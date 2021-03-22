Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Евросоюз не намерен делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не достигнет "лучшей ситуации с ее производством" для собственных нужд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, фрагменты которого обнародован в воскресенье, 21 марта.
"Есть определенное давление на страны-члены с тем, чтобы они получили вакцину для самих себя", - пояснила фон дер Ляйен. По словам руководительницы Еврокомиссии, хотя ЕС и имеет "дополнительный механизм", согласно которому сообщество будет поставлять вакцины от коронавируса в другие страны, однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС.
В то же время она указала на международную инициативу COVAX, которая преследует цель справедливого распределения вакцины среди всех стран, прежде всего бедных. По словам фон дер Ляйен, в рамках этого механизма 52 бедные страны уже получили 30 000 000 доз вакцины. Руководительница Еврокомиссии отметила, что она довольна тем, что этот механизм действует.
Как сообщалось, также в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke руководитель Еврокомиссии предостерегла компании AstraZeneca о возможности введения запрета на экспорт из ЕС произведенной на европейских мощностях компании вакцины в случае дальнейших срывов контрактов на поставку.
Пожалуйста, подождите...
Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
Из народного насчёт гуманизьма. для фон дер Ляйн:
1. В голодный год..
2. Или трусы оденьте....
3. "Кто проповедь прочесть желает людям - тот жрать не должен лучше чем они.
Але то наука для всіх українських режимів і лідерів від Хмельницького до клоунів - не шукати, "куди б (вчергове) прихилити свою бідну головоньку", а кувати власну державу, свою господарку, свою зброю ... свої вакцини, ставка на потенціал власного народу. Як приклад - нескінченні "занепокоєнння, глибокі занепокоєння, обурення, заклики" , коли в центрі прехваленої Європи ("колиски демократії") одна європейська країна розриває іншу на куски... мало?
НІКОМУ МИ ***** НЕ ПОТРІБНІ, КРІМ САМИМ СОБІ.
нажрётобеспечит всех СВОИХ вакциной, начнут, как спутник парафинить Пфайзер. Европейское - значит лучшее.