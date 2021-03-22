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Новости Борьба с коронавирусом
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вакцина (3777) Евросоюз (16686) Урсула фон дер Ляйен (463) COVID-19 (18606)

Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Евросоюз не намерен делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не достигнет "лучшей ситуации с ее производством" для собственных нужд.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на DW, об этом заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, фрагменты которого обнародован в воскресенье, 21 марта.

"Есть определенное давление на страны-члены с тем, чтобы они получили вакцину для самих себя", - пояснила фон дер Ляйен. По словам руководительницы Еврокомиссии, хотя ЕС и имеет "дополнительный механизм", согласно которому сообщество будет поставлять вакцины от коронавируса в другие страны, однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС.

В то же время она указала на международную инициативу COVAX, которая преследует цель справедливого распределения вакцины среди всех стран, прежде всего бедных. По словам фон дер Ляйен, в рамках этого механизма 52 бедные страны уже получили 30 000 000 доз вакцины. Руководительница Еврокомиссии отметила, что она довольна тем, что этот механизм действует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула ультиматум AstraZeneca и грозит запретить экспорт вакцин из-за срыва объемов поставок

Как сообщалось, также в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke руководитель Еврокомиссии предостерегла компании AstraZeneca о возможности введения запрета на экспорт из ЕС произведенной на европейских мощностях компании вакцины в случае дальнейших срывов контрактов на поставку.
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Топ комментарии
+4
«однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС»

Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
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22.03.2021 07:31
+3
Конечно не закидают. Особенно,если преступные власти,(как у нас сосиалистические),всеми силами,саботажем (!),мешают вакцинации своего народа!
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22.03.2021 07:52
+2
в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом, в отличие от совковых (теперь российских) руководителей...
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22.03.2021 07:38
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«однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС»

Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
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22.03.2021 07:31 Ответить
в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом, в отличие от совковых (теперь российских) руководителей...
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22.03.2021 07:38 Ответить
Конечно не закидают. Особенно,если преступные власти,(как у нас сосиалистические),всеми силами,саботажем (!),мешают вакцинации своего народа!
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22.03.2021 07:52 Ответить
Вообще то смысл моего коммента был в другом - возможно КОВИД повлияет на более серьёзный подход НАЦИЙ к выбору своих лидеров .
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22.03.2021 08:07 Ответить
Ой ли... Если начнут голосовать "понаехи" из Сирии, Турции, Африки и проч., то те понавыбирают. Жаль Европу, грустно наблюдать ее закат и то, как она расписывается в своей беспомощности - имея такой, казалось бы, потенциал лабораторий и фармацевтических фабрик, она неспособна в тяжелые дни помочь даже себе. Подтверждается, что весь ее "потенциал" это всего лишь маркетинговые приемы по выпуску пустышек для стран третьего мира в красивых разноцветных коробочках. Кстати, число европейских фармафабрик, владельцы которых выходцы из расеи, стремительно увеличивается. Утешает, что эта продукция в основном и уходит на их историческую родину.
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22.03.2021 08:40 Ответить
Хотілось би.
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22.03.2021 10:40 Ответить
в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом,
Из народного насчёт гуманизьма. для фон дер Ляйн:

1. В голодный год..
2. Или трусы оденьте....
3. "Кто проповедь прочесть желает людям - тот жрать не должен лучше чем они.
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22.03.2021 10:31 Ответить
Да вколи себе в мозг свою вакцину даун болотный!
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22.03.2021 10:43 Ответить
судя по Вашему сленгу с понятием слова "даун" Вы знакомы довольно близко))
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22.03.2021 10:52 Ответить
Конечно, могу и тебе в мозг насцать! Пошел накуй и рекламируй свой спутник за поребриком чмо!
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22.03.2021 10:54 Ответить
Вы, кретин, уважаемый... причём это не оскорбление, а твёрдый диагноз...причём я к спутнику и поребрику?))
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22.03.2021 11:35 Ответить
Це щоб усім стало зрозуміло, чого варті євроПЕЙСИ з їхньою "демократією". САМОМУ МАЛО! а решту най здихають...
Але то наука для всіх українських режимів і лідерів від Хмельницького до клоунів - не шукати, "куди б (вчергове) прихилити свою бідну головоньку", а кувати власну державу, свою господарку, свою зброю ... свої вакцини, ставка на потенціал власного народу. Як приклад - нескінченні "занепокоєнння, глибокі занепокоєння, обурення, заклики" , коли в центрі прехваленої Європи ("колиски демократії") одна європейська країна розриває іншу на куски... мало?
НІКОМУ МИ ***** НЕ ПОТРІБНІ, КРІМ САМИМ СОБІ.
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22.03.2021 08:38 Ответить
Ничего личного - просто бизнес. Как только Европа нажрёт обеспечит всех СВОИХ вакциной, начнут, как спутник парафинить Пфайзер. Европейское - значит лучшее.
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22.03.2021 10:44 Ответить
 
 