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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 2 715 человек, всего - 111 025, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 2 715 человек, всего - 111 025, - Минздрав

За минувшие сутки, 21 марта, в Украине вакцинировали от коронавируса 2 715 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным МОЗ,  все привитые вчера получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.

С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 111 025 человек. Отмечается, что 1 человек получил две дозы вакцины, остальные по одной. 

Лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область (770 прививок), Житомирская (310 вакцинированных за сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.

В свою очередь в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за сутки не сделали ни одной прививки

Отметим, что за 20 марта 2021 года 3968 человек были привиты от COVID-19 в Украине, в то время как за сутки 19 марта прививки получили 11 628 человек.

Читайте также: Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко

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Топ комментарии
+10
Мне кажется, что у Зеленского с вирусом ведутся мирные переговоры.
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22.03.2021 09:03
+7
Главное просто не нервировать вирус и прекратить колоть вакцину.
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22.03.2021 09:07
+4
В смысле-посмотреть,в глаза?😂
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22.03.2021 09:10
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Мне кажется, что у Зеленского с вирусом ведутся мирные переговоры.
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22.03.2021 09:03 Ответить
Главное просто не нервировать вирус и прекратить колоть вакцину.
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22.03.2021 09:07 Ответить
В смысле-посмотреть,в глаза?😂
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22.03.2021 09:10 Ответить
лучше в дупу... там вся правда...
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22.03.2021 09:14 Ответить
Именно!
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22.03.2021 09:15 Ответить
в шоколадный глаз вирусу надо глядеть, там мир.
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22.03.2021 09:26 Ответить
Вот это я понимаю "турборежим"
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22.03.2021 09:07 Ответить
Возможно, у Зеленского и Степанова ничего не слышали про коронавирус? Не знают, насколько опасна эта болезнь? Только этим объясняется, что привезенные вакцины медленно умирают на складах (больные в киевских больницах - быстрее).
Интересно, а такая "борьба" - это борьба с ковидом или с украинским народом?
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22.03.2021 09:08 Ответить
это Зеленский и Степанов игнорят вакцинацию или таки мудрый нарИд???
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22.03.2021 09:40 Ответить
Чемпионы-они такие.😂
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22.03.2021 09:09 Ответить
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 2 715 человек, всего - 111 025, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2355
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22.03.2021 09:11 Ответить
Так вчера ведь был Всемирный День Даунов, никто не хотел рисковать. Это сегодня- День таксистов. Сегодня подтянут статистику.
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22.03.2021 09:12 Ответить
Європа до липня планую провести вакцинацію населення, це говорить, що з липня вакцини буде перевиробництво і вона буде дуже дешева, не потрібно буде переплачувати по 20 баксів за дозу і брати взятки куртками за 620 тисяч... рік прожили... ще три місяці протримаємось...
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22.03.2021 09:13 Ответить
А там Європа ввведе *паспорт вакцинації * і будуть в нас черги стояти .
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22.03.2021 09:16 Ответить
паспортизації на ковід, як і від інших вакцинацій, нема і не буде, це фейк від кацапстану.
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22.03.2021 09:54 Ответить
"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 2 715 человек, всего - 111 025, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. Конец недели был 7 марта.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
https://gordonua.com/news/society/na-vakcinaciyu-ot-koronavirusa-zapisalis-bolee-190-tys-ukraincev-minzdrav-1543201.html В Украине в очередь на вакцинацию от коронавируса записались более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге 9 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
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22.03.2021 09:18 Ответить
Кололи б справжню вакцину - була б зовсім інша картина........
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22.03.2021 09:36 Ответить
Это и есть "справжня" вакцина.
Но нежелающие вакцинироваться идиоты могут получить естественный иммунитет - переболев корпонавирусом.
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22.03.2021 09:37 Ответить
Дикое население уверовало в безвредность коронавируса и опасность вакцины? Значит - получат. И их не жалко.
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22.03.2021 09:36 Ответить
вера дикое голосовало за кловуна... сегодня вакцинации сопротивляется... во истине Бог наказал. за какие грехи???
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22.03.2021 09:56 Ответить
да, голосование за клоуна - это была предыдущая тупня
а перед этим было голосование за Яныка и за Леню Космоса...
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25.03.2021 08:05 Ответить
В Англії 715000 за добу вкололись вакциною!!!
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22.03.2021 10:14 Ответить
Срывщики вакцинации довольны . Только кто от этого выиграет. Вы не понимаете, что здесь могут проиграть все. Вирус не смотрит , за кого вы голосуете на выборах
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22.03.2021 10:21 Ответить
Виграють усі ! Єдиним позитивним наслідком буде зменшення кількості кретинів шляхом природного відбору!
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22.03.2021 10:41 Ответить
Так кретины находятся в социуме из некретинов в том числе, человечество борется за выживание , врачи реанимируют недоношенных младенцев, пересадкой органов дают шансы на жизнь тем, кто раньше ************* должен был умереть, но вот быдлячество не поддаётся лечению, воспитанию, уговорам. Мы можем вымереть из-за идиотов. Раньше это были только любители Вовы путена, сейчас к ним прибавились ковид нигилисты.
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22.03.2021 10:50 Ответить
"Раньше это были только любители Вовы путена, сейчас к ним прибавились ковид нигилисты."- та власне , кретини не в змозі осягнути своїм огризком розуму що їх дурять!
От і вірять у всяку хєрню замість попробувати її осмисли.
Тому і вірять довбодятли у вірус котрого нігде у світі ні одною лабораторією не виділено. І підуть вколювати собі евтаназію на догоду режисерам цієї клоунади для розумово обділених!
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22.03.2021 11:08 Ответить
а степашка пытается врать что такие темпы - все по плану типа
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22.03.2021 11:25 Ответить
Вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 2 715 осіб, загалом - 111 025, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8152
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22.03.2021 13:07 Ответить
У Брекситанії три дні поспіль встановлюють рекорди вакцинації:
За суботу (!) там було виконано 844 285 щеплень - на 140+ тисяч більше, ніж у п'ятницю та майже на 180 тисяч більше, ніж у четвер.
https://www.bbc.com/news/uk-56477291
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22.03.2021 13:16 Ответить
 
 