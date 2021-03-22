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Новости Приговор Стерненко
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акция (2397) ДУСя (182) протест (5834) Стерненко (393) Офис Президента (1775)

Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента

Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента

Повреждения здания Офиса президента, нанесенные во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко 20 марта, оценили ориентировочно в два миллиона гривен по заключению Государственного управления делами.

Об этом Радио Свобода сообщили в пресс службе Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное управление делами - это была их экспертная оценка и они обращались к специалистам", - заявили в пресс-службе.

Восстановительные работы начались в воскресенье. В то же время, в Офисе президента не могут сориентировать, сколько времени понадобится, чтобы все завершить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Частично уже начались (восстановительные работы - Ред.). Там демонтировали двери, в которых стекло было разбито. Отмывают эту дверь. Сегодня фасад требует еще достаточно серьезной работы", - рассказали в пресс-службе ОПУ.

Как сообщалось, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Читайте также: Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП. ФОТО

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Позже журналист Вячеслав Лакомкин сообщил в "Фейсбук", что столичные клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП.
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Топ комментарии
+19
а это фото чувака которого пропустили в здание, выпустили (провели) на крышу где он благополучно и поджег фаер.
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 2442
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22.03.2021 13:16
+15
Мне понравилось "ДУСя общалась со специалистами". Какими? По распилу?
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22.03.2021 13:23
+14
Тогда непонятно почему 2 млн. У таких оценщиков должно быть 4млн.
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22.03.2021 13:16
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Тогда непонятно почему 2 млн. У таких оценщиков должно быть 4млн.
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22.03.2021 13:16 Ответить
2 млн была предварительная оценка. Списали бы лямов 50, но чуть попозже
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22.03.2021 13:20 Ответить
Мне понравилось "ДУСя общалась со специалистами". Какими? По распилу?
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22.03.2021 13:23 Ответить
кто там у нас схематозник? Баканов? Скорее всего с ним. В любом случае власть в 2019 году захватила ОПГ, а зеленский просто играет роль президента
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22.03.2021 13:29 Ответить
Так надо ж и тут денежок нашаманить из бюджета. Пусть еще подождут пока краска вьестся и спишут кое-что, а потом себе на дачке пристроят
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22.03.2021 13:31 Ответить
поджог Рейхстага неудался
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22.03.2021 13:53 Ответить
а это фото чувака которого пропустили в здание, выпустили (провели) на крышу где он благополучно и поджег фаер.
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 2442
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22.03.2021 13:16 Ответить
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 8547
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22.03.2021 13:22 Ответить
ваши доказательства не доказательства?
да не важно есть видео или нет. важно что чувак на крыше правительственного здания.
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22.03.2021 13:34 Ответить
угу. с карниза. самое место понаблюдать

Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 975
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22.03.2021 13:24 Ответить
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 1049
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22.03.2021 13:27 Ответить
зєстадо все більше нагадує ригівських послідовників
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22.03.2021 13:28 Ответить
(( у тебя день менает ночь - и все это делать вова клоун - раз нет свидетелей то только он - бо иначе тебе денег не кто не даст)))
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22.03.2021 13:30 Ответить
"Країною править мафія" - Портніков, Політклуб, канал Еспресо , 20 Березня.
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22.03.2021 13:17 Ответить
Шоб "нет", так "да".
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22.03.2021 13:21 Ответить
Згадується перерахування вкраденого сусідом "Шуріка", з фільму "Иван Васильевич меняет профессию"... "Три магнитофона (импортних), портсигарів... Три...
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22.03.2021 13:20 Ответить
Заробляють на чому можуть,оббирають людей і державу.
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22.03.2021 13:20 Ответить
Теперь ОП знает , где искать казнокрадов - в Госуправлении делами. И полицию привлекать не надо -сами заявились.
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22.03.2021 13:21 Ответить
Тендер будут объявлять Виновники имеют шанс выиграть на понижении и потом прогореть.
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22.03.2021 13:22 Ответить
народ - а прикиньте теперь - как они воруют наши деньги - на всем - просто пипец какой то))
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22.03.2021 13:32 Ответить
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами (оценили в 2 000 000)

А частная клининговая кампания оценила работу в 12 000 + восстановление двери - 30 000.
Вывод - Госуправление делами - главные специалисты по распилу средств.
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22.03.2021 13:32 Ответить
за що це 2 мільона, за змиття краски і 2 стікла маленькі в двері,це вже хочуть вліпити для студентів котрі були на мітингу ,патріоти України котрі йдуть проти проізвола судівської і правооохоронної системи,Стерненко це символ нескореної нації
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22.03.2021 13:33 Ответить
так сказать - зеліне "велике будівництво" наочно.
В цифрах.
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22.03.2021 13:39 Ответить
Почему они еше не на допросах в прокуратуре за отмывание денег и мошенничество?
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22.03.2021 13:46 Ответить
Без зашквара не можуть і дня прожити!.
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22.03.2021 14:06 Ответить
Це треба вміти так жорстко о...!
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22.03.2021 14:07 Ответить
2 миллиона!!!
Надо содрать с зЕлоха и зЕбилов! Не было бы их и ремонта не надо было бы устраивать! Кстати, как оценить убытки Украины, из за зЕлоховского руководства?
PS: Оконные стёкла, на много дешевле! Явно, у кого то появится нова хатынка ...
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22.03.2021 14:21 Ответить
запропонуйте любрму жителю села 10 тис. грн. і він за добу все відмиє, у багатьох зних місячний дохід 2 тис. ну а коли відмивати будуть слуги народа то звичайно їм 2млн грн. мало
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22.03.2021 14:38 Ответить
Они вам следующий раз морды разресуют
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22.03.2021 15:53 Ответить
Оценщика с сметой сюда!
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!
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22.03.2021 17:06 Ответить
Оценщика с сметой сюда!
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!
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22.03.2021 17:07 Ответить
Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента - Цензор.НЕТ 9115
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22.03.2021 22:28 Ответить
 
 