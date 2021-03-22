Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко
Депутатов партии "Слуга народа" не заставляют голосовать за идеологические проекты. Если они не поддерживают какие-то идеологические решения, их не будут выгонять из фракции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, более чем за полтора года совместной работы депутаты монобольшинства уже прошли определенную притирку друг к другу, каждый понимает, чего можно ожидать от каждого.
"Никто не будет заставлять депутатов, которые явно не поддерживают какие-то идеологические решения, вроде постановления про Революцию достоинства, голосовать за это, никто не будет их выгонять из фракции. Но точно так же эти же депутаты должны быть готовы, что их инициативы в другую сторону, например, по языку, во фракции не будут массово поддерживать", - сказал Корниенко.
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Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?
A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
Спеціально зібрали партію з худоби, яка за гроші і матір рідну продасть.
Ніхто ж їх не примушував скакати на одній нозі в Трускавецькій академії ?
А за экономические заставляют?