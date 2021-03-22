В Великобритании создадут отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием, - The Telegraph
В Великобритании в ближайшем будущем появится отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что на маневры новой бригады спецопераций на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) будет предоставлено £120 млн. Спецназовцы должны будут "пресекать вмешательство" российского государства в странах по всему миру "в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны".
По словам главы генштаба Сэра Марка Карлтон-Смита, спецназовцы будут бороться с "враждебными государственными субъектами". Согласно данным газеты, новый отряд будет сотрудничать с Секретной разведывательной службой MI6 для осуществления секретных операций по наблюдению за шпионами и военными подразделениями России.
Кроме того, в обязанности отряда войдет обыск домов и машин, спецназовцы в том числе будут изучать изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников. Все это будет осуществляться с целью дискредитировать российскую деятельность.
16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил доклад по вопросам безопасности, согласно которому королевство намерено увеличить финансирование британской армии, продолжить сотрудничество с США и повысить свой ядерный потенциал, несмотря на то, что почти 11 лет назад Лондон принял решение о его сокращении. При этом в документе Россию назвали одной из главных угроз для безопасности королевства.
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Джерело: https://censor.net/ru/n3254727
Можна нам найбільший підрозділ. Почати з Києва.
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На сьогодні нові бронемашини від НВО "Практика" вже надійшли до одного з батальйонів морської піхоти.Про плани з переозброєння українських морпіхів на новітні види вітчизняної бронетехніки повідомив мивкомандувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
Зокрема, за його словами, окрім переходу на єдиний тип плаваючого бронетранспортеру (адаптований БТР-4Е), підрозділи морської піхоти будуть оснащені броньованими бойовими колісними машинами "Козак-2М1".При цьому, ті аналогічні зразки, котрі були на озброєнні раніше, будуть замінені бронемашиною від ПрАТ "Науково-виробниче об'єднання "Практика" (входить до складу ГС "Ліга оборонних підприємств України").
"У нас було до цього часу, в одному із батальйонів інші броньовані машини. Зараз вони змінені. Вона (модель "Козак-2М1") має кращі характеристики за попередню. Вона доречна до відповідних рейдових дій, для підрозділів розвідки тощо", - зауважив Олексій Неїжпапа.
Наразі перша партія "Козак-2М1" була поставлена лише в один з батальйонів, але згодом Командування ВМСУ планує оснастити такими ББКМ всіх морпіхів. https://defence-ua.com/news/morsku_pihotu_vms_zsu_pereozbrojujut_na_bbkm_kozak_2m1-3195.html
Дискредитация - умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета.
Не дискредитировать, а выводить на чистую воду, разоблачать.