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В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

На сегодняшний день у пациентов, госпитализированных с COVID-19, критически доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания.

Об этом на своей странице в Facebook написала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"Да уж ... год прошёл... Тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации...", - написала она.

Голубовская подчеркнула, что сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные.

"Тогда мы даже представить не могли, что нас ждет через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс систем здравоохранения ...", - добавила врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко

Напомним, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели – 1 млн 260 тыс. 842, умерли – 30 тыс. 098. 

В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская 01
В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская 02
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Топ комментарии
+13
Ну дык. Проголосовал за клоуна? Смейся. Смейся и подыхай.

А тяжелые формы заболевания доминируют исключительно потому, что легкие у нас не фиксируются. Нет возможности обратиться к врачу, нет тестов, а если вдруг есть - это не тесты, а российское говно. Члюди болеют, и либо выкарабкиваются сами, либо попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Либо умирают. Реальная смертность от ковида намного выше официальной, как и реальная заболеваемость.
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22.03.2021 12:29
+6
Дуже дякуємо чемпіону!
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22.03.2021 12:13
+4
Свиняче-курячий грипп эта тетенька вылечила самой первой в Мире...
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22.03.2021 12:14
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Дуже дякуємо чемпіону!
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22.03.2021 12:13 Ответить
Ну дык. Проголосовал за клоуна? Смейся. Смейся и подыхай.

А тяжелые формы заболевания доминируют исключительно потому, что легкие у нас не фиксируются. Нет возможности обратиться к врачу, нет тестов, а если вдруг есть - это не тесты, а российское говно. Члюди болеют, и либо выкарабкиваются сами, либо попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Либо умирают. Реальная смертность от ковида намного выше официальной, как и реальная заболеваемость.
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22.03.2021 12:29 Ответить
Свиняче-курячий грипп эта тетенька вылечила самой первой в Мире...
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22.03.2021 12:14 Ответить
Вона за віком навіть гонконгський пережила, просто не пам'ятає.
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22.03.2021 12:23 Ответить
Важно, что есть такая форма защиты как Фейсбук и, каждый гражданин, сможет ознакомится
с надлежащими "советами" от найглавнейшего инфекциониста страны
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22.03.2021 12:14 Ответить
Невже ми така бідна країна, що неможемо закупити хоча б 50 млн. доз пфайзера та всіх вакцинувати, а можемо тільки панікувати?
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22.03.2021 12:15 Ответить
Именно такая. За 30 лет всё растащили и продолжают в том же духе.
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22.03.2021 12:16 Ответить
Така бідна. що може собі дозволити виділяти 1 млрд. дол з ковід фонду на дороги. а не на вакцини!А ви за кого голосували всі ці 30 років?Дайте вгадаю за Кравчука на перших виборах?
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22.03.2021 12:25 Ответить
мені тоді 10 років було)
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22.03.2021 12:27 Ответить
Хреновый из тебя угадыватель. За Черновола голосовал. Кстати а чего ты подумал, что за Кравчука?
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22.03.2021 12:31 Ответить
так оно им ненадо - они уже вакцинировались а на население им наср@ть
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22.03.2021 12:19 Ответить
Не хватає грошей на асфальт - 30 лярдів з КОВІД фонду пішло на дороги. а за них можна було купити від 50 до 250 млн вакцин.
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22.03.2021 12:23 Ответить
Але там проблема ще й в тому. що стільки вакцин фізично ще нема.
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22.03.2021 12:26 Ответить
та все є, Канада наприклад скупила пфайзера на декілька років наперед, просто потрібно було минулого літа конкретно домовлятись на великий обєм та приготувати гроші, а зелені сподівались, що безкоштовно хтось підкине, або куплять невелику партію дешевого лайна, а так пфайзер дійсно не буде розпилятись на невеликі партії та ще без фінансових гарантій
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22.03.2021 12:32 Ответить
Проблема не в деньгах. Вакцины критически не хватает. Только на одни США нужно порядка 600-700 млн доз.
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22.03.2021 12:27 Ответить
Вооот. Нормальные вакцины - в дефиците. За ними очередь, и в эту очередь нужно было вовремя попасть. Заплатить нужно было. Но когда умные люди платили, клоуны тупо пилили коронавирусный фонд. А вакцину собирались выклянчить, как гуманитарку.

