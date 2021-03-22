За неделю огонь унес жизни 46 человек, на водных объектах погибли 20, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 15.03 по 21.03) во время пожаров погибли 46 человек, на водных объектах - 20.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 371 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 58 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 77 пожаров, спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 369 зданий и 38 ед. техники. На пожарах погибли 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 2 млн. 163 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 122 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 995 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 20 человек.

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