Перед поездкой в Китай Лавров призвал к отказу от доллара и западных платежных систем: Неумно наказывать РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и отказ от международных платежных систем.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, интервью российского министра китайским СМИ было опубликовано на сайте МИД РФ.
"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.
Также российский министр призвал "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем". Он пояснил, что жизнь заставляет Россию и Китай "выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".
"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР - это просто неумно", - сказал Лавров.
Глава МИД РФ 22 марта начинает зарубежную поездку в Азию. 22-25 марта Лавров посетит Китай и Южную Корею.
23 марта в городе Гуйлинь пройдут его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
24 марта в Сеуле Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов, а на следующий день проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.
Пожалуйста, подождите...
Товарооборот между Китаем и США по итогам 2020 года вырос в годовом исчислении на 8,3%, до $586,72 млрд.
Китаю самому потрібні холодостійкі роботяги ...
Спрятался за спину Васи.
-Кто на меня с Васей?
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
Припев:
Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видно китайцам сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит земля.
Припев.
В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!
Припев.
рашка в погонах щагает вперде,
аналоГОВНЕТ пишет усердно она на воде,
и рашке его уже не догнать.,
у рашки осталось зубило,кайло,
а в помощь,волш**ное "** твою мать".
Игорь Сечин предлагает наращивать его вывоз по БАМу и Транссибуhttps://www.kommersant.ru/doc/4729974#
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4729974%0A%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%2F%2F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%90%D0%9C%D1%83%20%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%83
Газета "Коммерсантъ" https://www.kommersant.ru/daily/132490 №44 от 16.03.2021, стр. 1
Как выяснил "Ъ", в борьбу за наращивание экспорта российского угля на восток вмешался глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу он попросил Владимира Путина обеспечить исполнение решений комиссии от 2018 года, по которым к 2025 году вывоз угля по БАМу и Транссибу должен достичь беспрецедентных 195 млн тонн. При этом господин Сечин считает недопустимым перенаправление потоков экспортного угля в Тамань как по стратегическим, так и по экономическим соображениям. В ОТЭКО Мишеля Литвака, владеющей терминалом в Тамани, подчеркивают, что их ставки перевалки сопоставимы со ставками терминалов на Дальнем Востоке.
Глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин вновь поднял на уровень президента РФ вопрос расширения Восточного полигона для вывоза 195 млн тонн угля на восток к 2025 году. Как следует из документа, который видел "Ъ", Владимир Путин 2 марта поставил на соответствующем письме господина Сечина резолюцию «согласен».
Для "Свифт" замену сделали ещё в 2015 году. В случае отключения - внутри страны перейдут в течении нескольких минут. Для внешних переводов - кому надо торговать с РФ - ПРИДЁТСЯ подключаться.
И с импортозамещением заметно продвинулись за 6 лет. (Турецкий помидор или Польское яблоко - теперь надо хорошо поискать)