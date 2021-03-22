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С погибшим от вражеской пули воином 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Кириллом Быковским простятся 24 марта в Кропивницком

С погибшим от вражеской пули воином 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Кириллом Быковским простятся 24 марта в Кропивницком

В среду, 24 марта, в городе Кропивницкий в 9.30 по адресу: ул. Лесопарковая, 27 начнется церемония прощания с Кириллом Сергеевичем Быковским, 1992 года рождения, солдатом, наводчиком 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 20 марта в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гражданская панихида по погибшему военнослужащему начнется в 11.00 на Аллее почетных воинских захоронений Ривнянского кладбища.

24 марта в Кропивницком объявлено Днем траура: в помещениях предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги и в областном центре ограничат проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщалось, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком. ФОТОрепортаж

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Світла пам,ять та вічний спокій тобі хлопче.... Рідним - щирі співчуття....
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22.03.2021 12:44 Ответить
не собираются ли случайно собрать по такому поводу внеочередное заседание Рады? погиб воин во время перемирия, от пули снайпера..., уже не первый раз, перемирие похоже не выполняется, где разрешения на работу контрснайперских групп, есть ли они на фронте, достаточно ли их, почему наши военные гибнут каждый день? это очень серьезные вопросы в воюющей стране...
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22.03.2021 12:53 Ответить
Земля пухом парню молодому,защитнику Родины.
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22.03.2021 12:55 Ответить
Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 6528
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22.03.2021 13:05 Ответить
Вічна пам'ять герою полеглому за Батьківщину....
Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 1923

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Із загиблим від ворожої кулі воїном 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Кирилом Биковським простяться 24 березня в Кропивницькому - Цензор.НЕТ 5746
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22.03.2021 13:09 Ответить
 
 