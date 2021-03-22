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Новости Приговор Стерненко
11 182 169
Кабмин (13507) протест (5834) вандализм (592) Офис Президента (1775)

Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования, - заявление Кабмина по событиям под ОПУ

Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования, - заявление Кабмина по событиям под ОПУ

События под Офисом Президента Украины - неприемлемы и противоречат европейским ценностям, закрепленным в Конституции Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении членов Кабинета Министров Украины по событиям под Офисом Президента, которые состоялись вечером 20 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирные собрания и демонстрации... В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого отмечается, что неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, закрепленным в Конституции Украины.

"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта", - подытожено в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Читайте также: Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН"

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Топ комментарии
+30
прикинь зеленожопый
ниже в млн долларов. прямые иностранные инвестиции
2015 - 2961
2016 - 3284
2017 - 2202
2018 - 2355
2019 - 3070
2020 - -343
https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/
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22.03.2021 11:41
+27
Члены Кабмина решительно осуждают вандализм и надругательство над госсимволами во время акций протеста, - заявление по событиям под ОПУ - Цензор.НЕТ 2521
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22.03.2021 11:31
+19
надругатєльство над госсімволами - це президент-клоун, а не праведний гнів громадян хоч би в яких фоормах
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22.03.2021 11:32
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Хочу заперечити, не можу.
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22.03.2021 13:30 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502355.html ЗЕлена банда краде гроші на рівному місці

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 2409

Вартість робіт з очищення фасаду та бруківки на Банковій, де розташовано будівлю Офісу президента, насправді є у 20 разів нижчою за ту, яка була озвучена прес-службою глави держави
Про це сьогодні заявив засновник волонтерської ініціативи "Києве, мий!" Єлісей Ходоловський: "Офіс президента розповсюджує неправдиву інформацію.
Відмивання і прибирання фасаду будівлі Офісу президента (не враховуючи заміни скла у дверях), буде коштувати приблизно 80 000 грн (вісімдесят тисяч) гривень, враховуючи транспорт, бензин та амортизацію техніки", - пояснив Ходоловський. Роботи на 8-12 годин, не більше, - додав волонтер.
Нагадаю, в Офісі преЗЕдента кажуть про вартість робіт у 2 000 000 грн.
І яку суму з цих грошей вони хотіли покласти собі у кишеню?
Риторичне питання.
Sharp`s
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22.03.2021 12:04 Ответить
А ви не "ожідаєтє" випустити Стерненка і Антоненка ? Дверцята їм пофарбували ! І тут хотіли вкрасти - 2 млн. вже нарахували , а їм пропонують за 32 тис. все зробити ! Он де "майстри своєї справи" .
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22.03.2021 12:07 Ответить
Опс и про Конституцию Украины га-до-ны вспоминили, это токо начало, уроды
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22.03.2021 12:08 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3502059.html Написи - це наочна демонстрація можливостей провокаторів, яких контролюють певні антиукраїнські сили

Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 2012

Тепер все встало на свої місця!
Можете шерити, бо деякі досі в шоці, чому мусора відійшли і навіть не реагували, коли в них кидали файєра.
Г...н Антошка Гєращенко вже на Пороха провину перевів, дуже швидко.
І знову під ОП були "нацпружини" Авакова, які кричали кацапську речьовку "ану-ка давай-ка уйобивай отсюда".
О.Деркач
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22.03.2021 12:08 Ответить
Нещодавній концерт "Кварталу 95", охороняв цілий батальон мусорів - там і сірника нікому не дали кинути.

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 3739

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 260

А тут - бий вікна, підпалюй, розмальовуй, і не що небудь, а сам ОФІС ПРЕЗИДЕНТА (!!!) ... і я маю при цьому вірити, що мусора просто відійшли за ріг будинку, дозволивши натовпу робити що захоче???
Аваківська постанова, з метою звинуватити у погромах Пороха.

Нагадаю, що коли у 2013-2014 роках стояв Майдан - ЖОДЕН магазин чи крамниця не були розбиті чи пограбовані. А там же, під Майданом - "Глобус", де купа ювелірних та інших дорогих магазинів.
І жоден не постраждав. Ось таких провокаторів, ми самі, майданівці, ловили за руку і викидали за межі Майдану.
А тут - робота "тітушок", провокаторів-орлів Авакова...
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22.03.2021 12:10 Ответить
Какой президент - такие и протестующие!

Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 8715
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22.03.2021 12:19 Ответить
слева от дверей без свастики
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22.03.2021 19:19 Ответить
КабМину не ждать, а превентивные меры принимать следует - заказать какого-нибудь Бэнкси, чтобы тот КабМиновский сарай расписал серией граффити с угодными радикалам сюжетами, например, - "Бандера подсрачником отправляет Терешкову в космос", "Терешкова, болтая сиськами и распыляя на облака содержимое желудка, успешно выходит на околоземную орбиту" и так далее. Тогда, глядишь, радикалы не станут размалёвывать КабМин поверх шедевров Бэнкси.
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22.03.2021 12:21 Ответить
В бан, кацап-юмаріст зі своєю тєрєшковпй.
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22.03.2021 12:29 Ответить
"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©
Болтон тобі у сраку, Псакі у більма і Ходжес на Хербст, Волкер ганебний.
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22.03.2021 13:13 Ответить
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22.03.2021 16:10 Ответить
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
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22.03.2021 12:27 Ответить
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa


https://twitter.com/GoncharenkoUa

Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUahttps://twitter.com/GoncharenkoUa

https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1373987877282050056 1 год

Офіційно звернувся до Зеленського із пропозицією відмити стіни Офісу Президента за рахунок «Гончаренко Центрів», причому коштувати це буде до 80 тисяч гривень, а не 2 млн гривень, як казали раніше в ОП
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22.03.2021 16:48 Ответить
Ахметов и ко не одобряет. Зебильониш яник-2.
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22.03.2021 12:29 Ответить
власть глупая, она вступает в конфликт с народом, а если теряется доверие народа, то они теряют власть. нужно не противостоять народу, который за справедливость, а нужно становиться на сторону народа и добиться того, что народ считает справедливым. Еще не для одного президента конфликт с народом добром не кончился! Если бы Зеленский стал на сторону народа, то он бы завоевал доверие к себе. Но видимо ему какие-то дятлы шепчут на ушко херню всякую и он борясь с патриотами только себя загубит!
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22.03.2021 12:37 Ответить
Як зеленський може стати на сторону народу, якщо зеленський сам наказав переслідувати та саджати патріотів ? Він бачить у них загрозу для себе, адже вважає, що таким образом можна шантажувати Порошенко, але він занадто тупий для усвідомлення того, що окрім Порошенко є ще величезна кількість патріотів та проукраїнськи налаштованих людей, які діють автономно і репресії проти них тільки підкидають дров у вогонь.
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22.03.2021 14:45 Ответить
Какой народ - кучка проплаченных титушек, а не народ
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22.03.2021 17:57 Ответить
Хутин-пУЙЛО.
Рашиская Фєдєрастія - Ворог!
Хутин&фєдєрастія - ПНХ!
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22.03.2021 18:19 Ответить
100%
У зеклоуниста ещё есть небольшой шанс спасти свою ж*пу. Нужно всего-то начать выполнять требования украинского народа и завязывать страдать всякой х*йнёй. В ином случае окна будут биты не только в ОП, но и в резиденции. А будущий беглый президент №2 будет вынужден рвать когти через огороды вместе с семьёй в сторону Ростова, пытаясь подкупить пограничников либо искать прорехи в границе.
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23.03.2021 04:11 Ответить
страной займитесь... кретины! иначе Страна - вами гнидами займется
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22.03.2021 12:57 Ответить
Це ви дарма їм таку пораду дали. Вони вже "назаймались" країною на 300 млрд. діра в бюджеті. Краще нехай їдуть в Буковель, меньше шкоди буде
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22.03.2021 13:35 Ответить
А ще краще в тюрму.
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23.03.2021 04:17 Ответить
Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 73
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22.03.2021 13:10 Ответить
а тут статья, использование власти в личных целях, юрист это ваша работа
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22.03.2021 23:28 Ответить
Государство рефлексивных постфактум расследований
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22.03.2021 13:41 Ответить
Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 2144
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22.03.2021 14:08 Ответить
А зескот это нормально?
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22.03.2021 14:15 Ответить
Это приговор Зеленскому. Он не понимает причин этом протестам и беспорядков, а значит он не является Гарантом Конституции, законности и порядка!
Именно Зеленский в данном случае причина этих явлений!
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22.03.2021 14:28 Ответить
Он изначально был гарантом себя любимого, своих корешей и своего бизнеса. Для него Украина - это коммерция и не более.
