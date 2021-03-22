Сюмар об инициированном фракцией "СН" внеочередном заседании ВР по поводу раскрашенного ОП: "Это явный перебор... Рада - это не коллективный подоляк"
Внеочередное заседание парламента на тему раскрашенного ОП – это явный перебор. по протестам под ОП
Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп "ЕС" Викторя Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"Есть такая штука, как перебор. Вот внеочередное заседание Рады на тему раскрашенного ОП - это явный перебор. Понимаю, как понравилась реакция соцсетей и захотелось "дожать тему". Но забыли одно: парламент - не коллективный подоляк.
Парламент был ключевым институтом для выхода из самых больших кризисов, которые переживала Украина: после Оранжевой революции; затем в 2014 году, когда государство и всю власть надо было перезапустить через несколько дней, и каждый день давать ответы по защите страны - законодательство относительно добровольцев, создание Нацгвардии, люстрация, новый оборонный бюджет, растаможка оружия и так много всего жизненно необходимого, трудно перечислить. И что даже не снилось "турборежима"", - написала она.
По мнению Сюмар, на сегодняшний день вызовы стали не намного меньше, среди них: "- Угроза полномасштабной агрессии никуда не делась: Россия в состоянии кризиса, Путин - убийца - и это признал западный мир, ему нечего терять и очень нужно отвлечь внимание от внутренних проблем. У нас сорван военный заказ.
- заявление "великого лидера" мы поставили под сомнение нормандский формат, что вызвало явное непонимание в Берлине и Париже, и ничего не предложили взамен. А это значит, что в случае серьезной эскалации, никто Путину не будет обрывать телефон и международная поддержка Украины окажется условной;
- На все это наложился скандал с вагнеровцами. А это значит, что без расследования - кто слил операцию россиянам, Запад не даст нам оружие. Потому что оно так же сразу окажется у русских;
- И главное - мы вошли в реальный коронавирусной кризис. Новые штаммы более заразны и провоцируют тяжелее течение болезни. Болеют уже по второму кругу. Вакцин крайне мало и как ее получить не понимают даже группы риска. 4 группы вакцинации на весь Киев подается как успех! Серьезно ???? Когда будут другие вакцины? Когда будет сто тысяч вакцинаций в день? (Великобритания делает более 800 000 в день). У нас страшными темпами растет уровень госпитализации и смертность. Условно говоря, 180 ковид-смертей в день - это авиакатастрофа каждый день! Таких потерь мы не видели даже во время войны. И надо делать все, чтобы уменьшить количество жертв ковида".
"Для этого следует собирать внеочередные заседания. Нам надо своя гвардия групп вакцинации и понятные графики. Нам крайне важно вакцинировать все группы риска. Нам критически важно получить вакцины.
Нам нужна международная поддержка против ослабленной и агрессивной России. Нам надо усиливать обороноспособность. И перезагружать суды, чтобы не было приговоров по семь лет за 300 грн убытков ...
И это гораздо важнее, чем росписи Офиса Президента с двумя разбитыми стеклами. Для внеочередного заседания - точно", - резюмировала нардеп.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Пожалуйста, подождите...
нічого було дзвонити суддям - того закрий, а того випусти.
Такими темпами будинок президента взагалі спалять і будуть праві.
Напевно і до цього дійде.
Вы как раз это сейчас и требуете , что бы он дал указание судье ! А потом же сами будете кричать что он вмешивается в суд . А почему не митингуют возле дома этого ублюдка судьи ? Возле верховного суда ? Не жгут , не разрисовывают им машины и дома ?
Не для того ли чтобы показать какой Зеля никчёмный ?
Інакше як пояснити посадку українських патріотів по справах притягнутих за вуха, коли по вулицях країни ходять злочинці, організатори та фінансисти тероризму, окупантів. Ходять і навіть не бояться. Працюють в ОПі.
Можете мені це пояснити ?
А при Пете мало патриотов посадили ? Торнадо , дело "Равликов" , другие . Или вы думаете что он просыпается и сразу думает " какого патриота сегодня посадим ?" И тыкает пальцем .И скольких Петя посадил за финансирование терроризма ? Почти всю"партию регионов " можно было паковать ! Кто то сел ? Сели , только в депутатские кресла в БПП . А про ублюдка Мильчакова , который в Киеве фотографировался , когда ехал на Донбасс, уже после печальных событий ? Где было СБУ ? Прежде чем кого то обвинять , нужно посмотреть , что было сделано "другой командой" ? И не следствие это их бедействию ? А сейчас стараются свою вину переложить на других и кормить вас разными фейками .
