Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-IX, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.
"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - отметили в ОП.
После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.
К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенных законом к его подследственности;
- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.
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"Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства"
А вытянет ли мудрый нарид им зарплату?
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/ Дмитро Калинчук https://site.ua/dmitro.vovnyanko/34345-plivki-derkacha---chogo-boyitsya-zelenskiy/
Плівки Деркача - чого боїться Зеленський
Навіть після оголошення санкцій США як проти російських агентів, проти Дубінського і Деркача не порушено жодної кримінальної справи! Ба-більше. Фракція «Слуга народу» довго ламалася перш ніж виключила Дубінського з фракції. Під шумок його намагалися провести в Національну раду громад - один з керівничих органів партії «Слуга народу». І лише коли спалахнув скандал, Дубінського з партії виключили, причому схоже - всупереч партійному статуту. Просто «височайшею волею». Доречне питання - а для чого були всі попередні церемонії? Часом не для того, аби переконати Дубінського мовчати?
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бо стаканчик порозливали по чарочкам - ще більше борцунов та слабкіші бурі )))
http://te.strichka.com/article/107469389#_blank Зеленский уйдет, если не закончит войну на Донбассе.
Дуже хочеться вiрити...!
Создается новое бюро, которое будет отслеживать бенифициаров финансовых операций, нет ли там нарушений.Каких бенефициаров отслеживать? Они все известны или будут отслеживать мелкий и средний бизнес? Который как бельмо на глазу власти и олигархрв , не дает им раслабиться. Все упирается в налоги , если они правильно уплачены значит нет нарушений, а если создется бюро по экономической безопастности то кого оно будет проверять? Народ кредитов не берет, в прихватищации не участвует,власть сама себя?что за бред,которая гробит экономику подымая по сговору с банками % ставку и отмывает бюджет, для того чтобы эконмика не работала и не росла, а подешевшие гос.активы и активы граждан можно было прихватизации и скупить по дешевку в том числе и Землю, вместо того чтобы население работало, жило и зарабатывло на своей Земле, а не продавала ее, а страна и экономика развивалась.
результат будет один. Пофигистический. Ну, уж лучше так, чем вообще никак))
Власть в глупом народе такая же глупая))