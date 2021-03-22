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Новости Санкции против России
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валюта (2935) Китай (2792) Лавров (2234) россия (93011) США (24834) платежные системы (47)

Перед поездкой в Китай Лавров призвал к отказу от доллара и западных платежных систем: Неумно наказывать РФ

Перед поездкой в Китай Лавров призвал к отказу от доллара и западных платежных систем: Неумно наказывать РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности, использование альтернативных доллару мировых валют и отказ от международных платежных систем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, интервью российского министра китайским СМИ было опубликовано на сайте МИД РФ.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.

Также российский министр призвал "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем". Он пояснил, что жизнь заставляет Россию и Китай "выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".

"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР - это просто неумно", - сказал Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров озадачен, что в арсенале западных лидеров появилась "фриковая дипломатия"

Глава МИД РФ 22 марта начинает зарубежную поездку в Азию. 22-25 марта Лавров посетит Китай и Южную Корею.

23 марта в городе Гуйлинь пройдут его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

24 марта в Сеуле Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов, а на следующий день проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.
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"Это было жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен" (Бр. Стругацкие, «Обитаемый Остров»,1969 г.)

Перед поездкой в Китай Лавров призвал к отказу от доллара и западных платежных систем: Неумно наказывать РФ - Цензор.НЕТ 6813
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22.03.2021 07:55
+43
Лошадь, подай пример сам! Запрети рассеянам вклады в долларах))).Вангую шо они станут на колени в благодарственном подобострастии.
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22.03.2021 07:47
+26
объясните, как именно могут? Китай начнет принимать от россии рубли? И что он с ними будет делать?
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22.03.2021 07:51
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касторка и йод
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22.03.2021 08:59 Ответить
"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности....." уже звучит смешно
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22.03.2021 08:59 Ответить
кобыла только забыла сказать, что основным торговым партнером Китая является США, но отнюдь не рачка
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22.03.2021 09:00 Ответить
По данным главного таможенного управления КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией снизился на 2,9% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 107,765 млрд долларов.

