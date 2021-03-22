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За сутки в ВСУ зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, 12 человек госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, 12 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 22 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 125 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 17 320 человек, летальных случаев 52.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 586 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 13 102 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 1 808 - военные медики.

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За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировались 1 275 человек.
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Швидкого одужання нашим воїнам.
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22.03.2021 11:02 Ответить
 
 