В Израиле вкциной занимался Моссад - израиль вакцинируется пфайзером. У нас вакциной занимались клоуны - Украина не вакицинируется вообще.

А почему? А потому что в Украине произошла катастрофа. В день дурака, 01.04.2019, дураки взяли власть.
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22.03.2021 18:01 Ответить
навіть, якщо уявити, що гроші вкрадені не всі, - ніхто нам вже не продасть 50 млн доз Пфайзера - їх просто немає на вільному ринку й не вистачає навіть тим державам, яким виробники просто не можуть відмовити...
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22.03.2021 12:29 Ответить
Чтобы попасть в список стран, которым нельзя отказать, за вакцину нужно было заплатить. Прошлым летом, когда зеле внезапно дали коронавирусный кредит, и зеля с упоением его пилил.

Другие страны заплатили за вакцины, зеля выделенные ему деньги украл. В том числе на дорогах, которые "внезапно" обошлись в 2-3 раза дороже, чем при Порошенко. А теперь - ах, нормальные вакцины нам не продают.
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22.03.2021 18:13 Ответить
Украина - богатейшая страна, если посмотреть, сколько слуги воруют. Но глупая, поэтому чем богаче живут "слуги", тем беднее "хозяева".

Деньги на пфайзер украдены, прививать "хозяев" будут дешевым шмурдяком, и то для виду. Поскольку "слугам" на "хозяев" насрать
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22.03.2021 12:34 Ответить
В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 2143
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22.03.2021 12:17 Ответить
Залезу в бочку что Диоген и откажусь от благ цивилизации по полному тарифу,бо штаммов развелось чем жителей на Планете....
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22.03.2021 12:17 Ответить
Похоже для каждого народа вывели свой Штамм и по возрастным категориям тоже...,умная голова всем этим управляет...
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22.03.2021 12:20 Ответить
Голубовская подчеркнула, что сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные. Источник: https://censor.net/ru/n3254770

А ось і паніка - короновірус це найбезпечніше захворювання за всю історію людства ...
Повірили? Ось так влада і працює - ті хто повірив і заряджену воду від Чумака куплять
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22.03.2021 12:26 Ответить
Мда, ведущий инфекционист МОЗ, зав кафедры инфекционных болезней НМУ описывает формы Covid-19 словами земской медицины 19 века. Видимо, провести генетическую верификацию штаммов вируса она (МОЗ) не в состоянии. Под ее описание можно подогнать достаточно много вирусных пневмоний. Ни слова про multisystem inflammatory syndrome.
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22.03.2021 12:26 Ответить
Діло ясне, що діло темне
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22.03.2021 12:37 Ответить
За що заплатили те і пише .до медицини ця проблема немає жодного відношення)
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22.03.2021 14:11 Ответить
Щось цю Голубовську постійно піарать.Я прочитав про неї.То в неї стільки усіляких нагород,як в совєтських чиновників.І в нас таких багато,які на папері все вміють,а насправді ні.
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22.03.2021 12:28 Ответить
Интересно в этой связи взглянуть на декларации слуг разного калибра ,кто, чего, сколько и когда прикупил тачку,домик,квартирку лямов за 10 или дачку типа Хатынка в Швейцарии
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22.03.2021 12:29 Ответить
Куртец за 650тыс вносить надо? Это же шмот просто)
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22.03.2021 13:20 Ответить
чето столько написали, а где течение болезни по дням? уж год карантин. а тут только "вы можете себя чувствовать нормально, только умрете, но это не точно"
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22.03.2021 12:31 Ответить
Раиса Богатырева и ее сынок на Трамадоле миллиарды накосила...и не сидит...,учитесь жить Панове
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22.03.2021 12:33 Ответить
и сейчас она места себя не находит - нажиться на простых украинцах и расейской вакцине. не палучаецца
а так хатела, так хатела. но разумные хоть в этом украинцы не хотят нести ей свои грошики.
Да и многие уже переболели в разных формах.- поэтому не вакцинируются , так сказала на ТВ Богомолец
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22.03.2021 14:59 Ответить
Судя по принятым решениям, самые тяжелые осложнения в Кабмине и ОП. Мозговые точно.
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22.03.2021 12:34 Ответить
Из интернет-юмора:
"Те, кто считает, что вакцина CoviShield изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс"
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22.03.2021 12:42 Ответить
Этот тяжелый вирус называется Зе-клоуны !!!
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22.03.2021 13:03 Ответить
в Україні домінує тупа, бидляча, продажна, корумпована, брехлива влада.
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22.03.2021 13:13 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
22.‎03.‎2021
Президент **** Одиль Рено-Бассо посетит Украину 22-23 марта. Она увидит разрисованный ОПУ и заявит что их "«... воодушевляет приверженность Украины продолжению реформирования экономики и государственного управления. Граждане, как и бизнес, нуждаются в прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия судебной системе. Не менее важна борьба с коррупцией на всех уровнях, равно как и создание равных условий игры без олигархического влияния в экономической сфере. "

