Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение
В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с массовыми акциями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проезд открыт только для общественного транспорта.
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о вас же заботится родное правительство и лично господин величайший!
одумайтесь!
Айдер Муждабаев.
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Скажу, что вижу, максимально объективно и простыми словами. Украину пошагово ведут к кризису и хаосу с (не) предсказуемыми последствиями, чтобы, воспользовавшись моментом... дальше можно долго не продолжать.
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.