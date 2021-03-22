"Локдаун - это смерть для бизнеса": ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Майдане Незалежности в Киеве протестуют предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На акции присутствует около 300 человек.
В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.
Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.
"Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принят меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроект, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей", - отметили организаторы.
Пожалуйста, подождите...
Что вы накинулись на людей, которые отнюдь не развлекаться вышли?
Пошлите тех, кто за это нехилые бабки получает.
Я написав ідею що можна задіяти підприємців в боротьбі з коронавірусом щоб під час карантину вони могли заробляти кошти. Погана ідея? У вас є зауваження чи краща ідея?
Может вы расскажет как на этом кто-то ""с улицы" вдруг начнет зароблять?
И кто им даст заработать.
Заработать на "этом" имеют возможность только некоторые крадуцкие приближенные к найвеличнишому
Якщо вважаєте що ідея "глупая" то дайте свою, як ввести карантин і фопів при роботі залишити, а поки складається враження що ви не розумієте про що я кажу.
Як Зеленський брав гроші у олігарха та хто насправді рулить в СБУ.
Про наркотики
Если все это правда, то это ужжжааассс!
Пленки Гео Лерос
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM
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Зєлю геть. Дострокові
20.03 2021
В Европе продолжаются протесты по поводу локдауна в ряде стран.
Особенно многочисленными стали демонстрации в немецком Касселе.
Там на улицы вышли около 20 тысяч человек.
Похожая ситуация произошла и в Амстердаме. Там демонстрантов пытались сдержать с помощью водометов, людей останавливали и дубинками.
https://www.m24.ru/videos/za-rubezhom/20032021/282694?utm_source=CopyBuf
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
22:27, 20.03.21
В большинстве европейских стран - от Болгарии до Великобритании - люди вышли на улицы с требованием отменить локдаун.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Вене митингующие устроили шествие по центру города. А в Лондоне антикарантинний протест закончился столкновениями с полицией - несколько тысяч протестующие прорвали полицейский кордон.
https://covid.unian.net/protesty-protiv-********-po-evrope-prokatilas-volna-vozmushcheniya-karantinnymi-ogranicheniyami-11359885.html
Плакаты, экипировка и пр!
Но, где маски, дистанция и пр ???
Митинг против себя и своих детей!!!
Никакой перспективы и Надежды!
Пока 100% не переболеют и получат естественную "вакцинацию"! Тогда ни отказников и никого,- население уже не агрессивно так как на агрессию нет здоровья!
Перспектива,- тотальная дебилизация!
а пи...болы наконец-то утихнут!
Ссылаетесь на Европу! ? Так в Португалии : комендантский час с 19-00 до 5-00;
дети самостоятельной группкой идут в масках и с балончиками и с ними ни одного взрослого!!
Все готовятся к тотальной вакцинации, но и здесь есть свои отказники!
Страна у нас богатая, но богатства все у них, у этих воров.
это ж так очевидно, блин "давайте протестовать, скидываемся на типографию"
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь