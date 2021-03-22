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Закарпатского судью, вымогавшего 15 тыс. грн, приговорили к 5 годам лишения свободы, - ВАКС

Закарпатского судью, вымогавшего 15 тыс. грн, приговорили к 5 годам лишения свободы, - ВАКС

Судья Межгорского райсуда Закарпатской области, вымогавший и получивший 15 тыс. грн за вынесение "нужного решения" приговорен к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного суда.

В понедельник, 22 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу по обвинению судьи Межгорского районного суда Закарпатской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

ВАКС признал виновным судью в совершении указанного уголовного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Мера пресечения в виде залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляет 168 160 гривен, оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Напомним, что судья Межгорского районного суда Закарпатской области обвинялся в том, что он просил и получил 15 тыс. грн за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу о взыскании долга за невыполненные работы. Судья был разоблачен сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Читайте: Угроза признания ВАКС неконституционным очень высока, - глава НАПК Новиков

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Топ комментарии
+8
не вміє він вимагати..
якби 15 тисяч доларів, то пішов би на підвищення.
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22.03.2021 11:53
+7
каким нужно быть длб, что променять огромную зарплату и огромную пенсию, на вонючие 15 тыщ грн.. и теперь он без 15 т. грн., без огромных з/п и без пенсии.. + 5 лет на зоне..
"класс!".. "молодец"!.. премию Дарвина чуваку!
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22.03.2021 11:54
+5
Жадібність . . .
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22.03.2021 12:01
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Это он посевал или колядовал?
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22.03.2021 11:51 Ответить
Не он, а ему)
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22.03.2021 11:55 Ответить
Цікаво, 5 років з збереженням зарплати? Ато якось за 250грн у місяць відбувати....
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22.03.2021 12:02 Ответить
Цей суддя має 70 тис/міс. Але на момент отримання хабаря, мав тільки 18. Це звісно не виправдовує його, але для мене дивно, навіщо писати те, чого насправді не має?
А рішення класне, 5 років реально із конфіскацією майна, це не так і мало.
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22.03.2021 16:45 Ответить
Та ну нах ! Ну це щось у лісі здохло)
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22.03.2021 11:53 Ответить
Чому? Антикорпційний суд поки що виніс до десятка рішень і усі з реальною мірою покарання.
Саме тому Венедиктова намагається усі справи забирати у НАБУ і віддавати до ДБР, бо в першому випадку, буде розглядати цей суд, а у другому ні.
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22.03.2021 16:47 Ответить
Головне що б були нарешті посадки. ! Дай но боже
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22.03.2021 17:36 Ответить
не вміє він вимагати..
якби 15 тисяч доларів, то пішов би на підвищення.
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22.03.2021 11:53 Ответить
каким нужно быть длб, что променять огромную зарплату и огромную пенсию, на вонючие 15 тыщ грн.. и теперь он без 15 т. грн., без огромных з/п и без пенсии.. + 5 лет на зоне..
"класс!".. "молодец"!.. премию Дарвина чуваку!
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22.03.2021 11:54 Ответить
Жадібність . . .
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22.03.2021 12:01 Ответить
Новачок мабуть, вирішив трохи "заробити" на кишенькові витрати поза загальною системою розподілу доходів суддівського корпусу...
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22.03.2021 12:03 Ответить
Головне що він проміняв свое світле безбідне майбутне на ці копійки
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22.03.2021 12:38 Ответить
значить потрібно було "звільнити" місце під іншого синка чи доньки якоїсь владної гниди.
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22.03.2021 12:49 Ответить
Где ты прочитал слово "зона"?

1. Отсрочку приговора обычно "заминают для ясности". Вполне может быть 5/2 или 5/3

2. Аппеляция, кассация ...
3. Актировку никто не отменял.

Это пыль в глаза и не более того.
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22.03.2021 13:16 Ответить
а он будет на зоне ?
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22.03.2021 11:56 Ответить
Не впевнений у цьому , він що злодій ? Чи може атошник ? Апелляцію подадуть і все порішають
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22.03.2021 12:40 Ответить
Судьи судьи, страшну в центри ... поставили.
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22.03.2021 12:00 Ответить
Мало,надо 15 с конфискацией и без права на удо
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22.03.2021 12:02 Ответить
"Суддя Міжгірського райсуду Закарпатської області, який вимагав та отримав 15 тис. грн за винесення "потрібного рішення", засуджений до 5 років позбавлення волі."- патамуша лошара закінчений , а) вимагав таку сміхотворну для суддів суму, б) попався і не відкупився! Це він опозорив своїх коллєг по фаху!
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22.03.2021 12:03 Ответить
Та ні. Це стандартна такса за 130 -ті, для прикладу... Більше ніхто просто не дасть, простіше штраф заплатити.
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22.03.2021 16:48 Ответить
Як низько PAL SECAM.
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22.03.2021 16:55 Ответить
Реалії. Це ж не значить, що я підтримую подібне...
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22.03.2021 16:58 Ответить
А вы думали демпинг жестко присекать умеют только таксисты у вокзала?
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22.03.2021 12:13 Ответить
Покарали за малий хабар.Сором для судді вимагати 15тис грн,зганьбив всю судову ланку своїм вчинком і такими цінами.Казав аваков що навіть водії хлібовозів і таксисти більше заробляють.
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22.03.2021 12:25 Ответить
а хто сказав, що це перші та останні 15 ? є статистика, є показники, скинуться ті хто по 15 лямів беруть, відсидить половину за усіх.... копійки
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22.03.2021 12:42 Ответить
Це його за демпінг
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22.03.2021 13:04 Ответить
Для данной категории срок смешной! Нужно 10-15!! Своим действием дискредитировали отечественную систему кривосудия!!!!
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22.03.2021 13:34 Ответить
"Найбільші" хабарники судді в райцентрах та голови сільрад і їх охоче саджають, а от вище тільки "кристально чесні" люди.
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22.03.2021 13:46 Ответить
що пропонуєте, не саджати у райцентрах?
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22.03.2021 16:48 Ответить
Пропоную братися і до тих хто зверху.
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22.03.2021 23:56 Ответить
 
 