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Киев в "красной" зоне карантина: Кабмин рекомендовал министерствам перевести работников на удаленный режим работы

Киев в

Кабмин рекомендовал министерствам и другим органам исполнительной власти, которые расположены в Киеве, перейти на дистанционную форму работы из-за введения в столице жесткого карантина.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил, что 20 марта 2021 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 город Киев переходит в "красной" зоны.

"В связи с этим, сегодня во время внеочередного заседания Кабинета Министров Украины было принято протокольное поручение по рекомендации Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенных на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - написл Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 23 марта в Киеве и Одесской области вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов
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Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:33 Ответить
Ось що під ОП сталося в суботу. Поліція просто дистанційно працювала.
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22.03.2021 13:34 Ответить
Дармоеды!
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22.03.2021 13:35 Ответить
іх усіх взагалі можно на простой відправити, та зекномити трошки грошей
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22.03.2021 13:38 Ответить
 
 