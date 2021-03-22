AstraZeneca заявила о 100%-ной эффективности ее вакцины в предотвращении тяжелых форм коронавируса
Исследования вакцины AstraZeneca, проведенные в США, Чили и Перу, показали ее эффективность в предотвращении 100% случаев тяжелого течения заболевания. Ее эффективность в предотвращении коронавируса оценивают в 79%.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Третья фаза исследования, проведенного компанией AstraZeneca в США, продемонстрировала статистически значимую эффективность вакцины - 79% - при профилактике симптоматического COVID-19 и 100% эффективность при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, сообщается, что в исследовании приняли участие 32 449 человек. Эффективность вакцины была одинаковой для разных возрастов, сообщили в компании.
"Примечательно, что у участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%", - отметили в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
В Україні одну дозу вакцини одержали 108 тис. або 0,24 % населення, а дві дози - ОДНА людина.
Отакі "успіхи" Зе команди.
Для дебилов рассказывают сказки про вред вакцинации, "индийский шмурдяк" и т. д. чтоб не создавали конкуренцию.
А сами в это время усиленно колятся и грозят судами за срыв поставок той же Астразенеки/Ковишилд.
https://covid-vaccine.canada.ca/info/summary-basis-decision-detailTwo.html?linkID=SBD00520 Based on the quality evaluation for Covishield, the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and Covishield were determined to be sufficiently similar indicating that the efficacy, immunogenicity, and safety of Covishield could be inferred from the non-clinical and clinical studies conducted with the AstraZeneca COVID-19 vaccine. Collectively, the results of the clinical efficacy and safety evaluation demonstrated that the AstraZeneca COVID‑19 Vaccine met the safety requirements as specified in Health Canada's Guidance for Market Authorization Requirements for COVID‑19 Vaccines. By extension, Covishield was determined to be safe and well tolerated in participants 18 years of age and older when administered according to the recommended dosage regimen (two standard doses of 5 x 1010 virus particle given 4 to 12 weeks apart).
Вакцина ковидшел как таковая нигде и ни кем не проверялась...а все ее характеристики и одобрения сделаны на основе данных о вакцине астразенека.....только лишь потому что эти вакцины типа имеют одинаковую формулу...
Но вода тоже везде имеет одинаковую формулу..Н2О...но не везде она одинаково полезна.. .
А ты все по ссылке прочел? Мне что, все содержимое того сайта сюда тягать?
https://covid-vaccine.canada.ca/info/summary-basis-decision-detailTwo.html?linkID=SBD00520 The authorization of Covishield was based on its comparability to the AstraZeneca COVID-19 Vaccine as determined by an evaluation and direct comparison of the manufacturing processes, controls, and quality characteristics of the two products. The evaluation determined that the two products were sufficiently similar that the efficacy, immunogenicity, and safety of Covishield could be inferred from the non-clinical and clinical studies conducted with the AstraZeneca COVID-19 vaccine. Based on this conclusion, a formal pivotal clinical study for Covishield was not required.
Временное разрешение Covishield было основано на информации о качестве (химия и производство), неклинической (фармакология и токсикология) и клинической информации (иммуногенность, безопасность и эффективность). Разрешение Covishield было основано на его сопоставимости с вакциной AstraZeneca COVID-19, что было определено путем оценки и прямого сравнения производственных процессов, средств контроля и характеристик качества этих двух продуктов. Оценка показала, что эти два продукта достаточно похожи, чтобы об эффективности, иммуногенности и безопасности Covishield можно было сделать вывод из доклинических и клинических исследований, проведенных с вакциной AstraZeneca COVID-19. Основываясь на этом заключении, формального основного клинического исследования Ковишилда не требовалось.
И принимать решение о применении можно...но далеко не факт что действие этих двух препаратов будет абсолютно одинаковым....
Вопросы есть?
