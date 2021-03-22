В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

На сегодняшний день у пациентов, госпитализированных с COVID-19, критически доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания.

Об этом на своей странице в Facebook написала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"Да уж ... год прошёл... Тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации...", - написала она.

Голубовская подчеркнула, что сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные.

"Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения ...", - добавила врач.

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Напомним, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели – 1 млн 260 тыс. 842, умерли – 30 тыс. 098.







