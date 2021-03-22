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Кабмин передаст местной власти полномочия ограничивать работу транспорта в "красных" зонах, - СМИ

Кабмин передаст местной власти полномочия ограничивать работу транспорта в

Кабинет Министров Украины планирует передать местной власти полномочия по функционированию транспорта в "красных" зонах эпидемической опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти", - сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника, заседание Кабмина по данному вопросу планируется провести в понедельник, 22 марта.

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Тоб то Кобмін вже ні за що не хоче відповідати? ))) Тілки дерибанити гроші
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22.03.2021 12:21 Ответить
Что за лексика?! Папрашу не выражаться. Кабмин не передаст.
Это гораздо хуже...
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22.03.2021 12:27 Ответить
Кабмин передаст местной власти полномочия ограничивать работу транспорта в "красных" зонах, - СМИ

Разворованный ЗЕкодлом КОВИД-фонд тоже восстановят и передадут на места?
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22.03.2021 12:32 Ответить
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:22 Ответить
Это шо..мне прийдется на заявки на трамвайной колбасе рядом с цыганскими малолетками ездить? Уже накатался летом...и смех и грех ((((
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22.03.2021 13:26 Ответить
 
 