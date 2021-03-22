РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10923 посетителя онлайн
Новости
2 192 23
акция (2397) протест (5834) Голос партия (499) Железняк Ярослав (407)

"Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает нецелесообразным инициативу народных депутатов из фракции "Слуга народа" о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в связи с событиями у Офиса президента 20 марта.

Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Созыв внеочередного заседания именно по кейсу событий, которые произошли в субботу на Банковой, честно говоря, показывает немудрость и незрелость действующей власти. Я не понимаю, почему, когда происходили ужасные события на востоке (Украины - Ред.), внеочередное заседание никто не созывал. Когда у нас были открытые кейсы коррупции в действующей власти, когда у нас были проблемы, в том числе с судебной системой, против которой и вышло большинство протестующих, никто внеочередное заседание не созывал. Оно не созывается и в связи с увеличением заболеваний коронавирусом, и для принятия налоговых льгот или решений о поддержке бизнеса", - сказал Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Файеры, фейерверки и разбитые стекла, - под Офисом Президента прошла акция в поддержку Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, инициатива о созыве внеочередного заседания парламента выглядит "как желание получить какие-то эфемерные политические баллы и еще больше нагнетает ситуацию".

Глава фракции считает, что внеочередное заседание стоит созывать для рассмотрения только одного вопроса - судебной реформы.

"Это будет здоровый, взрослый, мудрый ответ на ту ситуацию, которую мы наблюдаем уже второй день", - отметил Железняк.

Также смотрите: Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он подчеркнул, что созыв во время карантина внеочередного заседания по всем другим вопросам, особенно для того, чтобы осудить субботние события, является немудрым.

"Надеюсь, что действующая власть откажется от этой инициативы", - резюмировал Железняк.

Также читайте: "Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП

Как сообщалось, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Также читайте: "Вы покрываете зло, а теперь из себя святош корчите", - нардеп "Голоса" Устинова об инициировании фракцией "СН" внеочередного заседания Рады по протестам под ОП
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
скрыть комментарий
показать весь комментарий
22.03.2021 12:30
+9
А когда будет внеочередная сессия по Белингкету и Оману?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:37
+7
Главный вопрос на повестке дня - увеличение закупок бронепамперсов для "навелычнишого"
показать весь комментарий
22.03.2021 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, - правозащитница Матвийчук

Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что свастика на здании Офиса Президента после акции протеста в субботу появилась уже после ее завершения.

Понедельник, 22 марта 2021, 11:55

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582 https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ "Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8582

Об этом она написала в https://www.facebook.com/photo?fbid=10157945110662304&set=pcb.10157945117727304 Facebook .
По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:29 Ответить
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
скрыть комментарий
показать весь комментарий
22.03.2021 12:30 Ответить
«Немудрість і незрілість «? -that's another way to put it) простіше назвати ідіотів ідіотами.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:31 Ответить
Главный вопрос на повестке дня - увеличение закупок бронепамперсов для "навелычнишого"
показать весь комментарий
22.03.2021 12:31 Ответить
Так і так вже підняли фінансування постраждалого янєлоха найвеличнішого на 40%. Куди ще більше? Воно ж так увесь на лайно зійде!
показать весь комментарий
22.03.2021 14:04 Ответить
А когда будет внеочередная сессия по Белингкету и Оману?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:37 Ответить
так і є. Тупість і незрілість
показать весь комментарий
22.03.2021 12:37 Ответить
А когда будет внеочередная сессия вот по этому?

Розповідь про Зеленського та Баканова їх бізнес партнера
Як Зеленський брав гроші у олігарха та хто насправді рулить в СБУ.
Про наркотики
Если все это правда, то это ужжжааассс!
Пленки Гео Лерос
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM
показать весь комментарий
22.03.2021 12:38 Ответить
для голоса там все печально
депутаты этой "партии" засветились на акции. да еще и с камингаутом на тему того кто дал команду бить стекла и рисовать стены...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:40 Ответить
та Малина никогда умом не отличалась...это ж надо было выдать,что им какой то полковник дал команду стекла бить...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:57 Ответить
майор

она там много чего начудила

"Це показує немудрість і незрілість чинної влади", - в "Голосі" проти проведення позачергового засідання Ради щодо подій під ОП - Цензор.НЕТ 8834
показать весь комментарий
22.03.2021 13:07 Ответить
НЕМУДРІСТЬ-НЕЗРІЛІСТЬ ?
СОВЕРШЕННО ТОЧЕЧНО. Украину направленными взрывами рушат изнутри на радость врагу
Айдер Муждабаев.
"Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8851"Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП - Цензор.НЕТ 8851Скажу, что вижу, максимально объективно и простыми словами. Украину пошагово ведут к кризису и хаосу с (не) предсказуемыми последствиями, чтобы, воспользовавшись моментом... дальше можно долго не продолжать.

