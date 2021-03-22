Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента
Повреждения здания Офиса президента, нанесенные во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта, оценили ориентировочно в два миллиона гривен по заключению Государственного управления делами.
Об этом Радио Свобода сообщили в пресс службе Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Государственное управление делами - это была их экспертная оценка и они обращались к специалистам", - заявили в пресс-службе.
Восстановительные работы начались в воскресенье. В то же время, в Офисе президента не могут сориентировать, сколько времени понадобится, чтобы все завершить.
"Частично уже начались (восстановительные работы - Ред.). Там демонтировали двери, в которых стекло было разбито. Отмывают эту дверь. Сегодня фасад требует еще достаточно серьезной работы", - рассказали в пресс-службе ОПУ.
Как сообщалось, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Позже журналист Вячеслав Лакомкин сообщил в "Фейсбук", что столичные клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП.
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да не важно есть видео или нет. важно что чувак на крыше правительственного здания.
А частная клининговая кампания оценила работу в 12 000 + восстановление двери - 30 000.
Вывод - Госуправление делами - главные специалисты по распилу средств.
В цифрах.
Надо содрать с зЕлоха и зЕбилов! Не было бы их и ремонта не надо было бы устраивать! Кстати, как оценить убытки Украины, из за зЕлоховского руководства?
PS: Оконные стёкла, на много дешевле! Явно, у кого то появится нова хатынка ...
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!