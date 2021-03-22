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Новости Коронавирус и карантин
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Эксперты ВОЗ связывают появление коронавируса с торговлей животными в Китае, - Bloomberg

Эксперты ВОЗ связывают появление коронавируса с торговлей животными в Китае, - Bloomberg

Эксперты ВОЗ предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, которые используют в качестве пищи, меха или для средств народной медицины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Международная группа экспертов ВОЗ с начала года расследовала происхождение вируса в китайском городе Ухань. Доклад об итогах расследования ожидается на этой неделе. Агентство допускает, что скорее всего, этот отчет будет далеко не окончательным, поскольку запланированы дополнительные исследования, в том числе за пределами Китая.

По данным агентства, эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. Они считают, что прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, скорее всего, был еще промежуточный переносчик вируса. Ученые сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении COVID-19 из-за утечки из лаборатории.

В начале января эксперты из нескольких стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Германию и Японию, прибыли в китайский город Ухань. Там в конце 2019 года был выявлен первый случай заражения COVID-19. ООН выразила доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение COVID-19.

Напомним, официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившееся пандемией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань в конце января. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за обнаружения антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли из карантина и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

Позже власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса. Также они заявили, что специалисты смогут пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для расследования.
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Топ комментарии
+8
Ога, 5000 лет жрали диких жЫвотных и торговали ими и вот тебе и карона вирис
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22.03.2021 11:56
+7
Я б уточнив - торгівля тваринами біля Центру розробки біологічної зброї.
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22.03.2021 11:47
+4
Намекают, что кацапов из Новосибирска продавали на рынке в Ухане?
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22.03.2021 11:57
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Правила форума Совет форумчан
Я б уточнив - торгівля тваринами біля Центру розробки біологічної зброї.
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22.03.2021 11:47 Ответить
Ога, 5000 лет жрали диких жЫвотных и торговали ими и вот тебе и карона вирис
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22.03.2021 11:56 Ответить
Намекают, что кацапов из Новосибирска продавали на рынке в Ухане?
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22.03.2021 11:57 Ответить
не... намекают на то, что кацапы были промежуточным звеном, торговавшим приправами к летючим грызунам на рынке в Ухани)))...
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22.03.2021 12:02 Ответить
Вірус пішов з Ухання.Біологічний інститут знаходиться в Ухані.Хіба можуть бути такі співпадіння? От що в тому інституті досліджували?
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22.03.2021 11:59 Ответить
могут. Эксперты ВОЗ, надроченные в том числе СМИ в том числе Трамповскими СИМ в США, приехали в уверенности проверить в лаборатории ВСЕ. И открыли рты, увидев, какой в это лаборатории уровень - чистоты, доступа, качества, стерильности и проч.
Офигели от уровня и пошли дальше - на базар.

кроме того американские ученые еще раньше, после заявления Трампа про то что грипп пришел из лабораторий Китая (которое сейчас россияне активно разносят по всему миру) сделали вывод, что ковид не мог быть изобретен искусственно из-за каких-то особенностей стурктуры клетки.

Выяснили, что хотя впервые ковид был выявлен у торговца с этого рынка, то сам ковид выявлялся за нескольких месяцев до этого, в европе. Одна из версий - в Ухань эту заразу завезло какое-то животное, завезенное из Италии. Там, в Италии, проверяли сточные воды, взятые на анаоиз в СЕНТЯБРЕ 2019 года!! и нашли ковид - в Европе в сентябре 19 года!
так что все оч непросто.
А если вы считаете что китайский Ухань - это какая-то помойная яма, то позвольте с вами не согласиться.

самое простое - валить на кого-то. На самом деле, все эпидемии в мире выкосили за всю историю человечества миллиарды людей. Динозавры вон вымерли - тоже из лаборатории Уханя их заразили? или может чуму в 13 веке татары из лаборатории на Алтае привезли? когда треть Европы вымерла.

