В Украине за сутки от COVID-19 умерли 157 человек, зафиксированы 7 893 случая заражения, госпитализированы свыше 3 тыс. человек
7 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 марта 2021 года. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Степанов уточнил, что за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 3026 человек;
▪️летальних случаев - 157;
▪️выздоровели - 2993 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР - 21611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 554 256 человек;
🔺выздоровели - 1 260 842 человека;
🔺летальних случаев - 30098;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7681388.
По данным Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
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