За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 2 715 человек, всего - 111 025, - Минздрав
За минувшие сутки, 21 марта, в Украине вакцинировали от коронавируса 2 715 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным МОЗ, все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.
С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 111 025 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной.
Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область (770 прививок), Житомирская (310 вакцинированных за сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.
В свою очередь в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за сутки не сделали ни одной прививки
Отметим, что за 20 марта 2021 года 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.
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Интересно, а такая "борьба" - это борьба с ковидом или с украинским народом?
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
https://gordonua.com/news/society/na-vakcinaciyu-ot-koronavirusa-zapisalis-bolee-190-tys-ukraincev-minzdrav-1543201.html В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
Но нежелающие вакцинироваться идиоты могут получить естественный иммунитет - переболев корпонавирусом.
а перед этим было голосование за Яныка и за Леню Космоса...
От і вірять у всяку хєрню замість попробувати її осмисли.
Тому і вірять довбодятли у вірус котрого нігде у світі ні одною лабораторією не виділено. І підуть вколювати собі евтаназію на догоду режисерам цієї клоунади для розумово обділених!
За суботу (!) там було виконано 844 285 щеплень - на 140+ тисяч більше, ніж у п'ятницю та майже на 180 тисяч більше, ніж у четвер.
https://www.bbc.com/news/uk-56477291