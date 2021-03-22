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Киев (24765) предприниматели (1234) протест (5834) Богачук Олег (1462)

"Локдаун - это смерть для бизнеса": ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве протестуют предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На акции присутствует около 300 человек.

В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.

Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.

"Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принят меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроект, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей", - отметили организаторы.

Также читайте: Зеленский инициировал создание совета по содействию развитию малого предпринимательства

Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 01
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 02
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 03
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 04
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 05
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 06
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 07
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 08
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 09
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 10
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 11
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 12
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 13
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 14
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 15
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 16
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 17
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 18
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 19
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 20
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 21
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 22
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 23
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 24
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 25
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 26
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 27
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 28
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 29
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 30


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 
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Топ комментарии
+22
Опять базарников согнали.Нет пусть люди передохнут из за ваших базаров и рыгаловок.Вы бы зедебилы вакцинации требовали от своего нелоха,безопасной вакциной,тогда никаких лохдаун бы и не было!! Весь мир летом откроется и будет нормально жить,а вы так и будете палками махать и в коридорах доходить.
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22.03.2021 10:43
+16
Мені так подобаються ті фопи. А вони виконували вимоги карантину? Наприклад я ніде в невеликих магазинах не бачив, щоб не обслуговували людей без масок, хоча на вході висить попередження. Я мовчу, що ніхто з самих ФОПовців їх не використовую при роботі. Але людям це не пояснити, якщо вони не перехворіли в важкій чи в середній формі. Їм здається що це фігня. А зато поорати, що ви нас вбиваєте локдауном вони можуть.
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22.03.2021 10:46
+15
та шо вы начинаете!? Хуже не будет! Давайте введём локдаун по-приколу. А если шо, вы его снесёте.
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22.03.2021 10:51
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вроде позавчера, в субботу.
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22.03.2021 12:26 Ответить
вот https://zak.depo.ua/rus/zak/na-zakarpatti-stalasya-pozhezha-u-dolini-nartsisiv-202103211299097 ссылка
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22.03.2021 12:28 Ответить
Дійсно, впороте бидло...
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22.03.2021 12:29 Ответить
а в Аскании Новой массовый падеж краснокнижных птиц - фермеры затравливают поля в заповеднике (!!) ядохимикатмми https://crime.fakty.ua/371058-besedy-s-fermerami-ne-pomogayut-v-askanii-nova-prodolzhayut-gibnut-krasnoknizhnye-pticy ссылка
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22.03.2021 13:27 Ответить
Это год назад было
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22.03.2021 12:05 Ответить
и вот опять - в субботу, 20 марта.
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22.03.2021 12:25 Ответить
І що, посилання на джерело є?
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22.03.2021 12:27 Ответить
да, см. сверху
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22.03.2021 12:29 Ответить
Эти лохи как невидимки. Ноль внимания вообще от всех, как будто их и не существует. Зато никакого надругательства над национальными символами.
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22.03.2021 11:41 Ответить
Кататься в Буковеле с толпами таких же развлекающихся в разгар Ковида это нормально было?
Что вы накинулись на людей, которые отнюдь не развлекаться вышли?
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22.03.2021 12:15 Ответить
У фопів є приміщення є руки, задійте їх в боротьбі з епідемією.
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22.03.2021 12:20 Ответить
А вы уже боретесь, что других посылаете бороться?
Пошлите тех, кто за это нехилые бабки получает.
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22.03.2021 12:23 Ответить
"А вы уже боретесь, что других посылаете бороться?" - ви уважно читали, я когось десь послав?
Я написав ідею що можна задіяти підприємців в боротьбі з коронавірусом щоб під час карантину вони могли заробляти кошти. Погана ідея? У вас є зауваження чи краща ідея?
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22.03.2021 12:38 Ответить
Идея просто глупая.
Может вы расскажет как на этом кто-то ""с улицы" вдруг начнет зароблять?
И кто им даст заработать.
Заработать на "этом" имеют возможность только некоторые крадуцкие приближенные к найвеличнишому
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22.03.2021 12:44 Ответить
"Может вы расскажет как на этом кто-то ""с улицы" вдруг начнет зароблять?" - на "этом" а саме на боротьбі з коронавірусом, "кто-то" а саме підприємці, можуть за "это" "кто-то" отримувати кошти від держави. Які роботи можуть виконувати ідприємці від держави?- різні, організація населення для щеплень, підготовка приміщень, пошуки необхідного і так далі.
Якщо вважаєте що ідея "глупая" то дайте свою, як ввести карантин і фопів при роботі залишити, а поки складається враження що ви не розумієте про що я кажу.
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22.03.2021 13:53 Ответить
Дааа...уж. Не простой выбор. Смерть бизнеса или бизнесмена и его клиентов!
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22.03.2021 12:23 Ответить
Розповідь про Зеленського та Баканова їх бізнес партнера
Як Зеленський брав гроші у олігарха та хто насправді рулить в СБУ.
Про наркотики
Если все это правда, то это ужжжааассс!
Пленки Гео Лерос
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM
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22.03.2021 12:24 Ответить
Українцям безробіттям, тарифами, податками, забороною бізнесу так затягнули зашморг на шиї, що Зєлє можна зараз хоч в прямому ефірі "грати на роялі" - обурених не буде. Так само було і під час голодоморів - знесилені голодом люди не здатні були на протести.
__________
Зєлю геть. Дострокові
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22.03.2021 13:01 Ответить
За твой счет, Ваня, и таких как ты. Ты облажался - тебе и исправлять.
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22.03.2021 14:55 Ответить
воно упороте, воно тільки гірше зробити може, воно Грігян-Тєлєгіну хоче в президентши чи прем'єрши, щоб добило Україну на угоду х..лу
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22.03.2021 21:06 Ответить
О! Смєтуни виішли пробздється.
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22.03.2021 12:25 Ответить
очередной крестный ход... секта правда другая
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22.03.2021 12:52 Ответить
Нефиг шастать. Идите и за 2 ляма отмойте Зеленского.
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22.03.2021 12:57 Ответить
Чорного кобеля не отмоешь добела.
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22.03.2021 13:02 Ответить
В ЕВРОПЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЛОКДАУНА
20.03 2021

