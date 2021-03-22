Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Евросоюз не намерен делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не достигнет "лучшей ситуации с ее производством" для собственных нужд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, фрагменты которого обнародован в воскресенье, 21 марта.

"Есть определенное давление на страны-члены с тем, чтобы они получили вакцину для самих себя", - пояснила фон дер Ляйен. По словам руководительницы Еврокомиссии, хотя ЕС и имеет "дополнительный механизм", согласно которому сообщество будет поставлять вакцины от коронавируса в другие страны, однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС.

В то же время она указала на международную инициативу COVAX, которая преследует цель справедливого распределения вакцины среди всех стран, прежде всего бедных. По словам фон дер Ляйен, в рамках этого механизма 52 бедные страны уже получили 30 000 000 доз вакцины. Руководительница Еврокомиссии отметила, что она довольна тем, что этот механизм действует.

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Как сообщалось, также в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke руководитель Еврокомиссии предостерегла компании AstraZeneca о возможности введения запрета на экспорт из ЕС произведенной на европейских мощностях компании вакцины в случае дальнейших срывов контрактов на поставку.