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23.03.2021 04:21 Ответить
А я підтримую, ми показали силу, а вони злякались. Хай тремтять та бояться
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22.03.2021 14:41 Ответить
правильно.
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22.03.2021 14:44 Ответить
Напомните мне, что заявлял Кабмін год назад, когда без доказательств посадили Антоненка? Может быть по Стерненко были какие-либо заявления? Или жизни конкретных людей - слишком ничтожны и не уровень для великий божков из Кабинета Министров?
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22.03.2021 16:11 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 16:22 Ответить
Скоро під дверями ср%%ать начнуть
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22.03.2021 16:38 Ответить
Хватит из мелкой хулиганки делать событие.Разбитое стекло и замазаная стена- это уровень участкового,а не авакова.
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22.03.2021 16:53 Ответить
Ну то як що на Вашому будинку то так. А це ж офіс "найвялічнєйшага прєпіздєнта янєлоха бубочкі" асквєрнілі... тут "тероризьм" не меньше. А як що бубочка всрал#сь то ще й спроба вбивства
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22.03.2021 18:17 Ответить
Страшно подумать, если в таком доме потечет унитаз.Какого ж тогда министра вызвать?А ведь может же и Шарий пробраться...
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22.03.2021 21:19 Ответить
От клятий Путін яку провокацію придумав,ясно ж що найдуть російський слід та фінансування....
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22.03.2021 17:54 Ответить
Тільки смердючий лаптями рабокацап з набутилкіно-скалєнвставанії пише на х#йла путєн та ще й з великої літери Пу. В спам свинорус.
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22.03.2021 21:22 Ответить
Насоздавали частные армии "активистов", которые по команде ФАС хозяина устраивают беспорядки. И это уже полуфеодальный строй! Власть беззубая и боится призвать нарушителей закона к порядку
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22.03.2021 17:55 Ответить
Краще так ніж бути рабами як населення на набутилкіно-скалєнвставанії (рф).
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22.03.2021 18:14 Ответить
если народу невозможно сделать по другому, чтобы его услышали, вы, комиссаро-советское создание, умолкните))
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23.03.2021 07:43 Ответить
Та давно пора! Розібратися, відпустити неввинно засуджених Антоненко, Стерненко й ув'язнити причетних до незаконних судових вироків: Авакова, Зелю, Бєнядіктову та іньшіх!
Дій СБУ!
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22.03.2021 18:13 Ответить
ожидаем от шимпан-зе и черта квакова обьяснений почему здание номер один в УКРАИНЕ нихуя никто не охраняет --- ответ очевиден была инсценировка дешевая чтобы на ПОРОХА спихнуть --- дешевенький сериальчик от писюнопианиста
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22.03.2021 18:32 Ответить
Говорит Стерненко. https://www.youtube.com/watch?v=acuKk6l2Jfg
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22.03.2021 18:55 Ответить
А бабки за Стерненко Лизоблюд вже взяв, так само взяв з левина і лисого по справі Гандзюк, а взяли 20 лямов грн. а потім ще 3 лями баксов якийсь родич Валенберга дав, а справу так ""! умільці і не закрили. а ШО ТАКОЕ.
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22.03.2021 19:33 Ответить
Будинок на вул. Банковій 11. До 1991 року - тут роз­та­шо­вувався Централь­­ний Комі­­тет Комуністичної партії України, один з найголовніших символів УРСР в Києві. Деякі з них були демонтовані - Монумент Великій Жовтневій соціалістичній революції, пам'ятник В.І. Леніну. Люди кажуть, що українським лідерам не лічить користуватись будівлями, пам'ятками і свідками комуністичних репресій. На цій хвилі В. Зеленський піарився, коли казав що там не буде адміністрації преЗЕдента, а він займе будівлю музею В.І. Леніна (тепер Український дім) на Європейській площі. Обіцянку виконав частково. На Банковій 11 тепер нема Адміністрації президента. Там знаходиться його офіс.
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22.03.2021 19:48 Ответить
Важко працює преЗЕдент і його офіс.
Очікуємо від МВС і СБУ проведення розслідування, - заява Кабміну щодо подій під ОПУ - Цензор.НЕТ 1679
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22.03.2021 19:53 Ответить
Зеленскому надо плюнуть и уйти, ничего у него в в Украине не получится. Конечно, эту дикую травлю организуют московские мрази, стремящиеся уничтожить страну, но против Зеленского им это делать легко - используя зашкальный антисемитизм народа. Каждый день одно и то же - что бы он ни сделал хорошего - всегда оглушительный визг что это сделано другими вопреки ему. И кто бы что в стране ни сделал плохого - всегда такой же точно визг что это сделал жид Зеленский. Уходи Володя, в этой стране тебя никогда не смогут признать СВОИМ президентом что бы ты ни сделал для них, хватит унижаться.
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22.03.2021 21:38 Ответить