В Европе продолжаются протесты по поводу локдауна в ряде стран.
Особенно многочисленными стали демонстрации в немецком Касселе.
Там на улицы вышли около 20 тысяч человек.
Похожая ситуация произошла и в Амстердаме. Там демонстрантов пытались сдержать с помощью водометов, людей останавливали и дубинками.
https://www.m24.ru/videos/za-rubezhom/20032021/282694?utm_source=CopyBuf
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22.03.2021 13:06 Ответить
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077

Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:18 Ответить
ПО ЕВРОПЕ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА АНТИКАРАНТИННЫХ ПРОТЕСТОВ (ВИДЕО)
22:27, 20.03.21
В большинстве европейских стран - от Болгарии до Великобритании - люди вышли на улицы с требованием отменить локдаун.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Вене митингующие устроили шествие по центру города. А в Лондоне антикарантинний протест закончился столкновениями с полицией - несколько тысяч протестующие прорвали полицейский кордон.

https://covid.unian.net/protesty-protiv-********-po-evrope-prokatilas-volna-vozmushcheniya-karantinnymi-ogranicheniyami-11359885.html
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22.03.2021 13:27 Ответить
Чиновники мало того, что раздерибанили миллиарды гривен но так и не придумали ничего более разумного, чем локдаун для бизнеса... Для себя же - работа дистанционно с сохранением зарплаты...
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22.03.2021 13:57 Ответить
Прекрасно организованный митинг!
Плакаты, экипировка и пр!
Но, где маски, дистанция и пр ???
Митинг против себя и своих детей!!!
Никакой перспективы и Надежды!
Пока 100% не переболеют и получат естественную "вакцинацию"! Тогда ни отказников и никого,- население уже не агрессивно так как на агрессию нет здоровья!
Перспектива,- тотальная дебилизация!
а пи...болы наконец-то утихнут!
Ссылаетесь на Европу! ? Так в Португалии : комендантский час с 19-00 до 5-00;
дети самостоятельной группкой идут в масках и с балончиками и с ними ни одного взрослого!!
Все готовятся к тотальной вакцинации, но и здесь есть свои отказники!
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22.03.2021 14:09 Ответить
нужно с тех, кто требует отменить локдаун, взять расписку, что лечение от Ковида, в случае заболевания, должно быть за свой счёт.
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22.03.2021 14:12 Ответить
Не ФОПИ винні,і Зє й маршрутки
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22.03.2021 14:40 Ответить
Как то подозрительно одеты все похоже. Одинаковые майки и флажки цвета времен бабы Йулиной тигрюли. Хотя за ФОПы, да и не только их, а и всех, кто работы лишился, просто обидно. В штатах Байден таким по 1400 баксов выделил за каждый месяц простоя. А нашим по 8000 деревянных за все время. Дэнег нэма. А все потому, что МВФ "обкакался". За то Беня, Ермак, Татаров в шоколаде.
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22.03.2021 14:53 Ответить
США - самое богатое государство. И там нет столько воровитых олигархов, которые, сидя на гос.должностях, приватизировали себе за копейки кучу предприятий.
Страна у нас богатая, но богатства все у них, у этих воров.
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22.03.2021 15:01 Ответить
Предлагаю перенести протест в инфекционное отделение ближайшей больницы...
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22.03.2021 15:18 Ответить
сразу видно проплаченый митинг - распечатано все - плакаты, флаги, накидки.

это ж так очевидно, блин "давайте протестовать, скидываемся на типографию"
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22.03.2021 16:28 Ответить
Баригі думать вміють тільки за свої гроші. Краще попити чай з сухариком,чим ситим в домовині,чи мати наслідки від хвороби на все життя. Ну звичайно лохам і тим "какая разніца" не спроможні подумати.
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22.03.2021 16:29 Ответить
Дурики короноверующие. Что раньше было
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь
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22.03.2021 16:32 Ответить
колись на початку локдауна бачив як в Кенії влада запросила племя масаїв допомогти з масками і дотримуванням соціальної дистанції. От вони ходили по вулицям і тупо пи;%дили всіх ідіотів до яких не доходить. Україні є що повчитись в Кенії. Країна муд@ков...
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22.03.2021 17:35 Ответить
ФОПы, идите в Жопу!
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22.03.2021 18:06 Ответить
ВЫПЛАТИТЕ БОЛЬНИЧНЫЕ КУДА МЫ ПЛАТИМ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ ТВАРИ
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22.03.2021 18:08 Ответить
)))
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22.03.2021 19:16 Ответить
Та лана, белофлажные с белослюнявчиками. Сопли распускаете? Как голосовали в 19-м, так и будете жить. Довбні під клоуном для розумного життя не пристосовані.
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22.03.2021 19:15 Ответить
якась символіка підозріло бюторастичну нагадує, зубожілі ФОПи на останні гроші собі масово замовили прапори, накидки, і іншу фігню. взяти б потім записи кому по скільки платили за участь і перевірити чи вони ФОПи, то може одиниці та й ті давно не працюючі або фіктивні, через яких бабло обналічували.
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22.03.2021 21:09 Ответить
скільки народу врізало дуба за добу від ковіду, а баригам пох, їм бабло головне
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22.03.2021 21:30 Ответить
Вріже ще більше, тому що у владі тупорилі бариги.
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23.03.2021 07:05 Ответить
Ні,не вийду.Нелох це ж ваше всьо,їжте не обляпайтесь Зе біли.
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22.03.2021 21:36 Ответить
вот правильно Зеля душит барыг. не место в европейском городе этим смрадным рассадникам коронавируса и д@лб@*****@. да и владельцы рынков сплошь одни уголовники - Личи, Фельдманы и прочая уголовная братия. Есть ФОПы, которые это понимают (те, которые голосовали за Пороха), и есть основная масса тупорылых торгашей, которая топила за зеленского, наша бубочка, и которые ходят теперь по Киеву и чем-то недовольны
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22.03.2021 22:01 Ответить
Саме ФОПи колись врятували Кучмо від протестів. Вся справа в тому, що тоді справи у ФОПів йшли добре, тому вони не цікавились політикою, вони цікавились рекетирами. А сьогодні рекетири у владі. Тому ФОПам ПОТРІБНО ОБ*ЄДНАТИСЬ І СТВОРИТИ СВОЮ ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ.
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23.03.2021 07:03 Ответить
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