Товарооборот между Китаем и США по итогам 2020 года вырос в годовом исчислении на 8,3%, до $586,72 млрд.
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22.03.2021 09:15 Ответить
А вот хождение в Украине древесных кацапских фантиков нужно запрещать однозначно.
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22.03.2021 09:03 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 - Мені москалі нагадують глистів.- Чим саме?- Живуть, вибачайте, в дупі і цим пишаються , а ще вважають, що всі їм заздрять…
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22.03.2021 09:08 Ответить
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 1543
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22.03.2021 09:26 Ответить
мы наш мы новый мир построим...
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 8535
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22.03.2021 09:37 Ответить
У нас на очах іде створення нової "супердержави". Раніше вона була лише "супердержавою" чисельно, скоро стане - територіально, коли Китай забере собі Сибір... Україна, в очах "крємльовських" - "віддушина". Вони планують туди "скидать" біженців з Сибіру, бо самі їх прогодувать не здатні - золото витрачать не хочуть - його краще вкрасти, то хай їх "хахли" годують... Тепер, саме головне, для західного світу - створить з "Московії" "буферну зону" між Китаєм і ним...По Уралу...
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22.03.2021 09:42 Ответить
сумнівно..
Китаю самому потрібні холодостійкі роботяги ...
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22.03.2021 11:11 Ответить
"ЗЕ-телепню", пояснюю - більше 15-ти років тому в Китаї, у північних провінціях, були зняті обмеження на народжуваність. Крім того, ще в 90-ті пішла нелегальна експансія на південний Сибір - покинуті села Красноярщини почали заселяться китайцями-нелегалами, в масовому порядку - про це мкні єгер писав, що там працював тоді... Так що "морозостійка популяція китайців" уже існує, і п"яні кацапи їй не потрібні...
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22.03.2021 11:20 Ответить
Киселёв недавно учил российских холопов - какой хороший политико-экономический строй в Китае, в отличие от "бездуховного" и нескрепного американского. С воодушевлением рассказывал об отмене ограничения на рождаемость в северных провинциях. А то что северные провинции граничат с РФ, это у пропагандона никакого беспокойства не вызывает. Он бы ещё повосхищался военными картами, где китайцы называют значительную часть Сибири "Северным Китаем"...
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22.03.2021 12:17 Ответить
Десь в 2016-му Китай проводив парад війсковової техніки. Включаючи і мобільні пускові установки ракет, здатних нести ядерні заряди. Їх камуфляжне розфарбування, в перекладі з китайської, іменується "Сибір"... Кацапи "тужаться" з усіх сил, зображаючи з себе "суперових пацанів", однак, 80-ти мільйонам тяжко тягаться з МІЛЬЯРДОМ... А китайці уміють ждать... "Навіщо трясти дерево, коли треба трохи почекать і горіх впаде сам..."?.
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22.03.2021 12:32 Ответить
Все правильно и я согласен с Лавровым! Самое время перейти на монгольский тугрик.
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22.03.2021 09:43 Ответить
Та ні краще на долар однієї з африканських країн (запам*ятував назву, якась на кшалт Гондураса), де його тачками возять.
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22.03.2021 20:05 Ответить
Ё-маё, ну прям по классике, я бежал за вами 3 дня и 3 ночи, для того, чтоб сказать, как вы мне безразличны.
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22.03.2021 09:57 Ответить
А чем ты расчитываться будешь с иностранными контрагентами? Своим рублем поганым или гондураской лемпирой?
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22.03.2021 10:01 Ответить
- Кто на меня?
Спрятался за спину Васи.
-Кто на меня с Васей?
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22.03.2021 10:08 Ответить
КСССР это ваше недалёкое будущее расеяне нерусские.
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22.03.2021 10:09 Ответить
Статья 88 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков - «бабочка»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#cite_note-1 [1] ) «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 конфискацию имущества , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) ссылку на срок до 5 лет и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертную казнь .
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22.03.2021 10:19 Ответить
Если еще несколько лет назад расейка являлась сырьевым придатком Европы, то сейчас она постепенно превращается в крайнюю плоть Китая.
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22.03.2021 10:19 Ответить
В советские времена иностранная валюта была запрещена, нелегальных менял ждала тюрьма или расстрел, а доллар стоил на чёрном рынке в 14 раз дороже, чем по официальному курсу
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22.03.2021 10:20 Ответить
В 85м один доллар стоил 3,5 ***** , так что совковые сказки про 66 копеек остались сказками для ватных длббв
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22.03.2021 12:13 Ответить
Для иностранцев столько и стоил - 66 коп.
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22.03.2021 13:58 Ответить
ЛАВРОВ! ГАДКО БЫТЬ СТРАНОЙ УБИЙЦЕЙ!!!!!! ВОРОВАТЬ ЧУЖИЕ ТЕРИТОРИИ, ТРАВИТЬ СВОИХ ГРАЖДАН, И НАКАЗЫВАТЬ ВАС НАДО ОЧЕНЬ СИЛЬНО,ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!!!!
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22.03.2021 10:26 Ответить
Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.- куйла и его китайских "сунь куй чаев" кондрашка хватит от такой белиберды.Иметь на счетах сотни лярдов баксов от рашистской заправки и вдруг конвертируют в рашистский деревянный,который в мире нигде не будет ходить даже в Китае, ибо китайские "хозяева" Сибири ,захотят расчеты с рашистом вести только в юанях,ибо деревянный рупь, им на,,,уй за ненадобностью будет нужен.
