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Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко

Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко

Пик больных COVID-19 может быть примерно через месяц. Усиливать карантинные меры, даже вводить локдаун, в стране стоит на старте активного распространения инфекции с целью недопущения коллапса в медицинской системе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, комментируя вопрос целесообразности введения более жестких противоэпидемических ограничений в некоторых регионах Украины.

"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличение количества инфицирования людей в начале увеличение распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют было, как можно меньше", – пояснил академик НАН.

Доктор биологических наук считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, ведь новые штаммы COVID-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", который был ранее.

"Мы с вами являемся свидетелями того, что уже есть новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", – подчеркнул Комиссаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко

Сами же люди, по словам специалиста, должны и в дальнейшем придерживаться:

- соблюдать масочный режим, находясь в помещении;

- заботиться о личной гигиене (мыть и дезинфицировать руки);

- соблюдать физического дистанцирование между людьми;

- проветривать помещения и обрабатывать рабочие поверхности;

- вакцинироваться против коронавируса, у кого есть такая в возможность.

"Вакцинация сейчас является единственным эффективным путем предотвращения инфицирования", – добавил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.
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Топ комментарии
+16
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 5441
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22.03.2021 08:43
+13
Два дня назад в Одессе умер очень известный врач детский, анестезиолог. Умер от ковид, заразился на рабочем месте и потом не смог справиться с болезнью. А в это время некоторые недоделанные ржут и продолжают пренебрегать элементарными просьбами даже не государства, которое вы ни во что не ставите , но ВОЗ.
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22.03.2021 09:53
+12
Нагнетание и нагнетание. Лишь бы бежали побыстрее колоться закупленной степановым за откаты дрянью.
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22.03.2021 08:46
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Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 5441
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22.03.2021 08:43 Ответить
Вотка без піва - гроші на вітер.
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22.03.2021 08:49 Ответить
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22.03.2021 08:50 Ответить
Пивом душу не обманешь
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22.03.2021 08:59 Ответить
*вакциною.
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22.03.2021 09:42 Ответить
Два дня назад в Одессе умер очень известный врач детский, анестезиолог. Умер от ковид, заразился на рабочем месте и потом не смог справиться с болезнью. А в это время некоторые недоделанные ржут и продолжают пренебрегать элементарными просьбами даже не государства, которое вы ни во что не ставите , но ВОЗ.
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22.03.2021 09:53 Ответить
Владимир Гатцук имя этого доктора
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22.03.2021 10:09 Ответить
Это точно - "некоторые недоделанные" игнорируют всевозможные правила, торгуя без маски своей рожей с непредсказуемой мимикой, вместо того чтобы личным примером показывать важность соблюдения элементарных правил.
А врачи целый год уже ждут защиты от государства, и пару месяцев ждут обещанный зелёными мародёрами Pfizer для вакцинации медиков. И очень жаль, что алчность, тупость, некомпетентность и безответственность власти, приводит к таким трагическим последствиям.
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22.03.2021 12:34 Ответить
Нагнетание и нагнетание. Лишь бы бежали побыстрее колоться закупленной степановым за откаты дрянью.
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22.03.2021 08:46 Ответить
ну куртку замшевую за 600000 грн стёпа купил? купил, время собирать бабло на кальсоны с начёсом, купил бодягу по 5 лохам впарил по 18 и можно одеваться дальше.
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22.03.2021 08:53 Ответить
Спасибо , что исправили. Шмурдяком, как вы говорите, недавно вакцинировался Джонсон, не посоветовался, дурачок , с икспердом с Цензора Garry Grant
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22.03.2021 10:36 Ответить
АстраЗенека и Ковищит-это одно и то же?
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22.03.2021 10:54 Ответить
що одне .що інше абсолютне лайно .вибачте за слово.
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22.03.2021 11:14 Ответить
Это уже другое - наши властьпридержащие, вроде Степанова не мыслят своих телодвижений без откатов, без коррупции - для них это лишено всякого смысла.
Что, однако, никак не отменяет необходимости соблюдать противоэпидемические меры.
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22.03.2021 09:54 Ответить
Чемпіон ще не пабіділ віруса? Странна, аднака.
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22.03.2021 08:47 Ответить
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 8517
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22.03.2021 08:51 Ответить
https://censor.net/ua/news/3254580/************************************************
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22.03.2021 08:55 Ответить
Я не понял. Я должен что-то делать кипятком от-того, что очевиднейлую весчь, притом с кучей ошибок синтаксиса сказал академик чего-то там в НАНУ, то, что знает каждая уборщица?
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22.03.2021 08:55 Ответить
В данном конкретном случае это сказал не академик Комисаренко, а комиссар Академенко