вот так примерно выглядит "антисанитарный Ухань"
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4601
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22.03.2021 12:56 Ответить
а дисциплина нам такая, что город перекрыли за считанные дни. И победили корону за считанные месяцы - благодаря по-настоящему жесткому карантину , а не наши сопли про вот это вот все
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1645
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22.03.2021 12:57 Ответить
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3722
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22.03.2021 12:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/413192 Але ж літаки літали і розносили по всьому світу.Та й все одно не можливо весь Китай перекрити.Ті ж тести не точні.Сьогодні по тесту результат негативний,завтра позитивний.Хто перевіряє людей в глухих провінціях? А там людей багато проживає.
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22.03.2021 13:12 Ответить
Прямо победили ???
Там до сих пор 90% в масках в городах. В учебных заведениях , общественный транспорт и тд - маски на 100% обязательны.
Ещё месяц назад были случаи в Пекине. Хотя прошёл год.
Ваша информация очень устаревшая или непроверенная. Видимо ютуб только и какие-то сайты левые интернета. Читайте китайские сайты. Там намного больше информации. Или спрашивайте у знакомых , если есть кто живёт в Китае.

Ни одна страна в мире не победила на 22 марта 2021 года КОРОНАВИРУС!
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22.03.2021 17:28 Ответить
Експерти ВООЗ пов'язують появу коронавірусу з торгівлею тваринами в Китаї, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8462
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22.03.2021 13:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/413192 Експерти воз туди потрапили через рік.Чому тоді не було спалаху в Європі ще раніше?

Ухань не помийка.Ринок там дійсно антисанітарійний.Комуністи завжди щось чудячть.

''что ковид не мог быть изобретен искусственно из-за каких-то особенностей стурктуры клетки.''

А ви звідки знаєте? Люди створили неймовірну зброю в 40-х роках 20 століття.Також різну хімічну і біологічну зброю.
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22.03.2021 13:09 Ответить
чуму в 13 веке татары из лаборатории на Алтае привезли?

=============
Да...они перебрасывали чумные трупы через городские стены Кафы...это доказанный факт...орда применяла биологическое оружие....генуэзцы разнесли заразу по европе...
Бокаччо свидетель этого кошмара писал об этом
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22.03.2021 13:15 Ответить
_В Харькове - храпят, ковидла - надвигается, а в Киеве д'Ермак и Оваков кресты фашистские малюют... Что, *****, происходит?!
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22.03.2021 12:00 Ответить
Кацапи теж можуть бути причетні до цього вірусу,можливо і з китайцями співпрацювали.
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22.03.2021 12:00 Ответить
Интересно, сколько это заключение китайцам стоило?
Так или иначе, китайцы выпустили джина из бутылки.
При этом, прошлый год для китайской экономики был лучшим за последние 10 лет, а остальной мир потерял миллиарды.
Кто за это ответит?
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22.03.2021 12:03 Ответить
инспекцию ВОЗ подкупить НЕЛЬЗЯ, Это вам не российская ВАДА.
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22.03.2021 13:03 Ответить
Смішно.Всіх можна купити.
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22.03.2021 13:33 Ответить
Да экономика у них очень хорошо идёт на 2021 год!
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22.03.2021 17:29 Ответить
то китайці винні світові відшкодування за створену ними кризу ?
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22.03.2021 12:04 Ответить
В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран.
Почему Россию напечатали на 1-м месте?
Bloomberg об этом не пишет.
Привычка?
Подобострастие (льстивое угодничество, усердно проявляемое раболепие, обычно по отношению к вышестоящим)?
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22.03.2021 12:14 Ответить
Может животные её создали в новосибирске?!
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22.03.2021 12:19 Ответить
ученые выявили что вирус не мог быть создан искуственно. Не такая струатура клетки.
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22.03.2021 13:04 Ответить
Хотят на мышей "спихнуть" все.Мировые правительства сговорились с Китаем о запуске"супергриппа, возвращающего кратноусиленные старые болезни"" из их лаборатории для уменьшения численности населения планеты( а может быть стареющей Европы).Где сильны позиции "мировога правительства" там и много умерших=убитых(Италия,Англия,Франция,Испания).А зачем тогда "укол зонтиком",за создание которого дерутся владыки?(для крючка или добивания?)
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22.03.2021 12:21 Ответить
Китайцы не предоставили комиссии(через 1год пришла?) главный первичный чистый вирус.Приехавшие остались недовольны.
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22.03.2021 12:23 Ответить
что за "главный первичный чистый вирус"?
конечно не предоставили, поскольку такового нет в природе.

