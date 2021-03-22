Выявлены новые, опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине, - Институт молекулярной биологии и генетики
Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации "британского" штамма коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Института молекулярной биологии и генетики.
Подчеркивается, что модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.
"Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания. По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма", - отмечается в сообщении.
Кроме этого подчеркивается, что, очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением участившимся случаям повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют трудное течение коронавирусной болезни у людей.
"Можно говорить об очень опасной тенденции - замене предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, новыми, мутированными штаммами "британца", - подчеркивает директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.
Полученные учеными ИМБГ данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID. Кроме этого о результатах исследования проинформированы СНБО и ВОЗ.
"Представители ВОЗ согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. И предупредили о появлении других, более опасных штаммов, которые начали фиксировать в других странах Европы", - следует из сообщения.
"Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые "заходят" в страну, что позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии. Метод полногеномного секвенирования позволяет ученым определить угрожающие изменения в вирусе SARS-CoV-2 в течение недели - для этого у нас есть и современное оборудование, и специалисты, а теперь - уже и опыт", - подчеркивают украинские ученые.
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Разве иванофранковцы ездят в Британию?!
К тому же, мы чемпионы по борьбе с короной, да и министр Степанов, теперь согретый пальтишком за 20К зелени, в котором и перед британцами не стыдно показаться, бдит денно и нощно!
Британский вариант более переносим. Отдельно обнаруженные, но идентичные в остальном южноафриканские и бразильские штаммы еще более заразны. Нет оснований полагать, что они менее вредны, и нет причин полагать, что они не менее или более вредны.
Исследователи из Израиля и Франции провели эксперименты с дрожжами (не вирусами) для ускоренного развития вероятных мутаций, которые приведут к более трансмиссивным вариантам SARS-CoV-2 из-за вариаций в домене связывания рецептора шипованного белка. имеющий большее сродство к рецептору ACE-2. В их экспериментах были обнаружены мутации, в том числе те же три, которые делают южноафриканский / бразильский штамм гораздо более передаваемым. Их эксперименты также обнаружили другие мутации, которые сделают еще более передаваемые варианты SARS-CoV-2, но которые еще не эволюционировали в вирус. Британский штамм имеет сродство RBD к ACE-2 в 3,5 раза по сравнению со штаммами, распространенными в середине 2020 года. Сродство южноафриканского / бразильского штамма в 12,7 раза выше. В их экспериментах было обнаружено несколько комбинаций мутаций, в том числе одна, которая обеспечивала примерно в 640 раз большую аффинность штаммов середины 2020 года.
Разумно ожидать, что вирусы в дикой природе в ближайшие месяцы и годы разовьются, чтобы воплотить по крайней мере некоторые, а возможно, и все мутации, обнаруженные этой командой, - а также могут быть другие мутации, которые увеличиваются. передаваемость.
Поэтому мы не можем предположить, что те факторы, которые затронули большинство стран в середине 2020 года, будут теми, с которыми нам придется бороться сейчас, в начале 2021 года, а тем более в конце года и в будущем.
Эти мутации, как правило, делают иммунитет от предыдущих инфекций или вакцины против старых штаммов менее эффективными, поэтому повторное заражение новыми штаммами представляется возможным и вероятным.
Возможно, будущие штаммы с очень высокой аффинностью RBD к ACE-2 сделают любой индуцированный вакциной иммунитет и, возможно, индуцированный инфекцией иммунитет, гораздо менее способным предотвращать инфекцию или уменьшать степень инфекции после ее возникновения. Если так, то вакцины, социальное дистанцирование, маски, изоляция и т. Д. Будут еще менее эффективными, чем сегодня.
Поскольку для всего населения, из года в год, противовирусные препараты непрактичны и нежелательны, то единственным вариантом будет сделать то, что я и другие предлагали с марта 2020 года: существенные добавки витамина D3 и, в идеале, другие питательные вещества для всего населения. для усиления сильного начального иммунного ответа на инфекцию и, что наиболее важно, для максимального уменьшения общей тенденции к дисрегулируемым, гипервоспалительным, саморазрушающим иммунным ответам, которые вызывают у некоторых людей тяжелые симптомы COVID-19.
Фантастика для любителів чіпсів
Они новую вакцину сделают?