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22.03.2021 08:57 Ответить
А хлопцям похрєну - заробляють на вакцині
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22.03.2021 08:57 Ответить
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко - Цензор.НЕТ 4574
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22.03.2021 09:00 Ответить
Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая/ а копировщику картинок абы лайки от русского мира.
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22.03.2021 09:07 Ответить
А чего попов в СНБО нету? сюсюкаются с этими продавцами воздуха - вот пусть и просят свое газообразное позвоночное шоп слезло с бутылки и взяло туда вирус
в больницах ыконок главное побольше понавесить.
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22.03.2021 09:10 Ответить
теперь(как и раньше) каждую весну и осень будет пик орви заболеваний..... академик-кэпочевидность.....
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22.03.2021 09:13 Ответить
Мляааа, умный нашелся
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22.03.2021 09:17 Ответить
Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Сказал академик Комиссаренко и высморкался в свежеодетую маску! А жаль! Все так хорошо начиналось!
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22.03.2021 09:19 Ответить
"Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко" -
"Ведь нельзя же! - год подряд
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят!"
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22.03.2021 09:29 Ответить
...откуда ты знаешь академик хренов ...
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22.03.2021 09:45 Ответить
Через месяц в Европе с америкой как раз епидемия закончится, а у нас зеление криси бабло пилят. Бидло наріт доволен.
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22.03.2021 09:49 Ответить
Где ти бил раньше "академик", бабло пилил?
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22.03.2021 09:50 Ответить
Почему "умникам" у власти не приходит в голову что если пандемия, нехватка медиков, то надо отменить идиотский пункт в пенс. законодательстве о том, что медики, получающие пенсию по выслуге лет не имеют права работать по специальности, иначе лишаются своей пенсии? Можно подумать, что им платят десятки и сотни тысяч, как судьям, прокурорам, депутатам ..., а не несчастные 2тысячи.
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22.03.2021 09:55 Ответить
Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 5003
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22.03.2021 09:59 Ответить
никакого пика очередного не будет ,кроме пика наварить монету, с государственного кармана .В Англии у 20% доноров крови , которые не вакцинировались уже выявлены антитела.Чем дальше к лету,тем ближе конец вирусне.Академиком стал за монету,за нее академит оббирая украинский народ,
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22.03.2021 10:14 Ответить
А Вы, конечно же, настоящий академик, академиЩЕ, не за монету, за грош.
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22.03.2021 10:56 Ответить
для правды ,академическое образование и за грош, и за монету не нужно.Если в стране угрожающая ситуация с болезнью,то только потому,что многие академики и врачи молчаливо, (не говорю о всех) идут на поводу в тех ,которые и завели страну в эту ситуацию
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22.03.2021 11:07 Ответить
Лучше бы академик с другими своими коллегами вакцину сделал
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22.03.2021 10:16 Ответить
Бллл...Сколько уже раз переносилась дата этого "пика"?Они ученые или ,как ото говорят,"за сало куплено"?
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22.03.2021 10:55 Ответить
Вони працюють по команді зверху . Вся Європа повводила лохдауни от і на цих тиснуть .це більш ніж очевидно .що ця вся ситуація до медицини не має жодного відношення.
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22.03.2021 11:18 Ответить
Не с нашей экономикой локдаун вводить.А вот сделать,как в Японии,чтоб даже в лифте в маске,было бы правильно.Но мы ж типа матерые-какие нафиг маски
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22.03.2021 12:21 Ответить
Олексію. поцікавтеся розміром вірусу .та розмірами щілин у масках. Вам буде дуже цікаво .як медпрацівник Вас прошу. Щодо економіки повністю згідний. з допомогою цього "вірусу" її знатно знищили майже по всьому світу.
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22.03.2021 13:00 Ответить
Сепане,поцікавиеся розмірами краплин водяної пари,саме на яких знаходиться вірус,дуже Вас прошу.Можливо,тоді не будете казати кумедні речі)
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22.03.2021 13:20 Ответить
Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 8960
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22.03.2021 11:21 Ответить
Ситуація з коронавірусом в Україні загрозлива, пік буде через місяць, - академік НАН Комісаренко - Цензор.НЕТ 6782
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22.03.2021 12:40 Ответить
Польські вчені заявляють, що громадянам не варто очікувати сповільнення епідемії до кінця квітня. У Польщі вже більше двох мільйонів виявлених випадків коронавірусу, число жертв якого впритул наблизилось до 50 тисяч. При цьому в країні виконано більше п'яти мільйонів щеплень і ВЖЕ запроваджено загальнодержавний лохдаун.
Якщо припустити, що Наша Епідемія розвивається нога в ногу з євросусідньою польською, то це означає, що офіційні дані про кількість інфікованих та число жертв в Україні серйозно занижені, а запровадження карантину безпідставно затягується... Або ж доведеться визнати, що на отой самий "пік" Наша Епідемія видереться не раніше кінця травня, а число її жертв (за розрахунками вже американських аналітиків) до липня https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend подвоїться .
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22.03.2021 12:39 Ответить
 
 