Ото не треба розводити тут кремлівську українофобську пропаганду, про те що українці - антисеміти, нацисти, фашисти і більшість обрала Зеленського, щоб його принижувати. Дорогенький, це дуже недолуго і примітивно. В нас всі українці, незалежно від походження. І є багато чудових українців єврейського походження, які працюють на своєму місці. А якщо людина не ПРОФЕСІОНАЛ, не ПОРЯДНА людина, не ПАТРІОТ, то її походження ні до чого і така людина не повинна займати високу посаду в державі.
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22.03.2021 22:05 Ответить
Правда? Немає антісемітізму? Але чому тоді Порошенка наприклад за його липецьку фабрику для образи всі називали чомусь ні Порошенковим а тільки виключно Вальцманом?
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23.03.2021 00:16 Ответить
Ще раз мушу розчарувати вас. В вас якісь застаріли кремлівські лекала. Історії з "вальцман" підкинуті з кремля і роздувались в Україні провокативною п'ятою колоною. Якщо вам це цікаво, наберіть в GOOGLE "фейки російських спецслужб вальцман". Ви теж звідти? Робити ставку на антисемітизм, як і роздувати україножерство, міжнаціональні протиріччя - це приречена на програш ставка. Українці як ніхто в світі дуже толерантні до інших народів. І не треба видавати бажане за реальне. Дуже примітивно. Оберіть якісь інші, більш виточені, методи провокацій.
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23.03.2021 01:02 Ответить
ахаха)) какая глупость - видеть во всем происки вертухаев пыни) Может, потрох Порох не является действительно Вальцманом? Может и липецкая фабрика - фейк? Мне параллельно, что и кто думает о евреях. Если - плохо, то заслужили. Если хорошо- значит они положительные герои нашего бытия. Не так ли? На все ложат, с пробором.
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23.03.2021 07:34 Ответить
В Україні майжє ніхто не знає, а навіть якщо і знає, то не вживає слово "пыня". Тут у вас явний прокол. В нас кажуть - *****. А кремлівська клікуха для п'ятого президента не приклеїлась. Можете нагадувати скільки завгодно, марна справа. Бо вся ця щуряча метушня п'ятої колони зі своїми потугами розсварити українців, з огидними іграми в антисемітів і борців з антисемітизмом вже нікому не цікаві. Українців не цікавить походження тієї чи іншої персони. Головне: ПРОФЕСІЙНІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ, ПОРЯДНІСТЬ. ЦІ три "П", а не походження, до речі історично, були завжди і будуть визначальними.
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23.03.2021 10:04 Ответить
ну, если слушать заседания по случаю годовщины Холокоста, то антисемитизм нарастает по Европе. И, как сказал один деятель на этом заседании, евреи начинают покидать Германию. Вы ставите подобные вопросы - немцам?
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23.03.2021 07:25 Ответить
Вы настолько глупы, что пользуясь английским флагом на аватарке, пытаетесь говорить устами истины? Это смешно и обычный еврейский трюк, который используют для того, чтобы сходу сделать так, чтобы отвечающий начинал чувствовать свою вину и убогость. Не слишком ли ПЕРЕРАБАТЫВАЕТЕ? Не народ тащил Зеленского во власть, это Зеленский сделал так, что его притащили сюда.. Для него требуется только одно - определится. С кем он? Народ пока еще не поймет метушню в голове мальчика.. Преданность хозяину или народу, что выше и что сильнее? Народ - лох, хозяин - бох. Пусть валит, украинцы и Голодомор выдержали и мировую войну, и переселения и Гулаги, организованные не без красных иудо-комиссаров. Вам это не известно? Сойдите с броневичка)))
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23.03.2021 07:41 Ответить
Слуги народа, могут если захотят сделать ход конём, например группа депутатов могут взять на поруки или подать апелляцию и вытащить и Стерненко и Антоненко из камеры хотя бы под домашний арест, вот это была бы служба народу!!!!!!!!!!!!!!!!! вот это был бы номер)))) задумайтесь
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22.03.2021 23:33 Ответить
Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
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23.03.2021 01:19 Ответить
Зеля! Нужно быть сильным президентом. И за хулиганские действия все виновные должны ответить по закону. Сколько им положено, столько и отсидеть.
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23.03.2021 03:54 Ответить
Московские блогеры потирают руки от таких антиукраинских действий. Почитай из посты
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23.03.2021 03:57 Ответить
Дружите с народом, уважайте народ, не врите ему...
иначе, потом не говорите - "работа такая".
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23.03.2021 07:22 Ответить
Реакция на бесчинства у Офиса президента слишком слабые и вялые. Ведь был инициатор и руководитель беспорядков. Почему о нем ни слова. Ведь кто-то с большим кошельком проплачивал эти бесчинства и стремление запугать президентскую власть. Наказать стрелочников это явно мало.
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23.03.2021 08:02 Ответить
Ще і два роки не пройшло "правління" зеленої чуми,а вже такі протести в Україні--А причину їх ніхто не хоче виправляти. НАРУГІ НАД СИМВОЛАМИ ДЕРЖАВИ__ЦЕ ТАК ПРИДУМАВ (% КВАРТАЛ, Символ держави----прапор.герб,гімн.
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23.03.2021 08:49 Ответить
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