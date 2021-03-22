Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение

В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с массовыми акциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проезд открыт только для общественного транспорта.

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