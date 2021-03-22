Кабмин передаст местной власти полномочия ограничивать работу транспорта в "красных" зонах, - СМИ

Кабинет Министров Украины планирует передать местной власти полномочия по функционированию транспорта в "красных" зонах эпидемической опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти", - сообщил источник в правительстве.

По словам собеседника, заседание Кабмина по данному вопросу планируется провести в понедельник, 22 марта.

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