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22.03.2021 10:29 Ответить
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 3115
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22.03.2021 10:46 Ответить
Получили по роже и теперь бегут жаловаться Китаю. Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 4314
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22.03.2021 10:56 Ответить
Вот пример для подражания. Не звенят и карман не оттягивают.
Перед поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 7738
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22.03.2021 10:56 Ответить
фантики из десткого лото? с оккупационными "героями"?
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22.03.2021 11:00 Ответить
Можно использовать как медиатор (гитаристы знают)
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22.03.2021 14:06 Ответить
неплохие подкладки под ножки стульев, чтоб пол не так царапали...
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22.03.2021 15:24 Ответить
Якщо ці штуки достатньо грубі, ними можна і бас-гітариста зацікавити. Хоча, мені зручніше грати пальцями.
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22.03.2021 18:12 Ответить
Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.
Припев:
Москва - Пекин.
Москва - Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видно китайцам сиянье Кремля;
Мы не боимся военной грозы;
Воля народов сильнее грозы;
Нашу победу славит земля.
Припев.
В мире прочнее не было уз;
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!
Припев.
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22.03.2021 10:58 Ответить
Только Китай,шагает сам по с**е,
рашка в погонах щагает вперде,
аналоГОВНЕТ пишет усердно она на воде,
и рашке его уже не догнать.,
у рашки осталось зубило,кайло,
а в помощь,волш**ное "** твою мать".
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22.03.2021 11:50 Ответить
Кацапы сами просятся, чтоб СВИФТ им отключили.., Америка подозрительно медлит..
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22.03.2021 10:59 Ответить
Випередив ! Я прочитав - і те саме подумав при словах "отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем".Источник: https://censor.net/ru/n3254711
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22.03.2021 12:41 Ответить
паРаша переходит на Мао-рублиПеред поїздкою до Китаю Лавров закликав до відмови від долара і західних платіжних систем: Нерозумно карати РФ - Цензор.НЕТ 8452
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22.03.2021 10:59 Ответить
Вот так самоуничтожается Россия. Дальний восток и Забайкалье уже фактически китайские. Завтра будут юридически китайские аж до Урала. Но "Золотое кольцо" будет продолжать святую войну против Украины.
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22.03.2021 11:06 Ответить
Уголь полигонят на восток
Игорь Сечин предлагает наращивать его вывоз по БАМу и Транссибуhttps://www.kommersant.ru/doc/4729974#
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4729974%0A%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%2F%2F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%90%D0%9C%D1%83%20%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%83
Газета "Коммерсантъ" https://www.kommersant.ru/daily/132490 №44 от 16.03.2021, стр. 1
Как выяснил "Ъ", в борьбу за наращивание экспорта российского угля на восток вмешался глава «Роснефти» Игорь Сечин. Как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу он попросил Владимира Путина обеспечить исполнение решений комиссии от 2018 года, по которым к 2025 году вывоз угля по БАМу и Транссибу должен достичь беспрецедентных 195 млн тонн. При этом господин Сечин считает недопустимым перенаправление потоков экспортного угля в Тамань как по стратегическим, так и по экономическим соображениям. В ОТЭКО Мишеля Литвака, владеющей терминалом в Тамани, подчеркивают, что их ставки перевалки сопоставимы со ставками терминалов на Дальнем Востоке.
Глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин вновь поднял на уровень президента РФ вопрос расширения Восточного полигона для вывоза 195 млн тонн угля на восток к 2025 году. Как следует из документа, который видел "Ъ", Владимир Путин 2 марта поставил на соответствующем письме господина Сечина резолюцию «согласен».
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22.03.2021 11:15 Ответить
азіопська расска *********,кацапо-ординська деградуюча та здичавіла шавка Китаю щось бельмоче про свій розвиток, примащуючись до свого патрона...про розвиток, якого немає і не видно навіть на обрії... смішно))
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22.03.2021 11:12 Ответить
И это правильно. Орде пора привыкать к юаню. Теперь темники ,сотники ,десятники станут строить дворцы на китайских курортах; возить на яхтах проституток по желтому морю и отбивать утренние поклоны портрету Мао.
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22.03.2021 11:19 Ответить
Они видимо думают,что в Китае такой же идиоты как они.А насчет укрепления технологической независимости,так это уже набило оскому,типа проводим импортозамещение,декларируют уже 20 лет,а воз и ныне там.
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22.03.2021 11:24 Ответить
Визу и Мастеркард - значительно потеснили своей системой "Мир". Лично я последний раз пользовался карточками этих компаний - больше года назад. У моих родителей вообще только карточки "Мир". Чтоб получить американскую - надо специально этим заняться (а на кой хрен?!) Может и не смертельно для США, но контроль над оборотом средств эквивалентных нескольким сотням млрд $ в год, в масштабе всей РФ, они утратили.

