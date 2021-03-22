В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская
На сегодняшний день у пациентов, госпитализированных с COVID-19, критически доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания.
Об этом на своей странице в Facebook написала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.
"Да уж ... год прошёл... Тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации...", - написала она.
Голубовская подчеркнула, что сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные.
"Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения ...", - добавила врач.
Напомним, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели – 1 млн 260 тыс. 842, умерли – 30 тыс. 098.
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А тяжелые формы заболевания доминируют исключительно потому, что легкие у нас не фиксируются. Нет возможности обратиться к врачу, нет тестов, а если вдруг есть - это не тесты, а российское говно. Члюди болеют, и либо выкарабкиваются сами, либо попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Либо умирают. Реальная смертность от ковида намного выше официальной, как и реальная заболеваемость.
с надлежащими "советами" от найглавнейшего инфекциониста страны
В Израиле вкциной занимался Моссад - израиль вакцинируется пфайзером. У нас вакциной занимались клоуны - Украина не вакицинируется вообще.
А почему? А потому что в Украине произошла катастрофа. В день дурака, 01.04.2019, дураки взяли власть.
Другие страны заплатили за вакцины, зеля выделенные ему деньги украл. В том числе на дорогах, которые "внезапно" обошлись в 2-3 раза дороже, чем при Порошенко. А теперь - ах, нормальные вакцины нам не продают.
Деньги на пфайзер украдены, прививать "хозяев" будут дешевым шмурдяком, и то для виду. Поскольку "слугам" на "хозяев" насрать
А ось і паніка - короновірус це найбезпечніше захворювання за всю історію людства ...
Повірили? Ось так влада і працює - ті хто повірив і заряджену воду від Чумака куплять
а так хатела, так хатела. но разумные хоть в этом украинцы не хотят нести ей свои грошики.
Да и многие уже переболели в разных формах.- поэтому не вакцинируются , так сказала на ТВ Богомолец
"Те, кто считает, что вакцина CoviShield изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс"
22.03.2021
Президент **** Одиль Рено-Бассо посетит Украину 22-23 марта. Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "
"План Б по Донбассу" , как и следовало ожидать, оказался пустой болтовней Зеленского. Обещания установить мир в течении года, или уйти, если это не удастся, тоже. На срыв перемирия , возобновление обстрелов и рост потерь л\с ВСУ в результате этого Зеленский продолжает "борьбу за мир на Донбассе, не смотря на увеличение количества обстрелов". *
* «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
В марте в интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.
Ситуация с распространением COVID-19 становится критичной. Откровенная неэффективность министерства здравоохранения, путанные решения Кабинета министров, неоднозначные действия президентской власти позволяющей себе демонстративное нарушение эпидемических норм и правил, невыполнение законов о тестировании - все сплелось воедино. Заполняемость коечного фонда составляет в большинстве областей 60% и выше. Реальное обеспечение кислородом - 30% от потребности, дефицит специализированных медицинских кадров - 40% и выше.
Британия вакцинировала 873500 людей за день. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот. Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.
Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой. Например, в любой районной поликлинике гарантированно есть около 100 человек, умеющих делать уколы. Дальше дело техники и организации.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1940162942815516/ Семен Есилевский
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь