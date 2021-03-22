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Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований

Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований

Некоторые трудности в получении вакцин против коронавируса возникают из-за того, что определенные производители еще не завершили третью стадию клинических исследований.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

По словам Степанова, Минздрав продолжает плановую деятельность в направлении получения дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам, которые есть в Минздраве, и согласно глобальной инициативе COVAX, к которой присоединена Украина.

"Возникают определенные трудности в получении этих вакцин. Эти трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру", - отметил министр.

"Это происходит в связи с тем, что мощности наших фармпроизводителей, мировых фармпроизводителей, непосредственно... разрабатывая вакцину, делали это достаточно быстро, и все стадии, третья стадия клинических исследований, так как это предполагалось в обычных условиях, она еще не завершена, она продолжается", — сказал Степанов.

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По данным Минздрава, к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.

Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.
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Топ комментарии
+12
стіпанов не міністр, стіпанов афєріст.
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22.03.2021 10:31
+8
противно слышать, читать и видеть этого зашкваренного говнюка.
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22.03.2021 10:37
+6
а где отчет этого поца о поездке в Индию... или он просто съездил и купил себе курточку за 600 тысяч за откат?
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22.03.2021 10:30
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22.03.2021 10:30 Ответить
а где отчет этого поца о поездке в Индию... или он просто съездил и купил себе курточку за 600 тысяч за откат?
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22.03.2021 10:30 Ответить
а почему Степанов на фото в каком то пиджаке . он что зря новое пальтишко покупал ?
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22.03.2021 10:30 Ответить
Это типа Гондураса,Кубы и других высоко развитых стран? Теперь ждем вакцин от них?
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22.03.2021 10:31 Ответить
темпи вакцінації 2тис людей в день при мінімальних 200тис. кпд =0
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22.03.2021 10:31 Ответить
стіпанов не міністр, стіпанов афєріст.
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22.03.2021 10:31 Ответить
Вот! Честнейший человек, всё разложил, по полочкам, всё разъяснил. Оказывается курточка- это не предел мечтаний, теперь надо портмоне, под цвет курточки, инкрустированное бреликами, за ту же цену, приблизительно.
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22.03.2021 10:32 Ответить
"Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований" - понятно. Это на украинцах проводят клинические исследования.
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22.03.2021 10:32 Ответить
Дійсно, Супутник V, ще не завершив, а Файзер завершив.
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22.03.2021 11:02 Ответить
Вот же урод. В тюрьму по минимуму.
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22.03.2021 10:34 Ответить
Степанов-преступник и убийца тысяч украинцев.
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22.03.2021 10:35 Ответить
А начинал всё Зеленский - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину.
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22.03.2021 10:39 Ответить
противно слышать, читать и видеть этого зашкваренного говнюка.
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22.03.2021 10:37 Ответить
Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень - Цензор.НЕТ 153
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22.03.2021 10:41 Ответить
Степашка, трудности у вас, у зебилов, возникли тогда, когда вы сперва маски в Китай продали, а потом ковидные деньги пустили не на закупку нормальных вакцин, а на "большую помойку". За это вы все будете на киче сидеть (кто доживёт, разумеется).
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22.03.2021 10:38 Ответить
хуцпате брехло яйцеголове.
Може, просто треба було замовлення своєчасно зробити, як нормальні країни?
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22.03.2021 10:39 Ответить
У слуг урода новая песня:

Ой, Степашка, что я буду делать?
Ой, Степашка, как я буду жить?
У меня нет тёпленькой куртяшки,
У меня нет тёплого белья.
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22.03.2021 10:43 Ответить
Брехло, злодій та вбивця!
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22.03.2021 10:51 Ответить
А почему другим странам это не помешало?! Наверное потому, что договорились о нормальных вакцинах, которые прошли все стадии. Причем умудрились это сделать заранее, когда Степанов только снимал видосики, как он будет вакцину раздавать (Сначала Пфайзер всем, потом Пфайзер медикам в феврале, остальным Ковишильд, потом только Ковишильд и то не всем, а теперь вообще какие то неизвестные вакцины, которые еще не выпустили....)
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22.03.2021 10:55 Ответить
Влітку минулого року і Україні запропонували приєднаться до цього гурту, та Бубочка проігнорував. Гроші, вкладені у "велике крадівництво" приносять більше девідентів, ніж прозорі домовленності по закупівлі вакцини.
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22.03.2021 10:59 Ответить
Як так?
Де "свідетелі велічайшего" з воплями, що степанов купив ту ж "астразенеку", та під іншою назвою. І що робити з запевненнями самого степанова та Ко?
Невже збрехали? Знову?
Як зазвичай.
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22.03.2021 10:55 Ответить
А как же обещание недопрезидента Зеленского получить одними из первых западную, высокоэффективную вакцину, прошедшую все этапы клинических испытаний, опять обманул шмуль проклятый...
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22.03.2021 11:05 Ответить
Цікавий мовний зворот: "По данным Минздрава, к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя". А ми й не знали що вже отримали партію вакцин от AstraZeneca. Ми отримали препарат Covishield, за який несе відповідальність якесь українське Товариство з Обмеженою Відповідальністю. Відповідальність обмежена, це у назві, матеріали про походження препарату, засекречені. Де AstraZeneca і де Covishield. Була італійська машина "Фіат-124" та був "ВАЗ-2101", теж казали що це одне і теж. Але практика показало, що це не зовсім так.
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22.03.2021 11:24 Ответить
Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не не куплены еще одна куртка,штаны и гульфик от Армани
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22.03.2021 11:52 Ответить
Як там в куртці зі 620 тис.гривень, тепло? Не міністр, а типічний зе#іздюк...
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22.03.2021 12:01 Ответить
Странно. Израиль весь вакцинирован Пфайзером. Может потому,что там министры себе куртки по пол ляма не покупают?
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22.03.2021 12:25 Ответить
Рубрика,,удивительное рядом"
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22.03.2021 12:26 Ответить
Как еще Порошенко не преплели -удивительно. Это он,барыга, должен был куртку подкинуть чеснейшему и эфективнийшему из зебилов.
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22.03.2021 12:31 Ответить
я правильно понимаю - Израиль живет на другой планете, там уже всех вакцинировали.....
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22.03.2021 12:49 Ответить
когда ж тебя поца уже уберут????77
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22.03.2021 12:50 Ответить
Минздрав продолжает плановую деятельность в направлении получения дополнительных партий вакцинИсточник: https://censor.net/ru/n3254739

А где запланированые партии вакцин?
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22.03.2021 15:51 Ответить
Гросмейстер Бендера:

Задача для дітей у ЗЕ-школі:

Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.

Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
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22.03.2021 16:31 Ответить
Именно по этой причине в США вакцинировано более 100 миллионов, в Израиле 90% населения вакцинировано Пфайзером)))
Сказочные долбодятлы!

Вы еще не знаете, почему вы вакцинируетесь Ковишилдом, а передовые страны - Pfizer?
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.
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22.03.2021 23:59 Ответить
 
 