"План Б по Донбассу" , как и следовало ожидать, оказался пустой болтовней Зеленского. Обещания установить мир в течении года, или уйти, если это не удастся, тоже. На срыв перемирия , возобновление обстрелов и рост потерь л\с ВСУ в результате этого Зеленский продолжает "борьбу за мир на Донбассе, не смотря на увеличение количества обстрелов". *

* «Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если «минский процесс» не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы, год еще не прошел», - заявил он в фильме «Год президента Зеленского», который показали по телеканалу «Украина».

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

В марте в интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи «нормандской четверки» в декабре 2019. «Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, такой исход будет означать, что должен прийти другой человек.

Ситуация с распространением COVID-19 становится критичной. Откровенная неэффективность министерства здравоохранения, путанные решения Кабинета министров, неоднозначные действия президентской власти позволяющей себе демонстративное нарушение эпидемических норм и правил, невыполнение законов о тестировании - все сплелось воедино. Заполняемость коечного фонда составляет в большинстве областей 60% и выше. Реальное обеспечение кислородом - 30% от потребности, дефицит специализированных медицинских кадров - 40% и выше.
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22.03.2021 13:25 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26446209.html Почувствуйте разницу

В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська - Цензор.НЕТ 8886

Британия вакцинировала 873500 людей за день. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот. Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.

Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой. Например, в любой районной поликлинике гарантированно есть около 100 человек, умеющих делать уколы. Дальше дело техники и организации.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1940162942815516/ Семен Есилевский
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22.03.2021 13:29 Ответить
Зробити інєкцію взагалі не проблема.шановний .проблема ковідної мафії в тому .що люди не настільки дурні .щоб колоти собі цей шмурдяк) звідси і всі локдауни і щоденні страшилки в зомбоящиках і продажних ЗМІ).
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22.03.2021 14:08 Ответить
Люди просто настільки дурні, аби забити на всі правила, не носити маски і волати , що ніякого ковіду нема. І серти про це тут, на Цензорі!
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22.03.2021 17:04 Ответить
а вот если бы избрали сладчайшего - никакого ковида вообще бы не было.
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22.03.2021 13:55 Ответить
Що тільки лиш не будуть сплітати всякі "голубовські" .щоб ще більше залякати дурних наївних людей . "голубовські" настільки тупі .що не враховують .що в 21 столітті люди мають інтернет .спілкуються з жителями інших країн (Італії. Іспанії) .а також живуть в цих країнах і прекрасно бачать .що там не відбувається нічого такого страшного .як про це намагаються розказати "голубовські".Хоча можливо комусь і подобається жити в щоденних страхах і нагнітанні паніки від "голубовських" .це їхня справа .нікого відговорювати не будемо)
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22.03.2021 14:06 Ответить
в некоторых городах он и не заметен и не былз аметен..
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22.03.2021 14:42 Ответить
Зачем вводить людей в заблуждение? Госпитализируют как раз с тяжелой формой, а большинство заболевших имеет легкую и среднюю формы. Слишком много этого главного инфекциониста в поледнее время стало.
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22.03.2021 14:53 Ответить
выполняет указания ОПЗж и Мертвячука - быстрй закупайте нашу вакцину (расейскую)
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22.03.2021 14:55 Ответить
Это ещё чмо вылезло пропердеться. Совковая ***** в министры метит...
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22.03.2021 15:12 Ответить
Дурики короноверующие.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь
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22.03.2021 16:24 Ответить
 
 