руководства МВД и Национальной полиции Украины удалось достичь эффективного результата, присущего европейской правоохранительной традиции", - резюмирует Шевченко, подчеркивая, что тактика действий европейских правоохранительных органов "гораздо более жесткая".

В постскриптуме он соглашается, что "жизненно необходима" "качественная судебная реформа".

Участники акции под ОП планировали повредить здание и провоцировать полицию, поэтому было принято решение не ввязываться в драку, - Шевченко 01

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

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Топ комментарии
+25
100 миллиардов гривен кинули в авакова, представляете. 100 !!!!! СТО МИЛЛИАРДОВ, в ОДНОГО, АВАКОВА!!!! .. не в ЗСУ, нет, не в оборону, в Авакова *****... Он с кем-то воюет ***? Ой-***, забыл - Он оборону Зе держит? От нас...
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22.03.2021 01:41
+22
Офигенная логика у полиции.

Будем надеяться, что такая же логика будет работать тогда, когда ЗЕ за ноги из ОП вытаскивать будут.
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22.03.2021 01:41
+21
Вопрос к МВД. Кто санкционировал снятие и отвод превентивной цепи охранения зданий ОПУ, что собственно и позволило части митингующих "бить и разрисовывать" ? Чтобы не провоцировать !? Но драка все же состоялась возле Печерского отделения полиции при попытке отбить задержанного Стафийчука (Сорд). Там в темноте и отвели душу обе стороны. (с)
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22.03.2021 01:28
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Тьома Гутаперчевий-Лизун, ситуацію провокує антиукраїнська антидержавницька влада та печерне правосуддя
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22.03.2021 09:35 Ответить
І тому було ухвалене рішення: "Нехай пошкоджують будівлю".
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22.03.2021 09:59 Ответить
Шевченко в трудах
Учасники акції під ОП планували пошкодити будівлю і провокувати поліцію, тому було ухвалено рішення не вплутуватися в бійку, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6021
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22.03.2021 10:04 Ответить
Ну те що поліція не влаштувала там Тянаньмень це гарно. Довелось би виходити за "закатованих борців з авторитарним режимом", най воно зараз треба, справ і так вдосталь, ситуація ніяк не революційна. А тепер будь-ласка всім реально винним по жопі роздайте, штрафів та пару тижнів в каталажці було б достатньо. Тільки всім разом, і зеленоботам які збирали проплачену акцію теж!
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22.03.2021 10:11 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 11:02 Ответить
Именно это.
Но всеравно от ВАГНЕРГЕЙТА им уже не увернутся.
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22.03.2021 11:42 Ответить
Дешеваяч ментовская трактовка... Шевченко забыл написать, что протестующие привели с собой бобров. Чтоб они грызли фундамент государствеености... Или как там они собирались "повреждать здание" Короче в этом здании работает один серийно потерпевший ...вот ему ещё один повод поплакаться, что народ его не любит. Смешные менты...
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22.03.2021 11:12 Ответить
Дивна якась ментовська мова: "планували пошкодити будівлю, тому охорону було знято..." Цея кийсь таємний курс зеленої сабако-логіки...
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22.03.2021 11:32 Ответить
Мусора а вы попробуйте народ сейчас обидеть, просто вы обосанне сцыкуны. Давайте колыхните народ. Оно нам о выдержке и мудрости. Где мудрость а где вы продажные. Под каждой управой мусорской элитные тачки это что за зарплату. А где вы отдыхаете и как? Вы рекет в погонах и при власти.
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22.03.2021 12:04 Ответить
Тупа невдвдала відмазка колишнього "журоногліста", щоб прикрити Авакяна
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22.03.2021 12:12 Ответить
Твари зеленые в своем амплуа тронете народ окажетесь рядом с хамом в лучшем случае понял клоун всех стран и народов.
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22.03.2021 12:23 Ответить
А.Герашенко влетает в кабинет Авакова с криком: Зеленского бьют!!! В ответ: Давно?
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22.03.2021 12:53 Ответить
Учасники акції під ОП планували пошкодити будівлю і провокувати поліцію, тому було ухвалено рішення не вплутуватися в бійку, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4579
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22.03.2021 13:11 Ответить
Не засчитал кловун, что народец у нас конченый.
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22.03.2021 13:11 Ответить
яка мудрість і витримка? насправді, сциканув авакян бігати з відкритою каністрою навколо багаття...
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22.03.2021 13:18 Ответить
Из всего этого торчат уши Кондитера
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22.03.2021 22:14 Ответить
Обнаглевша\я банда порохоботов
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22.03.2021 22:16 Ответить
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