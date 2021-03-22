Украинский консул отправился на место аварии автобуса с украинцами в Польше, - МИД
Украинский консул отправился на место аварии автобуса с украинцами в Польше для координации оказания медицинской помощи пострадавшим и решения других вопросов.
Об этом сообщил в своем Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров. Польские правоохранители начали расследование причин ДТП. Горячая линия для родственников: +48784138555", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины: 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.
Напомним, это уже вторая авария с украинским автобусом в Польше за последний месяц. 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.
Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів. Польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП. Гаряча лінія для родичів: +48784138555— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021
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