Таже таблетка одного производителя может принести пользы пациенту больше чем две другого производителя....точно так же она может нанести и вред.
Ну, и стоит так корячиться? И ради чего?
Астразенека и ковидшел это не совсем одно и тоже....это факт..
Все разрешения на ковидшел сделаны на основе испытаний астразенеки...это тоже факт..
Ни каких отдельных испытаний ковидшела нет...и это тоже факт...
так чего ты тут распинаешься??
Но ты так и не ответил
Теоретически можно добиться, чтобы содержание каждой дозы вакцины не отличалось более, чем 0,1% (но стоить она будет в разы дороже и производиться в разы медленнее). А врач, набирая в шприц, оставит в ампуле один раз 5%, другой раз 2%, потом еще на выпуске воздуха из шрица пгрешность возрастет и еще на остатках в шприце... Про разброс масс пациентов я уже писал.
Ну, и стоит так корячиться? И ради чего?
Уж я тем более не буду этого делать...
Хочешь...прививайся....это твой организм...а не мой.....
Удачи тебе...
Я подожду пока эту говновакцину на "кроликах" испытают....
Иммунитет от ковида она оставит на полгода.
И не факт что она еще чего нить оставит в организме.... что повлияет потом на течение болезни от следующего вируса....
Ведь никто и нигде не проводил аналогий....а чем прививались...какие препараты принимали в своей жизни те люди которые умерли от ковида..или тяжело переносят болезнь??
Нет таких данных...
Вас это сильно расстроит?
Похоже, это Вы про биотехнологии только в "Популярной механике" читали.
Так что не сильно там задавайтесь, некоторые вещи индусы делают не хуже, а некоторые и лучше, чем штатовцы. (По разным причинам, обычно, за период, когда заканчивается срок патентной защиты, биотехнологии сильно меняются, а компания оригинатор редко меняет технологию производства за 10-20 лет - дорогое это дело, чаще просто прекращают выпуск).
"4 индийские компании входят в десятку мировых компаний-производителей дженериков
Фармацевтическая промышленность была оценена в 36 миллиардов долларов (2018-2019).
Дженерики, занимающие 71% рынка, составляют самый большой сегмент фармацевтической промышленности в Индии. Это будет расти по мере роста экспорта дженериков в США, так как фирменные лекарства на сумму 55 млрд. Долл. США станут непатентованными в течение 2017-2019 годов. На внутреннем рынке по выручке наибольшую долю рынка занимали антиинфекционные препараты (13,6%), сердечные (12,4%) и желудочно-кишечные (11,5%).
Например, какой Вы предпочтете автомобиль: собранный в Германии или в Украине по немецкой лицензии? Думаю, ответ очевиден. Дженерик должен быть дешевле оригинала иначе его не продать. И только снижение расходов на его производство (в первую очередь за счет качества) позволит дженерику иметь рыночную перспективу.
Дженерик дешевле оригинала не потому, что там более дешевые компоненты, а потому, что его производителю не надо татиться на научные разработки, исп. на токсичность, на побочку, на доклинику и клинику. Достаточно потратиться на технологию и биоэквивалентность. И в цене генерика нет монопольно задранной цены, там цена определяется конкуренцией.
Ковид - это тромбоз в результате аутоимунной реакции. AstraZeneca есть типа-безопасный вирус, замаскированный под ковид, и тоже вызывает тромбоз в результате аутоимунной реакции. Хорошо маскируется
Даже если от вакцины 40 случаев тромбоза на 17 млн, то от ковида на те же 17 млн будет 170 тыс покойников.
Итого - астразенека слишком успешно "маскируется" под ковид, из-за чего, сама работает, как ковид. Это не значит, что колоть астразенеку нельзя вообще. Это значит, что колоть астразенеку можно только при условии контроля, как до укола, так и после. Укололся - неделю ходишь делаешь анализы, пока убедишься что тромбоз не развился. Если развился, срочно лечишься.