Направлен в суд обвинительный акт в отношении гендиректора предприятия, присвоившего товар на 25 млн грн, - Нацполиция

Следователи Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении генерального директора предприятия, который присвоил товар на свыше 25 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Обвинительный акт следователи Нацполиции направили в суд. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"Руководитель субъекта хозяйственной деятельности продавал сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Во время досудебного расследования установлено, что генеральный директор заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. Впрочем в течение 2017-2018 годов чиновник присваивал и продавал товар, переданный на хранение третьим лицам. Своими действиями злоумышленник нанес иностранным инвесторам материальный ущерб на сумму более 25 миллионов гривен", - подчеркивают правоохранители.

Отмечается, что задокументировали факт преступной деятельности следователи управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве.

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Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, следователи Национальной полиции Украины завершили. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до двенадцати лет лишения свободы.