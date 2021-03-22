С погибшим от вражеской пули воином 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Кириллом Быковским простятся 24 марта в Кропивницком
В среду, 24 марта, в городе Кропивницкий в 9.30 по адресу: ул. Лесопарковая, 27 начнется церемония прощания с Кириллом Сергеевичем Быковским, 1992 года рождения, солдатом, наводчиком 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 20 марта в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Гражданская панихида по погибшему военнослужащему начнется в 11.00 на Аллее почетных воинских захоронений Ривнянского кладбища.
24 марта в Кропивницком объявлено Днем траура: в помещениях предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги и в областном центре ограничат проведение развлекательных мероприятий.
Как сообщалось, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский.
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