Закарпатского судью, вымогавшего 15 тыс. грн, приговорили к 5 годам лишения свободы, - ВАКС
Судья Межгорского райсуда Закарпатской области, вымогавший и получивший 15 тыс. грн за вынесение "нужного решения" приговорен к 5 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного суда.
В понедельник, 22 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу по обвинению судьи Межгорского районного суда Закарпатской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
ВАКС признал виновным судью в совершении указанного уголовного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Мера пресечения в виде залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляет 168 160 гривен, оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.
Напомним, что судья Межгорского районного суда Закарпатской области обвинялся в том, что он просил и получил 15 тыс. грн за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу о взыскании долга за невыполненные работы. Судья был разоблачен сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.
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А рішення класне, 5 років реально із конфіскацією майна, це не так і мало.
Саме тому Венедиктова намагається усі справи забирати у НАБУ і віддавати до ДБР, бо в першому випадку, буде розглядати цей суд, а у другому ні.
якби 15 тисяч доларів, то пішов би на підвищення.
"класс!".. "молодец"!.. премию Дарвина чуваку!
1. Отсрочку приговора обычно "заминают для ясности". Вполне может быть 5/2 или 5/3
2. Аппеляция, кассация ...
3. Актировку никто не отменял.
Это пыль в глаза и не более того.