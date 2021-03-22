Новое эпидзонирование: Сумщина перешла в "красную" зону, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22 марта в "красной" зоне находятся уже 8 регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В "красную" зону перешла Сумщина. В области более трех дней превышены два показателя - количество выявленных случаев инфицирования (24,7% при норме не более 20%) и уровень госпитализаций (67,4 при норме 60).

Так, в "красной" зоне уже находятся 8 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области продолжают находится в "оранжевой" зоне.

Волынская, Запорожска, Кировоградская, Ривненская, Харьковская и Херсонская области находятся в "желтой" зоне.

Также читайте: За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 2 715 человек, всего - 111 025, - Минздрав