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Великобритания (4718) россия (93011) спецназ (613)

В Великобритании создадут отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием, - The Telegraph

В Великобритании создадут отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием, - The Telegraph

В Великобритании в ближайшем будущем появится отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что на маневры новой бригады спецопераций на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) будет предоставлено £120 млн. Спецназовцы должны будут "пресекать вмешательство" российского государства в странах по всему миру "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".

По словам главы генштаба Сэра Марка Карлтон-Смита, спецназовцы будут бороться с "враждебными государственными субъектами". Согласно данным газеты, новый отряд будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6 для осуществления секретных операций по наблюдению за шпионами и военными подразделениями России.

Кроме того, в обязанности отряда войдет обыск домов и машин, спецназовцы в том числе будут изучать изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников. Все это будет осуществляться с целью дискредитировать российскую деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Великобритании выпустило стратегию безопасности, в которой упомянуло угрозу РФ и помощь Украине

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил доклад по вопросам безопасности, согласно которому королевство намерено увеличить финансирование британской армии, продолжить сотрудничество с США и повысить свой ядерный потенциал, несмотря на то, что почти 11 лет назад Лондон принял решение о его сокращении. При этом в документе Россию назвали одной из главных угроз для безопасности королевства.
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Топ комментарии
+14
Спецназовцы должны будут "пресекать вмешательство" российского государства в странах по всему миру "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".
Джерело: https://censor.net/ru/n3254727

Можна нам найбільший підрозділ. Почати з Києва.
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22.03.2021 09:35
+7
И пусть начнут с ОПы там того рашистского дерьма немеряно
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22.03.2021 09:49
+3
до НАТОвцев начало доходить,что Росссия понимает только кулак и только сразу,без лишней "дипломатии".точно и на уничтожение!только так можно не только пресечь попытки сделать "Россию без границ".но и на довольно долгое время Россию страной,уважающей международное право и права человека (как стало с Германией после разгрома в ней режима такого же Недонаполеончика )
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22.03.2021 09:57
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Спецназовцы должны будут "пресекать вмешательство" российского государства в странах по всему миру "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".
Джерело: https://censor.net/ru/n3254727

Можна нам найбільший підрозділ. Почати з Києва.
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22.03.2021 09:35 Ответить
И пусть начнут с ОПы там того рашистского дерьма немеряно
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22.03.2021 09:49 Ответить
І баз гарних і різних побільше!!!
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22.03.2021 09:55 Ответить
Парад оккупационных войск в Москве. Сводная украинская рота скандирует- "Путин }{уйло".
У Великій Британії створять загін спецпризначення для боротьби з російським впливом, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 7285
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22.03.2021 09:52 Ответить
Название Золотая площадь дано по такому же месту на Кавказе, а на месте этого здания было другое-Земского(От башни Кр. Знаменской,Куретной=АхырАтаЯн-конец Отца Горящего) приказа.Благодарность захватчиков Кремля видна всем-создают на землях Одэрбэйджана государства для своих ближайших родственников( по А.Гитлеру),уничтажая Бизантию(религия россиян оттуда) и язык межн.общения Кавказа по Лермонтову-одэри=азэри
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22.03.2021 11:03 Ответить
нащо їм загін, як у них є Пітер Померанцев
https://twitter.com/peterpomeranzev?original_referer=http%3A%2F%2Fexpres.ua%2F&profile_id=365341838&tw_i=551357747292569601&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=489176013700489216
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22.03.2021 09:54 Ответить
"Під час написання своєї останньої книги я зіткнувся з докторським дослідженням, яке показало: єдине, що пов'язувало неоднакових китайців, які не сприймають урядову пропаганду, - це те, що всі вони ненажерливо читали художню літературу: вони могли уявити інший спосіб переживання світу, ніж єдино настановлений Компартією Китаю. Це нагадало мені мого батька Ігоря Померанцева в Радянському Союзі, для якого поезія була шляхом до політичного повстання, способом зміни «каркасів», настільки радикальним, що підірвала будівлю ідентичності навколо нього. Можливо, поезія - це і є вакцина від інформаційного вірусу". - Пітер Померанцев https://granta.com/the-poetry-vaccine/
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22.03.2021 10:07 Ответить
до НАТОвцев начало доходить,что Росссия понимает только кулак и только сразу,без лишней "дипломатии".точно и на уничтожение!только так можно не только пресечь попытки сделать "Россию без границ".но и на довольно долгое время Россию страной,уважающей международное право и права человека (как стало с Германией после разгрома в ней режима такого же Недонаполеончика )
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22.03.2021 09:57 Ответить
Необходимо выгнать из страны всех кацапских мразей и плюс отпрысков которые учатся в Великобритании. В Иркутск и лечится и учится и отдыхать
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22.03.2021 09:59 Ответить
Лучше на Колыму -этих друзей и родственников власти России,севших на голову народа еще современ Достоевского(были его высказывания)
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22.03.2021 10:52 Ответить
Ню, ню ... "Полк рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS)" будет бороться с российскими мультимиллионерами которые скупили пол Лондона и держат на счетах десятки (если не сотни) млрд. $? Интересно, англичане сами в это верят?
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22.03.2021 10:29 Ответить
Ви не понімаєтє, єто совсєм другоє. Бабло вони не тронуть. Невдавно Баба Ліза пожалувала титул барона Сибірського (!!!) якомусь кацапові. Такі подвійні стандарти, Лондонград може не перейматися.
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22.03.2021 10:36 Ответить
Я-то, как раз, все понимаю. Именно об этом и был мой пост. О тех самых "двойных стандартах". Никто в Европе не собирается отказываться от РФного бабла (или ресурсов). Пора уже перестать врать самим себе!
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22.03.2021 10:42 Ответить
Морську піхоту ВМС ЗСУ переозброюють на ББКМ "Козак-2М1"

На сьогодні нові бронемашини від НВО "Практика" вже надійшли до одного з батальйонів морської піхоти.Про плани з переозброєння українських морпіхів на новітні види вітчизняної бронетехніки повідомив мивкомандувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
Зокрема, за його словами, окрім переходу на єдиний тип плаваючого бронетранспортеру (адаптований БТР-4Е), підрозділи морської піхоти будуть оснащені броньованими бойовими колісними машинами "Козак-2М1".При цьому, ті аналогічні зразки, котрі були на озброєнні раніше, будуть замінені бронемашиною від ПрАТ "Науково-виробниче об'єднання "Практика" (входить до складу ГС "Ліга оборонних підприємств України").

"У нас було до цього часу, в одному із батальйонів інші броньовані машини. Зараз вони змінені. Вона (модель "Козак-2М1") має кращі характеристики за попередню. Вона доречна до відповідних рейдових дій, для підрозділів розвідки тощо", - зауважив Олексій Неїжпапа.

Наразі перша партія "Козак-2М1" була поставлена лише в один з батальйонів, але згодом Командування ВМСУ планує оснастити такими ББКМ всіх морпіхів. https://defence-ua.com/news/morsku_pihotu_vms_zsu_pereozbrojujut_na_bbkm_kozak_2m1-3195.html
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22.03.2021 10:30 Ответить
Раковая опухоль на планете по имени РАБссия доживает последние деньки...,ссср продержался 74 года,хотя по факту советское быдло начало дохнуть в 1984 году...
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22.03.2021 10:41 Ответить
Gut Waldemar !
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22.03.2021 11:12 Ответить
"Все это будет осуществляться с целью дискредитировать российскую деятельность." - это предложение придумала Газета.ру
Дискредитация - умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета.
Не дискредитировать, а выводить на чистую воду, разоблачать.
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22.03.2021 11:40 Ответить
 
 