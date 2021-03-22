Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования, - заявление Кабмина по событиям под ОПУ
События под Офисом Президента Украины - неприемлемы и противоречат европейским ценностям, закрепленным в Конституции Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении членов Кабинета Министров Украины по событиям под Офисом Президента, которые состоялись вечером 20 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирные собрания и демонстрации... В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - подчеркивается в заявлении.
Кроме этого отмечается, что неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, закрепленным в Конституции Украины.
"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта", - подытожено в заявлении.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Вартість робіт з очищення фасаду та бруківки на Банковій, де розташовано будівлю Офісу президента, насправді є у 20 разів нижчою за ту, яка була озвучена прес-службою глави держави
Про це сьогодні заявив засновник волонтерської ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський: "Офіс президента розповсюджує неправдиву інформацію.
Відмивання і прибирання фасаду будівлі Офісу президента (не враховуючи заміни скла у дверях), буде коштувати приблизно 80 000 грн (вісімдесят тисяч) гривень, враховуючи транспорт, бензин та амортизацію техніки", - пояснив Ходоловський. Роботи на 8-12 годин, не більше, - додав волонтер.
Нагадаю, в Офісі преЗЕдента кажуть про вартість робіт у 2 000 000 грн.
І яку суму з цих грошей вони хотіли покласти собі у кишеню?
Риторичне питання.
Sharp`s
Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
Тепер все встало на свої місця!
Можете шерити, бо деякі досі в шоці, чому мусора відійшли і навіть не реагували, коли в них кидали файєра.
Г...н Антошка Гєращенко вже на Пороха провину перевів, дуже швидко.
І знову під ОП були "нацпружини" Авакова, які кричали кацапську речьовку "ану-ка давай-ка уйобивай отсюда".
О.Деркач
А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
Аваківська постанова, з метою звинуватити у погромах Пороха.
Нагадаю, що коли у 2013-2014 роках стояв Майдан - ЖОДЕН магазин чи крамниця не були розбиті чи пограбовані. А там же, під Майданом - "Глобус", де купа ювелірних та інших дорогих магазинів.
І жоден не постраждав. Ось таких провокаторів, ми самі, майданівці, ловили за руку і викидали за межі Майдану.
А тут - робота "тітушок", провокаторів-орлів Авакова...
Болтон тобі у сраку, Псакі у більма і Ходжес на Хербст, Волкер ганебний.
Татьяна Николаенко . Букви.
"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,
Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.
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Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."
Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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Oleksiy Goncharenko
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Офіційно звернувся до Зеленського із пропозицією відмити стіни Офісу Президента за рахунок «Гончаренко Центрів», причому коштувати це буде до 80 тисяч гривень, а не 2 млн гривень, як казали раніше в ОП
Рашиская Фєдєрастія - Ворог!
Хутин&фєдєрастія - ПНХ!
У зеклоуниста ещё есть небольшой шанс спасти свою ж*пу. Нужно всего-то начать выполнять требования украинского народа и завязывать страдать всякой х*йнёй. В ином случае окна будут биты не только в ОП, но и в резиденции. А будущий беглый президент №2 будет вынужден рвать когти через огороды вместе с семьёй в сторону Ростова, пытаясь подкупить пограничников либо искать прорехи в границе.
Именно Зеленский в данном случае причина этих явлений!
Дій СБУ!
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.
🤷🏻♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.
📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
иначе, потом не говорите - "работа такая".