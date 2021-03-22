Киев в "красной" зоне карантина: Кабмин рекомендовал министерствам перевести работников на удаленный режим работы
Кабмин рекомендовал министерствам и другим органам исполнительной власти, которые расположены в Киеве, перейти на дистанционную форму работы из-за введения в столице жесткого карантина.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Министр напомнил, что 20 марта 2021 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 город Киев переходит в "красной" зоны.
"В связи с этим, сегодня во время внеочередного заседания Кабинета Министров Украины было принято протокольное поручение по рекомендации Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенных на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - написл Немчинов.
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Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.