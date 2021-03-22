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Если на заседании ТКГ снова будут люди, осужденные в Украине за терроризм, делегация его опять покинет, - Гармаш

Если на заседании ТКГ снова будут люди, осужденные в Украине за терроризм, делегация его опять покинет, - Гармаш

Украина настаивает на том, что не будет вести разговоры с террористами в переговорах по Донбассу.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, как поведет себя российская делегация и ее представители ОРДЛО на следующем заседании подгруппы и ТКГ. На последнем заседании это был основной вопрос. Мы практически 5 часов в разных режимах - в трехстороннем, потом в пятистороннем, потом в полном составе делегациями обсуждали вопрос невозможности участия людей, осужденных за терроризм, в переговорном процессе. Все будет зависеть от позиции России в первую очередь", - сказал он.

Россия осознанно провоцирует украинскую сторону, сказал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе Президента надеются, что увеличение количества обстрелов на Донбассе не повлияет на переговорный процесс, - Мендель

"Россия знала, что мы вышли из-за стола переговоров, когда предупредили о том, что выйдем, если увидим людей, осужденных за терроризм. Россия об этом знала, и тем не менее на мониторе появился этот человек (осужденная Украиной за терроризм Майя Пирогова. - ред.). Поэтому встали и вышли. Здесь демарш, скорее, не с нашей стороны, а со стороны России, которая знала, но однако пошла на провокацию. Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем", - сказал он.

Напомним, на заседании 17 марта вопреки протестам Украины в онлайн-заседание пытались включить Майю Пирогову из так называемой "ДНР", которая в Украине осуждена за терроризм, после чего украинская делегация покинула заседание.

Также читайте: Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш

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Топ комментарии
+3
"То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем" Источник: https://censor.net/ru/n3254705

А заявити їх в міжнародний розшук, щоб вони боялися зі своєї нори вилазити?
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22.03.2021 10:17
+2
а люся в ТГК никого не смущает?
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22.03.2021 05:57
+1
Ты там был?
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22.03.2021 04:45
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Ты там был?
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22.03.2021 04:45 Ответить
Если на заседании ТКГ снова будут люди, осужденные в Украине за терроризм, делегация его опять покинет, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4041
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22.03.2021 06:45 Ответить
прохання до всіх - приєднатися к запитанню німцям - на якій підставі їх офіційний сайт містить карту України без Кримського півострову?!
українська донька цього банку:

Тел +380 44 498 6601
Факc +380 44 498 6602
E-mail
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22.03.2021 07:01 Ответить
Видатки на ЗСУ де втричі більше людей і десятки тисяч одиниць супердорогої в обслуговуванні військової техніки склали в 2020 році 117млрд грн

100,5 млрд грн - цю рекордну для силовиків суму витратили із держбюджету в 2020 на МВС Авакова. Це в 4 рази більше, ніж у 2014. Як відзначає @chesno_movement, останніми роками МВС централізується, нарощує потенціал й розширює повноваження правоохоронців
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22.03.2021 05:00 Ответить
а люся в ТГК никого не смущает?
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22.03.2021 05:57 Ответить
люся всіх задовільняє
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22.03.2021 06:20 Ответить
РАБссия враг на 500 лет вперед,можно не париться...
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22.03.2021 06:28 Ответить
Президент Украины Зеленский заявил, что если он не сможет закончить войну в Донбассе, то президентом должен стать другой человек.
«Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами»,- сказал Зеленский в интервью BBC.
Пысы: это просто для «напомнить»
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22.03.2021 06:56 Ответить
З боку кацапів там самі терористи. Тому ці засідання можна не проводити апріорі.
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22.03.2021 08:04 Ответить
Террористы не всегда те люди которые уже осуждённы за терроризм. Так что в заглавии одно, а в статье речь о другом.
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22.03.2021 08:07 Ответить
Я не пойму двух вещей. Первая - почему порошенки не требуют вернуть взад мертвечука и второе - почему Меркель наср@ть, что там нет мертвечука. ПЕСики, торт - фас!
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22.03.2021 08:48 Ответить
Наших полонених фуйло зголосилось повертати тільки через мертвечука, про що й повідоми в Меркель.
Нагадай, коли ваша пліснява повертала полонених?
І головне...
Убоге, поясни, що в ТРИСТОРОННІЙ контактній групі робить сепарня?
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22.03.2021 10:18 Ответить
У Сенцова спроси и у моряков, расстреляных из-за желания недонаполеона ввести в стране военное положение. Они, вроде - дома? И освободил их явно - не рошеновский кренделек. Но, память - то не ваше
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22.03.2021 14:19 Ответить
"То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем" Источник: https://censor.net/ru/n3254705

А заявити їх в міжнародний розшук, щоб вони боялися зі своєї нори вилазити?
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22.03.2021 10:17 Ответить
і це було б правильно, а далі знаючи, що кацапи привезли ту непотріб, повідомити бульбашанську міліцію, щоб затримали по лінії інтерполу, з відповідними наслідками, якщо не затримають. А мое вони й розшуку, а бульбаши нічого не роблять, вони ж їх більш ніде не возять.
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22.03.2021 10:56 Ответить
Именно Меркельша и Путлер навазали Ведмедчука в Минск,а Путлер заявил : или Ведмедчук или переговоров не будет от слова совсем...
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22.03.2021 10:18 Ответить
 
 