И никогда НЕ БЫЛО.
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22.03.2021 13:11 Ответить
Это говорили члены комиссии.Везде грипп и другие болезни у умерших.Они требовали первый (это все в печати),без примесей как сибирская язва,как оспа.
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22.03.2021 14:17 Ответить
по вашей логике, все эпидемии на планете были созданы в какой-то лаборатории. Да человечество очень жирно жило все это время, только 100 лет назад испанка выкосила кучу народу, а до этого в столетие по 1-2 эпидемии, каждая уносила миллионы - они тоже все были лабораторные?
бред.
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22.03.2021 13:05 Ответить
Так нехай пани з ВООЗ відкриють статю в журналы Природна медицина за 2015 рік"A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence" який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитають:
Роботи міжнародної дослідницької групи зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину,з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус. А далі , Нобелівський лауреат, вірусолог Люк Монтенье підтвердив, що вірус є створений в лабораторії і має фрагмент СНІДУ. Окрім цього нагадаю , що Білл Гейтц, фінансував замість держави США як приватна особа в ВООЗ і вбухав в неї ВООЗ 2.2 млрд доларів, а враховуючи що він хабарями купив все крівництво ВООЗ воно і буде не шукати істину а підгавкувати Гейтсу і Клаусу Швабу який призвав плутократію творити тотальне зубожіння з метою економлення ресурсів Землі для збезапечення ними лише топ-плутократію з Давоса. Хто має іншу думку надайте факти і публікації конкретних наукових виданнь. Бо правду пасуть і відразу ж налетять месершміти з ботоферми , бо на кону мільярди з повітря.
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22.03.2021 12:50 Ответить
для людей с мозгами - вот статья на тему искуственного создания коронавируса Ковид-19.
если одолеете - жгите
https://habr.com/ru/post/497956/ SARS нерукотворный? Генеалогия уханьского коронавирусаНе, ну какая рукотворность? Что за бред? Думал я, когда впервые услышал гипотезу о том, что Ковид-19 вызван то ли лабораторной утечкой, то ли вообще целенаправленной биоатакой. И каждый раз просто отмахивался от этих домыслов, когда они в очередной раз доплывали до меня в бурном потоке коронавирусного инфошума. Ну подумаешь, есть в Ухане институт вирусологии, мало ли.

В какой-то момент отмахиваться уже пришлось аргументированно, потому что сторонники рукотворности http://lleo.me/dnevnik/2020/03/21 начали обосновывать свои тезисы о возможной искусственной природе вируса доводами из молекулярной биологии, и тут уже хотелось в пух и прах разбить их конспирологию холодными научными фактами. Уж если не как https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 авторы статьи в Nature
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22.03.2021 13:10 Ответить
Это сварганенная нонеймом оплаченная статья для людей без мозгов. Во первых , это не научная статья, а научно-популярная, как в журнале Юнный техни, Мурзилка или Химия и жизнь, во вторых пандемию ВООЗ объявила 11 марта 2020 года, ЕС масона Клауса Шваба почему то ждала до числа 13 марта в пятницу (символично), а Ши Чженьли США финансировали до 20.апреля 2020 года, и им по чему то не жал, ни панголин, ни мышь. Я верю фактам, а факт в том, что Ральф Барик впервые заявил, мол вирус мышей незаразный для людей, но мы тут в США поработали и создали патогенный коронавирус, и приведена целая научная публикация. Правда Дональд рипнулся в суд подать на КНР , КНР согласилась, но показали какие то данные разведки, и все сразу забыли откуда вирус родом и никто уже в суд не идет, да еще успели убить китайца вирусолога в США, который хотел озвучить сенсацию. Но, не успел. А а вирус искусственный и полученный в лаборатории для создания хаосу в мире.
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22.03.2021 14:09 Ответить
Хабр це ж форум для ітшників.На якому раділи,коли москалі напали на Україну.На подібних сайтах конструкція атомної бомби публікується.І потім з розумним обличчям таке обговорюють.
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22.03.2021 13:19 Ответить
Интересно, много ещё идиётов, которые всерьез считают, что ковид просто передался от мышей или панголинов? Что ему в этом не помогли?
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22.03.2021 17:02 Ответить
 
 