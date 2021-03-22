Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования, - заявление Кабмина по событиям под ОПУ

События под Офисом Президента Украины - неприемлемы и противоречат европейским ценностям, закрепленным в Конституции Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении членов Кабинета Министров Украины по событиям под Офисом Президента, которые состоялись вечером 20 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирные собрания и демонстрации... В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого отмечается, что неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, закрепленным в Конституции Украины.

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта", - подытожено в заявлении.

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

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