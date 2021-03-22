Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований
Некоторые трудности в получении вакцин против коронавируса возникают из-за того, что определенные производители еще не завершили третью стадию клинических исследований.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
По словам Степанова, Минздрав продолжает плановую деятельность в направлении получения дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам, которые есть в Минздраве, и согласно глобальной инициативе COVAX, к которой присоединена Украина.
"Возникают определенные трудности в получении этих вакцин. Эти трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру", - отметил министр.
"Это происходит в связи с тем, что мощности наших фармпроизводителей, мировых фармпроизводителей, непосредственно... разрабатывая вакцину, делали это достаточно быстро, и все стадии, третья стадия клинических исследований, так как это предполагалось в обычных условиях, она еще не завершена, она продолжается", — сказал Степанов.
По данным Минздрава, к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.
Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Роса...
Благословенная Божья роса...
Може, просто треба було замовлення своєчасно зробити, як нормальні країни?
Ой, Степашка, что я буду делать?
Ой, Степашка, как я буду жить?
У меня нет тёпленькой куртяшки,
У меня нет тёплого белья.
Де "свідетелі велічайшего" з воплями, що степанов купив ту ж "астразенеку", та під іншою назвою. І що робити з запевненнями самого степанова та Ко?
Невже збрехали? Знову?
Як зазвичай.
А где запланированые партии вакцин?
Задача для дітей у ЗЕ-школі:
Доза вакцини коштує 5$.
Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?
A. 295
B. Ви всьо врьотє
С. Це все Порох винуватий
D. Зеленський тут не причому.
Сказочные долбодятлы!
Вы еще не знаете, почему вы вакцинируетесь Ковишилдом, а передовые страны - Pfizer?
Премьер-министр Израиля Нетаньяху начал активно интересоваться вакциной сразу после ее анонсирования с июня 2020-го. Сам глава Pfizer Бурла признался, что Нетаньяху буквально обрывал телефон, звонил более 30 раз. Он расспрашивал о вакцине, о побочных эффектах, искренне интересовался как идет прогресс.
Глава Pfizer иногда возмущался - «Вы звоните мне в три часа ночи», а он отвечал - «Подождите три часа ночи, но объясните, что делать? Цена моего звонка жизни тысяч женщин и детей». Премьер Израиля звонил и рассказывал о своих детях или детях Израиля, которым надо идти в школу, или говорил о беременных женщинах. Именно так он убеждал предоставить преференции в предоставлении вакцин Израилю.
Именно так лидеры стран защищают интересы своих граждан. Именно лидеры, а не клоуны, которые гордятся очередным дорогостоящим видеороликом.