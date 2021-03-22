Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог на 22,2%, - Поворозник
В столице за 11-ю неделю 2021 года зарегистрировано 27 170 больных гриппом и ОРВИ. Отмечался эпидемический процесс низкой интенсивности. На сегодня показатель заболеваемости составляет 915,6.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По его словам, всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 48,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 8 631 (рост на 31,8%), взрослых - 18539 человек (рост на 58,2%).
"В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе - 35,8%. 52,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% - зарегистрирован 4541 случай ", - рассказал Поворозник.
Он отметил, что в медицинские учреждения за 10-ю неделю госпитализированы 1864 человека, из них 74 - дети.
"Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ также сыграл важную роль в росте госпитализации больных в коммунальные больницы. Ведь все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Более того, у части больных в результате подтверждается коронавирус. Поэтому призыв беречь себя и своих родных остается актуальным. И помните: при первых признаках болезни не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачам. Берегите себя! " - призвал Поворозник.
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20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь