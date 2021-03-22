Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов противник осуществил обстрел позиций украинских защитников неподалеку от Лебединского.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в границах ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку от Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



