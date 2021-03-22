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В мире зафиксировали уже более 123,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 99,7 млн. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксировали уже более 123,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 99,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 марта в мире зарегистрировали 426 143 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 961 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 123 877 740 случаев инфицирования, из них 426 143 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 727 921 человек, из них 5 961 за минувшие сутки.

В мире зафиксировали уже более 123,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 99,7 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 99,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.

В мире зафиксировали уже более 123,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 99,7 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
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В мире зафиксировали уже более 123,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 99,7 млн - Цензор.НЕТ 8849
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22.03.2021 09:10 Ответить
 
 