Если на заседании ТКГ снова будут люди, осужденные в Украине за терроризм, делегация его опять покинет, - Гармаш
Украина настаивает на том, что не будет вести разговоры с террористами в переговорах по Донбассу.
Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Посмотрим, как поведет себя российская делегация и ее представители ОРДЛО на следующем заседании подгруппы и ТКГ. На последнем заседании это был основной вопрос. Мы практически 5 часов в разных режимах - в трехстороннем, потом в пятистороннем, потом в полном составе делегациями обсуждали вопрос невозможности участия людей, осужденных за терроризм, в переговорном процессе. Все будет зависеть от позиции России в первую очередь", - сказал он.
Россия осознанно провоцирует украинскую сторону, сказал Гармаш.
"Россия знала, что мы вышли из-за стола переговоров, когда предупредили о том, что выйдем, если увидим людей, осужденных за терроризм. Россия об этом знала, и тем не менее на мониторе появился этот человек (осужденная Украиной за терроризм Майя Пирогова. - ред.). Поэтому встали и вышли. Здесь демарш, скорее, не с нашей стороны, а со стороны России, которая знала, но однако пошла на провокацию. Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем", - сказал он.
Напомним, на заседании 17 марта вопреки протестам Украины в онлайн-заседание пытались включить Майю Пирогову из так называемой "ДНР", которая в Украине осуждена за терроризм, после чего украинская делегация покинула заседание.
Пожалуйста, подождите...
українська донька цього банку:
Тел +380 44 498 6601
Факc +380 44 498 6602
100,5 млрд грн - цю рекордну для силовиків суму витратили із держбюджету в 2020 на МВС Авакова. Це в 4 рази більше, ніж у 2014. Як відзначає @chesno_movement, останніми роками МВС централізується, нарощує потенціал й розширює повноваження правоохоронців
«Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами»,- сказал Зеленский в интервью BBC.
Пысы: это просто для «напомнить»
Нагадай, коли ваша пліснява повертала полонених?
І головне...
Убоге, поясни, що в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі робить сепарня?
А заявити їх в міжнародний розшук, щоб вони боялися зі своєї нори вилазити?