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Выявлены новые, опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине, - Институт молекулярной биологии и генетики

Выявлены новые, опасные мутации

Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Института молекулярной биологии и генетики.

Подчеркивается, что модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

"Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания. По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма", - отмечается в сообщении.

Кроме этого подчеркивается, что, очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением участившимся случаям повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют трудное течение коронавирусной болезни у людей.

"Можно говорить об очень опасной тенденции - замене предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, новыми, мутированными штаммами "британца", - подчеркивает директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные учеными ИМБГ данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID. Кроме этого о результатах исследования проинформированы СНБО и ВОЗ.

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"Представители ВОЗ согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. И предупредили о появлении других, более опасных штаммов, которые начали фиксировать в других странах Европы", - следует из сообщения.

"Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые "заходят" в страну, что позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии. Метод полногеномного секвенирования позволяет ученым определить угрожающие изменения в вирусе SARS-CoV-2 в течение недели - для этого у нас есть и современное оборудование, и специалисты, а теперь - уже и опыт", - подчеркивают украинские ученые.

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Топ комментарии
+5
Теперь в Украине будет "буковельский штамм"...
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22.03.2021 11:45
+3
Я так и делаю! Отменный витамин: "Столичная" называется.
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22.03.2021 11:51
+2
Да этого быть не может!
Разве иванофранковцы ездят в Британию?!
К тому же, мы чемпионы по борьбе с короной, да и министр Степанов, теперь согретый пальтишком за 20К зелени, в котором и перед британцами не стыдно показаться, бдит денно и нощно!
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22.03.2021 11:25
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Да этого быть не может!
Разве иванофранковцы ездят в Британию?!
К тому же, мы чемпионы по борьбе с короной, да и министр Степанов, теперь согретый пальтишком за 20К зелени, в котором и перед британцами не стыдно показаться, бдит денно и нощно!
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22.03.2021 11:25 Ответить
Ударим здоровым образом жизни и соблюдением карантина по вирусу-убийце .
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22.03.2021 11:28 Ответить
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО никак не поймет главной причины КОВИД он послан нам или запущен дабы глобально переиначить всю систему в мире в первую очередт свести к необзходимому минимуму контакты между странами и народами и населением.. да да карантин локдаун должен быть на 12 месяцев везде и сразу оставить только дипломатические конктакты и доставку лекарств пролдуктов питания товаров но при этом в миллионы раз сократить количество туристов.. и прочих идиетов.. оправдание мол мы теряем гроши не работает когда на кону житие Цивилизации причем тут Украинцы бывают или нет в Британии вопрос в том что перемещаясб с организма в организм вирус САМ изменяется и кто знает дойдет ли он до статуса гриппа или будет нечто что будет убивать человека после попадания через сутки или того меньше а сам вирус будет в воз0дузхе спокойно перемещаться и дальше...
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22.03.2021 12:13 Ответить
сильный. мощный текст. Особенно выделяются ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, дипломатические контакты, Цивилизации. Хорошо написано- как и для трибуны ООН, так и для обращения к инопланетянам
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22.03.2021 16:58 Ответить
Это из химлабораторий оккупантов, а "бошировы-петровы" развозят по всей Украине. Нужен тотальный запрет на въезд в Украину всех граждан из "тюрьмы народов."
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22.03.2021 11:42 Ответить
Теперь в Украине будет "буковельский штамм"...
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22.03.2021 11:45 Ответить
скоро кацапи виведуть новий штамм біологічної зброї зхрестив єкскріменти ***** з сибрською язвою і чумою...тіпа савєцкаго тройного адєкалона
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22.03.2021 11:45 Ответить