Для "Свифт" замену сделали ещё в 2015 году. В случае отключения - внутри страны перейдут в течении нескольких минут. Для внешних переводов - кому надо торговать с РФ - ПРИДЁТСЯ подключаться.

И с импортозамещением заметно продвинулись за 6 лет. (Турецкий помидор или Польское яблоко - теперь надо хорошо поискать)
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22.03.2021 21:46 Ответить
давайте кацапи, порадуйте дядечка ляо, злийте всі свої бакси в юані
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22.03.2021 11:37 Ответить
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22.03.2021 12:43 Ответить
Сейчас за рубль дают чуть больше 1 американского цента, а после такого за рубль будут давать в морду
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22.03.2021 11:46 Ответить
Что эта говорящая лошадь- Лавров там звездит насчёт доллара!!Такие умнники как он призывали к бойкоту ДОЛЛАРА ещё двадцать лет назад и как видим на сегодня, они оказались в глубокой попе!! Где США-ГИГИНТ ??? И где в глубокой жопе, нищая путинская россия!!
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22.03.2021 12:14 Ответить
Маются уже какую сотню лет между цивилизациями.
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22.03.2021 13:13 Ответить
та їм взагалі не затишно на цій планеті - все намагаються відлетіти у далекий космос але грошей на це не вистачає
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22.03.2021 14:19 Ответить
Ну нарешті малокитайщина розвернулась до Великого Китаю потрібним місцем!
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22.03.2021 14:17 Ответить
З нагоди відвідання китаю головний розбійник мордовії змінив ПІБ - тепер він "Пу Ті Ин"
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22.03.2021 14:21 Ответить
ну нарешті конякомавпа калантарян своєю пащекою щось годне народила, як то кажуть "флаг в рукі і папутнава вєтра!"
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22.03.2021 16:56 Ответить
говорящая лошадь предложила вместо мерседеса ездить на жигулях
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22.03.2021 17:18 Ответить
Кобила ти за себе відповідай, а не за Китай, ховайся
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22.03.2021 17:20 Ответить
валютные счета лаврушкины арестовать, дочу из Штатов выселить к х... собачьим. зарплату в рашистском мзс выдавать в монгольских тугриках! машку захарову отправить послом в сев.корею. всё!!!!
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22.03.2021 17:53 Ответить
Учіть, москалики, китайську, і буде вам щастя.
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22.03.2021 18:13 Ответить
Поехал к хозяевам, поскулить
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22.03.2021 19:46 Ответить
Ага, "хулиганы зрения лишают". Пытаются в союзники напроситься.
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22.03.2021 20:11 Ответить
Предлагаю кацапам отказаться от долларов, товаров компании эппл, левайс, найк ....., позакрывать макдональсы, перестать отправлять в США на учебу и проживание своих выплядков. а лаврову лично чтобы забрал свою дочу оттуда, изменщицу родины, которая в США гражданство получила и аж воет на родину назад не хочет....
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22.03.2021 20:29 Ответить
Ні.Хай відправить їй центнер рублів.І по можливості "Почтой Крыма".
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22.03.2021 21:29 Ответить
Неумно было Крым захватывать и в Донбассе бойню устраивать, а теперь РФ за все это придется отвечать.
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22.03.2021 21:40 Ответить
Похоже, России пришла пора стать меньше в пятнадцать раз.
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22.03.2021 22:22 Ответить
лошадь заговорила ))
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22.03.2021 23:22 Ответить
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