.......
показать весь комментарий
22.03.2021 12:42 Ответить
Ні, це інше.
Це демонстрація пріорітетів.
Не боротьба з ковід, ні боротьба з ворогом, ні боротьба зі шпигунами чи корупцією.
Для плісняви життєво важливо захистити голову свого гельмінта (глиста). Без нього, у цих третьосортних лузерів, немає ніякого політичного майбутнього, а значить і бабла.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:53 Ответить
Дивно, коли активісти Стерненка побились з поліцією під судом щодо Стерненка - саме "голос" ініціював позачергове засідання ВР з приводу відставки Авакова: https://tsn.ua/ru/politika/golos-iniciiruet-vneocherednoe-zasedanie-verhovnoy-rady-dlya-rassmotreniya-otstavki-avakova-1566529.html "Проблема в том, что сейчас ни один украинец - то ли народный депутат, то ли врач, то ли студент - он не чувствует себя в безопасности. Он чувствует безнаказанность полиции, абсолютную несправедливость, и не может себя защитить. Именно поэтому мы с фракцией "Голос" инициировали постановление об увольнении Авакова.

А тут, бачите, "ета другоє", нашкодили лише самі "активісти", тому "голос" відразу скавчить проти позачергового засідання.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:58 Ответить
А менты,которых там было около 2тыщ,не нашкодили,когда спокойно смотрели как какой то мужик сцит на двери опы?значит их ,ментовский, мужик был
показать весь комментарий
22.03.2021 13:01 Ответить
Двуликий ''голос'' - рейтингует, а получается '' скавчить''.
показать весь комментарий
22.03.2021 14:46 Ответить
Вы подбираете слишком деликатные слова к этому сброду 95 балагана, шоумен собрал проходимцев для определенной цели, пилить бабло и целенаправленно идти под кремлевского убийцу.иж
показать весь комментарий
22.03.2021 13:01 Ответить
Будет правильным, если соответствующие органы дадут соответствующую оценку вашему высказыванию. Будьте любезны уважать мнение большинства граждан Украины. И статус Президента Украины. Вы сеете раздор и неуважение к государственной вертикали власти.
показать весь комментарий
22.03.2021 13:31 Ответить
г-н Железняк, скорее всего, заинтересованное лицо, или же соавтор этих событий. Посему так и отреагировал. Его аргументы противоречит стратегии развития Украины - как государства. То что предыдущие события не имели соответствующей реакции, не является основанием не принимать сейчас адекватные меры.
показать весь комментарий
22.03.2021 13:28 Ответить
А почему бы не расследовать причины недовольства народа и нарушение закона судебной веткой власти, которая привела к этим беспорядкам?!
показать весь комментарий
22.03.2021 14:37 Ответить
Во-первых, фирма взявшаяся чинить, выставила счёт около ста тысяч. Что немного очень сильно отличается от двух миллионов... Во вторых , "слуги" забыли сказать, что протестубщие изнасиловали извращенным способом гранитные шары у входа... и провели дрессированных боров грызть фундамент государственности. Таким образом, 1. "слуги" решили под шумок распилить 1.9 лимона. 2. Почему на первой акции офигенное количество космонавтоыв не пускало людей к ОП, а в этот раз - силь ву пле... давали рисовать..жечь табличку - и никакого вмешательства... потому что рашской шобле в ОП нужна была картинка для СМИ, чтоб позорить патриотов... Оно и правильно. Это родину предавать (дело вагнеровцев) не стыдно и никто внеочередных заседаний не проводит..А красить яйца зеленского возле в хода в РашОП - этот дааааа... Тут надо ООН собирать... И не забыть пригласить марсиан - пусть потащатся...
показать весь комментарий
22.03.2021 15:09 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
показать весь комментарий
22.03.2021 16:19 Ответить
 
 