Люди наляпайте на вітамін Д .https://www.researchgate.net/publication/343068390_An_autocrine_Vitamin_D-driven_Th1_shutdown_program_can_be_exploited_for_COVID-19
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22.03.2021 11:49 Ответить
Я так и делаю! Отменный витамин: "Столичная" называется.
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22.03.2021 11:51 Ответить
наляпать на витамин 100грамм и получить двойной профит - отдохнуть по-мужски&посадить вирус на бутылку))
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22.03.2021 12:19 Ответить
вот перевод группы исследователей .
Британский вариант более переносим. Отдельно обнаруженные, но идентичные в остальном южноафриканские и бразильские штаммы еще более заразны. Нет оснований полагать, что они менее вредны, и нет причин полагать, что они не менее или более вредны.
Исследователи из Израиля и Франции провели эксперименты с дрожжами (не вирусами) для ускоренного развития вероятных мутаций, которые приведут к более трансмиссивным вариантам SARS-CoV-2 из-за вариаций в домене связывания рецептора шипованного белка. имеющий большее сродство к рецептору ACE-2. В их экспериментах были обнаружены мутации, в том числе те же три, которые делают южноафриканский / бразильский штамм гораздо более передаваемым. Их эксперименты также обнаружили другие мутации, которые сделают еще более передаваемые варианты SARS-CoV-2, но которые еще не эволюционировали в вирус. Британский штамм имеет сродство RBD к ACE-2 в 3,5 раза по сравнению со штаммами, распространенными в середине 2020 года. Сродство южноафриканского / бразильского штамма в 12,7 раза выше. В их экспериментах было обнаружено несколько комбинаций мутаций, в том числе одна, которая обеспечивала примерно в 640 раз большую аффинность штаммов середины 2020 года.
Разумно ожидать, что вирусы в дикой природе в ближайшие месяцы и годы разовьются, чтобы воплотить по крайней мере некоторые, а возможно, и все мутации, обнаруженные этой командой, - а также могут быть другие мутации, которые увеличиваются. передаваемость.
Поэтому мы не можем предположить, что те факторы, которые затронули большинство стран в середине 2020 года, будут теми, с которыми нам придется бороться сейчас, в начале 2021 года, а тем более в конце года и в будущем.
Эти мутации, как правило, делают иммунитет от предыдущих инфекций или вакцины против старых штаммов менее эффективными, поэтому повторное заражение новыми штаммами представляется возможным и вероятным.
Возможно, будущие штаммы с очень высокой аффинностью RBD к ACE-2 сделают любой индуцированный вакциной иммунитет и, возможно, индуцированный инфекцией иммунитет, гораздо менее способным предотвращать инфекцию или уменьшать степень инфекции после ее возникновения. Если так, то вакцины, социальное дистанцирование, маски, изоляция и т. Д. Будут еще менее эффективными, чем сегодня.
Поскольку для всего населения, из года в год, противовирусные препараты непрактичны и нежелательны, то единственным вариантом будет сделать то, что я и другие предлагали с марта 2020 года: существенные добавки витамина D3 и, в идеале, другие питательные вещества для всего населения. для усиления сильного начального иммунного ответа на инфекцию и, что наиболее важно, для максимального уменьшения общей тенденции к дисрегулируемым, гипервоспалительным, саморазрушающим иммунным ответам, которые вызывают у некоторых людей тяжелые симптомы COVID-19.
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22.03.2021 12:02 Ответить
ой, припиніть, хто там що "виявляє" і хто там знає, які ділянки "відповідальні за швидкість" ??
Фантастика для любителів чіпсів
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22.03.2021 12:27 Ответить
Хто цікавиться, той і знає.
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22.03.2021 12:41 Ответить
ви спеціаліст з генетики вірусів, чи просто чипсів об'їлись?
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22.03.2021 13:06 Ответить
Ну установили, а **** толку?
Они новую вакцину сделают?
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22.03.2021 12:47 Ответить
Нехай влада відповість чи є тут вісім іноземних бактеріологічних лабораторій, які мають справу з патогеннами, чи це фейк. Бо інформація, якась суперечлива, а ВР все пофіг.
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22.03.2021 12:59 Ответить
Я бы этот штамм назвала Буковельским.
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22.03.2021 13:01 Ответить
То вони ніяк не могли того британського варіанту виявити - аж у Шаріте возили, - то вже виявили нові вітчизняні мутації. У Польщі брекситанський різновид відповідає вже за 60+ відсотків нововиявдених захворювань, а в деяких районах цей показник доходить до 90% - невже хтось справді думає, що в нас може бути якось по-іншому?
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22.03.2021 13:25 Ответить
 
 