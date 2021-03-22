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Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко

Нардепов

Депутатов партии "Слуга народа" не заставляют голосовать за идеологические проекты. Если они не поддерживают какие-то идеологические решения, их не будут выгонять из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, более чем за полтора года совместной работы депутаты монобольшинства уже прошли определенную притирку друг к другу, каждый понимает, чего можно ожидать от каждого.

"Никто не будет заставлять депутатов, которые явно не поддерживают какие-то идеологические решения, вроде постановления про Революцию достоинства, голосовать за это, никто не будет их выгонять из фракции. Но точно так же эти же депутаты должны быть готовы, что их инициативы в другую сторону, например, по языку, во фракции не будут массово поддерживать", - сказал Корниенко.

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Топ комментарии
+8
Гросмейстер Бендера:

Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
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22.03.2021 10:04
+8
интересно,сколько слуг смогут дать определение слову "идеология" ?
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22.03.2021 10:06
+8
Їх купують. І вони продаються.
Спеціально зібрали партію з худоби, яка за гроші і матір рідну продасть.
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22.03.2021 10:06
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Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6102
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22.03.2021 10:03 Ответить
Кто депутата ужинает тот его и танцует."$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"16.11.19
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22.03.2021 10:04 Ответить
Гросмейстер Бендера:

Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
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22.03.2021 10:04 Ответить
интересно,сколько слуг смогут дать определение слову "идеология" ?
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22.03.2021 10:06 Ответить
у вас нет идеологии а посему не за что голосовать....
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22.03.2021 10:06 Ответить
Їх купують. І вони продаються.
Спеціально зібрали партію з худоби, яка за гроші і матір рідну продасть.
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22.03.2021 10:06 Ответить
Ідеологія? В СН?! бу-га-га...
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22.03.2021 10:11 Ответить
У слуг є ідеологія? Шпана з підворотні.
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22.03.2021 10:12 Ответить
Є, меркантильна ідеологія.
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22.03.2021 11:38 Ответить
Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8905
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22.03.2021 10:14 Ответить
Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5878
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22.03.2021 10:14 Ответить
Кошмар!!!
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22.03.2021 10:16 Ответить
Дубинский смахнул слезу... буханул... щас что-то уже пишет небось, матюкаясь.
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22.03.2021 10:15 Ответить
От дуже печально, що у нас править партія без ідеології... Взагалі, не люблю неідеологічні партії, це не партії, а олігархічні клуби за інтересами!
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22.03.2021 10:20 Ответить
некоторые "образованные слуги " по сей день так и не усвоили как голосовать в Раде двумья руками нажимая клавиши ,а он об идеологии или ,еще какую - то дефиницию ,которой сам не понимает отчибучит
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22.03.2021 10:22 Ответить
Крнк - моск сн!
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22.03.2021 10:23 Ответить
Він правий.У кожного є воля і гідність.Або ні.
Ніхто ж їх не примушував скакати на одній нозі в Трускавецькій академії ?
Нардепів "Слуги народу" ніхто не змушує голосувати за якісь ідеологічні рішення, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3148
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22.03.2021 10:44 Ответить
Им лишь платят в конвертах.
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22.03.2021 11:00 Ответить
Депутатов партии "Слуга народа" не заставляют голосовать за идеологические проекты.Источник: https://censor.net/ru/n3254735

А за экономические заставляют?
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22.03.2021 15:53 Ответить
 
 