А людина вже сидить більше року, ні за що!
А на бутылку сядешь в конце концов ты урод, ты **** холуйская, сдохни в муках.
Вот какого хера это дибильное чмо поперлось на брифинг министра ВД тем самым укрепив обвинительные заявления сабакина, и тем самым обозначив свою позицию по этому делу, и таким образом осуществив давление и фактически определив результат расследования - приговор суда. Но за не имением реальных доказательств против Рифмастера и девушек возникла судебная коллизия - патовая ситуация, получается и обратно отыграть нельзя и приговор вынести нет оснований для обвинения. А человек сидит в тюрьме, а сцыкло в домике, а сабакину ваабще просто насрать, он бы и в расход пустил не поморщившись, но пока его ситуация устраивает - вроде как держит лоха за тестикулы. И это все при том что и зарубежная экспертиза отыграла взад, и белорусы рвавшиеся дать показания, но их как то не очень ждали и они убыли к себе, а потом все же как то таки взяли показания, но они как бы не подтвержденные - а человек сидит и к тому же без необходимой медпомощи.
Это что за ******** такое? Так кто здесь тупой?
перечитайте предыдущий пост раз пять, если не поможет попросите соседа растолковать вам на пальцах, но я все же убежден, что вы все прекрасно понимаете, и это просто сучья холуйская преданность заставляет вас отрицать очевидное и на белое говорить черное, бабло ж не пахнет, а что жопу кому лижу - так типа никто не видит и не узнает
И дело не в дорогих адвокатах а в ручной судебной и исполнительной системах и линии которую проводит зеурод-коломойский - это построение властной вертикали для дальнейшей узурпации власти, в пользу правящей "элиты" и олигархата. Этого не видит только слепой.
***** а прокурор 100% это не вмешательство в чистом виде, не беззаконие, не мафиозное дерьмо?
и да хотим чтобы по закону осуществлялось правосудие а не потому что я так хочу, а чтобы закон один для всех, и никаких я так хочу и своих-мой прокуроров 100%, и да Рифмастер должен выйти - потому что невиновен! и Стерненко и все кто не по закону и без доказательств обвиняются должны быть освобождены, **** предательство его не интересует, а вот патриоты ему поперек
Вы ботяра тут и работаете только что бы посеять ненависть между украинцами !
А по Рифмастеру . Есть обвинение и есть защита .Если обвинение предоставило свои доказательства , а защита не смогла убедить суд , что обвинений не достаточно или ложные . Поэто му говорю , хороших адвокатов и разбивать версию авякана , а не стекла бить , это только делает хуже
1. прокурорка - 100% мой...
2. сабакин - смычка 100% - договорняк чистой воды
3. баканов - свой черт 100% - смотрящий за сбу и куратор потоков
4. таран - своя подконтрольная гнида - был уволен, в 2015 году, с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C должности представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбассе (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A6%D0%9A%D0%9A&action=edit&redlink=1 СЦКК )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Государственная измена ). В 2016 году уволен в запас по достижению предельного возраста нахождения на воинской службе.
Это не вертикаль судебной и исполнительной власти? А... еще полностью конституционный суд не подмял, и в полной мере не расширил полномочия полицаев посредством принятия законов и поправок.
Вот где вас берут таких "умных" и "слепых"?
От чого треба збиратись !
Країна беззахисна з таким презом.
Коронавірус. Ми б'ємо всі рекорди, випереджаємо європейців по госпіталізації і ....тиша.
Плювати мені на розмальовані двері ! Відмиють швидко.
А з яким захисна?
Ще щось читайте окрім "внутрипартийной" інфи.
Вам на усе плювати, окрім пітравзад. Мордяками тіх хто малював треба відмивати.
Ідійоти... вашими мордяками тепер тільки зеліні унітази відмивати, терпіли обдовбані.
От тому що навкруги вас "ідіоти" та "терпіли обдовдані" - петровзад стабільно два роки у лайні барахтається...Дякуємо за вашу працю!
це зебіли ще до людей не доросли.
- "черговий "Майдан"" сметуны организуют?
і це не "перебор".
Тьох-тьох-тьох,
Ай-яй-яй, ох-ох-ох.
З нами партія й Бог,
З нами партія й Бог.
Де вони, можна вже питати ?