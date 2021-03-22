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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки четыре раза нарушил режим

За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов противник осуществил обстрел позиций украинских защитников неподалеку от Лебединского.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. 

Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в границах ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку от Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС 02
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Послухала інтерв'ю Юсупової
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB "Бійці не хочуть чекати, поки їх уб'ють": волонтерка Наталія Юсупова у Рандеву з Яніною Соколовою

Ці зведення - ЗВІЗДЬОШ повна.
Для влади війни немає. Поранених з ампутаціями приховують. Знімати не дають.
Зелене одоробло приїхало на фронт і питає у військових - чому війна ?
Бо противник стріляє , - кажуть солдати.
А те чмо приперлось в касці і в броніку - чого ??? війни ж немає, як він запевняє.
В госпіталі воно не було півтори роки.
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22.03.2021 09:25 Ответить
Мене вчора дебіли глибоко заспамили за цей відос...
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22.03.2021 11:30 Ответить
Бояться правди.
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22.03.2021 11:31 Ответить
Не хочуть сприймати, їм так зручніше...
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22.03.2021 11:34 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9062
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22.03.2021 09:39 Ответить
"Тиша".
Бережи вас Господь, рідненькі.
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22.03.2021 09:57 Ответить
 
 