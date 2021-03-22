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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 7 893 случая заражения, госпитализированы свыше 3 тыс. человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 7 893 случая заражения, госпитализированы свыше 3 тыс. человек

7 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Степанов уточнил, что за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 3026 человек;

▪️летальних случаев - 157;

▪️выздоровели - 2993 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР - 21611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 554 256 человек;

🔺выздоровели - 1 260 842 человека;

🔺летальних случаев - 30098;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7681388.

По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 7 893 случая заражения, госпитализированы свыше 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 747
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22.03.2021 08:20 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2369
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22.03.2021 21:35 Ответить
сенс в статистиці на виходних, якщо нічого не перевіряється? Щоь вводити в оману людей?
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22.03.2021 08:21 Ответить
у степана всё под контролем
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22.03.2021 08:31 Ответить
Ждем новый видосик от ТелепуЗЕка.
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22.03.2021 10:14 Ответить
Опять этот ковид, 3-тя волна 3-тий локдаун пишут что и так компании с трудом его пережили (https://nbnews.com.ua/ekonomika/2020/12/07/evroterminal-primer-krupnoi-kompanii-vyzhivshei-v-pandemiiu/ ) а тут опять, а правительство и не думает помогать, когда так тяжело большому бизнесу что уже говорить про малый?
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22.03.2021 16:31 Ответить
 
 