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Кабмин передаст местной власти полномочия ограничивать работу транспорта в "красных" зонах, - СМИ
Кабинет Министров Украины планирует передать местной власти полномочия по функционированию транспорта в "красных" зонах эпидемической опасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.
"Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти", - сообщил источник в правительстве.
По словам собеседника, заседание Кабмина по данному вопросу планируется провести в понедельник, 22 марта.
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Это гораздо хуже...
Разворованный ЗЕкодлом КОВИД-фонд тоже восстановят и передадут на места?
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.