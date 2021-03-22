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закон (3146) Зеленский (19042) Бюро экономической безопасности (204)

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-IX, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - отметили в ОП.

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После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.

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К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:

- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенных законом к его подследственности;
- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

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Топ комментарии
+21
Після цих слів СБУ має зразу заарештувати Єрмака і Татарова.
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22.03.2021 13:38
+16
Тільки зараз Баконов почне робити свою роботу???!!!
"Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства"
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22.03.2021 13:37
+14
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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22.03.2021 13:36
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- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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22.03.2021 13:36 Ответить
Тільки зараз Баконов почне робити свою роботу???!!!
"Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства"
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22.03.2021 13:37 Ответить
Після цих слів СБУ має зразу заарештувати Єрмака і Татарова.
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22.03.2021 13:38 Ответить
не верю, шо кашники уйдут, не в командировку ,в это бюро - как их командируют с главка на разные таможни, после рапорта, о материальной помощи, в связи..... )))))))
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22.03.2021 13:41 Ответить
Его основная задача нарубить бабла, что бы после смены власти можно было безбедно скрываться на экзотических островах или в развитых европейских странах. С первого дня он приступил к выполнению данной задачи. Все остальное, льют в уши его советники доверчивому электорату, про тонны задержанного кокаина, выявленных шпионов и т.д.... Хуже не будет.
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22.03.2021 13:41 Ответить
очередного кума в БЭБ назначит
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22.03.2021 13:39 Ответить
Чому кума? Корбан вже виграв конкурс Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави - Цензор.НЕТ 4675
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22.03.2021 13:53 Ответить
а хватит ли в Квартале кадров на все єти новенеькие должностя.
А вытянет ли мудрый нарид им зарплату?
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22.03.2021 13:41 Ответить
Некоторые прийдетЬся совмещать, народ у нас сильный, выдержит.
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22.03.2021 14:03 Ответить
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/ Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства - Цензор.НЕТ 2269

https://site.ua/dmitro.vovnyanko/ Дмитро Калинчук https://site.ua/dmitro.vovnyanko/34345-plivki-derkacha---chogo-boyitsya-zelenskiy/
Плівки Деркача - чого боїться Зеленський

Навіть після оголошення санкцій США як проти російських агентів, проти Дубінського і Деркача не порушено жодної кримінальної справи! Ба-більше. Фракція «Слуга народу» довго ламалася перш ніж виключила Дубінського з фракції. Під шумок його намагалися провести в Національну раду громад - один з керівничих органів партії «Слуга народу». І лише коли спалахнув скандал, Дубінського з партії виключили, причому схоже - всупереч партійному статуту. Просто «височайшею волею». Доречне питання - а для чого були всі попередні церемонії? Часом не для того, аби переконати Дубінського мовчати?

.........
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22.03.2021 13:42 Ответить
йому підморгували з ОП, а тепер горський єврей говорить полтавському єврею, ти не так нас зрозумів. Хлопці, а де ви всі взяли плівки Байден - Порошенко? Невже з прихіндеями сам Путін говорить.
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22.03.2021 18:55 Ответить
Наконец-то СБУ займется настоящей мужской работой.
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22.03.2021 13:43 Ответить
НУ, все. Теперь заживем.
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22.03.2021 13:45 Ответить
...еще одна шарашкина контора с зарплатами совсем не 8К Поневоле вспомнишь расеянскую пословицу про одного с сошкой и семерых с ложкой... Тридварасы зеленые...
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22.03.2021 13:48 Ответить
Жирная будет госконтора,взятки рекой потекут,только как теперь старые вымогатели и крышеватели будут заботиться о безопасности страны за зарплату,бедолаги.
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22.03.2021 13:50 Ответить
та хер так будет, Как говорил Тупицкий-будут на подсосе. На отсосе, ето тоже надо успеть. А в
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22.03.2021 19:04 Ответить
Ласий шматок забрали прямо з сального рота. Як їм жити? Всі перейдуть на "пічаний кар'єр" до БЕБ , де і далі продовжать боротись з медом, горіхами, брухтом, добривами і т.д. і т.п.
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22.03.2021 14:15 Ответить
Суперкормушка
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22.03.2021 14:16 Ответить
Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави - Цензор.НЕТ 9555
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22.03.2021 14:17 Ответить
Якщо не чуєш то побачиш!
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22.03.2021 14:22 Ответить
Будуть робити БУРЮ в стакані... Борцуни.
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22.03.2021 14:34 Ответить
е ні.. тепер вже у чарочці...
бо стаканчик порозливали по чарочкам - ще більше борцунов та слабкіші бурі )))
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22.03.2021 17:28 Ответить
Боюся навіть і подумати яка ж ціна носків буде для цих співробітників!
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22.03.2021 18:36 Ответить
Шкарпетки, пане, шкарпетки ... І так, вже по 500 ... Інфляція ...
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23.03.2021 09:20 Ответить
Дякую за толерантну поправку.
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23.03.2021 09:42 Ответить
Почему Зеленский ещё тут? - https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020.
http://te.strichka.com/article/107469389#_blank Зеленский уйдет, если не закончит войну на Донбассе.
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22.03.2021 15:05 Ответить
А кто же теперь вебкам девочек будет ловить?
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22.03.2021 15:11 Ответить
Лысый возглавит он еще не при корыте .квартал 95 разбежится с такими темпами работы зегупы
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22.03.2021 15:18 Ответить
прямо по яйцам ударили... как же теперь эти слабоумные будут деньги зарабатывать...
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22.03.2021 15:31 Ответить
Это же сколько еще расплодится взяточников? Причем с немалыми зарплатами.
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22.03.2021 16:03 Ответить
Когда уже Лысого с Квартала куда пристроят????
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22.03.2021 16:09 Ответить
для СБУшников одно растройство...
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22.03.2021 16:27 Ответить
Ну дуже ржу, коли Квартал-95 щось там підписує.
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22.03.2021 16:44 Ответить
Проект цього закону був написаний ще в 2005 році...16 років "узгоджували"...
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22.03.2021 16:45 Ответить
Куртка Степашки и офшоры Гринфилмс уже в разработке? Арахамские Мальдивы?
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22.03.2021 17:00 Ответить
Завтра Путин и Медведчук купят Тупицкого и КС и они проголосуют за отмену этого закона и все воры,иностранные агенты работающие против Украины выйдут на свободу и вернут свой бизнес и деньги. Сначала нужно чтобы КСУ утвердил этот закон как конституционный. Да и все законыКСУ должен тут-же утверждать чтобы не получилось как с декларациями
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22.03.2021 17:19 Ответить
А вистачить пофессiоналiзму в теперешньому складi CБУ для таких задач? Не змогли держати в секретi спараву «вагнерiвцiв» та ще багато прорахункiв та непередбачливостей !?
Дуже хочеться вiрити...!
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22.03.2021 17:26 Ответить
наталя ! Їх курвий син Біляков (Беляев) іх обілетив, вони вже мовчать.
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22.03.2021 19:09 Ответить
Тоесть МВД, СБУ, Мин.юст, суды уже не будет заниматься рекетом и рейдерством , вымагательством у фермеров урожая с целью их обанкротить их и выкупить Землю, а Мин.фин не будет отмывать бюджет на ОВГЗ, власть не будет финансировать откаты на строительстве дорог, "зеленой" э/э по завышенным ценам через свой частный бизнес.
Создается новое бюро, которое будет отслеживать бенифициаров финансовых операций, нет ли там нарушений.Каких бенефициаров отслеживать? Они все известны или будут отслеживать мелкий и средний бизнес? Который как бельмо на глазу власти и олигархрв , не дает им раслабиться. Все упирается в налоги , если они правильно уплачены значит нет нарушений, а если создется бюро по экономической безопастности то кого оно будет проверять? Народ кредитов не берет, в прихватищации не участвует,власть сама себя?что за бред,которая гробит экономику подымая по сговору с банками % ставку и отмывает бюджет, для того чтобы эконмика не работала и не росла, а подешевшие гос.активы и активы граждан можно было прихватизации и скупить по дешевку в том числе и Землю, вместо того чтобы население работало, жило и зарабатывло на своей Земле, а не продавала ее, а страна и экономика развивалась.
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22.03.2021 17:53 Ответить
Просто "кришуватимуть" олігархів в не "кришитимуть".
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22.03.2021 18:38 Ответить
Чергова компанія дармоїдів на державному кошті. З захмарними зарплатами, надбавками, ст. Держслужбовців, пільгами, позачерговим забезпеченням житлом, офісами, машинами. І "відпускників" - одні тепер відпускатимуть (за бабло, звісно) державних зрадників, а інші - державних розкрадачів..
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22.03.2021 18:28 Ответить
безусловно... Зеленский в этой обстановке будет плодить и плодить документы)))
результат будет один. Пофигистический. Ну, уж лучше так, чем вообще никак))
Власть в глупом народе такая же глупая))
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23.03.2021 07:48 Ответить
И работать там будут уволенные ранее за взятки и проступки всякие сбушники, налоговые милиционеры и прокуроры?....
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22.03.2021 19:49 Ответить
Скорочено БЕ-е-Б!
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22.03.2021 21:03 Ответить
щоб забезпечити безпеку економки, в першу чергу потрібно дати міцного копняка гастролерам Зевлади
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22.03.2021 21:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3XazvWazWXo Як СБУ повідомила ГПУ про НАБУ
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22.03.2021 21:56 Ответить
снеслись ышо одними яйцами...- откуда вид..??? - как всегда сбоку...(
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22.03.2021 23:01 Ответить
американцы против медведчука ввели санкции в 14 году и недавно против мохнорылого бени -- на этих двух крупных уродов куча дел лежит без движения РНБО признала медведчука пособником терористов . таких ИЗРАИЛЬ уничтожает физически . а наш мудак зеленый еще одно бюро придумало создать -- каждый день гонит зеленую пургу . то придумал деньги детям на рахунки будет ложить пинчук . сукис . фирташ или ахмет --- да они *** положили давно на УКРАИНУ --это их дойная корова . а яхты замки квартиры в ЕВРОПЕ по 100 млн долл они своим крысятам давно купили и ****** тоже --- лучше спроси у своего покровителя коломойского почему он жиреет с каждым годом а рабочим платит как в бангладэш и все вышеперечисленные твари тоже
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23.03.2021 05:53 Ответить
в рашке тоже есть нечто подобное. Победила коррупция, но служба до сих пор получает зарплаты))
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23.03.2021 07:46 Ответить
Чи потягне країна стільки спецухи
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23.03.2021 08:47 Ответить
Еще одна голодная инвест няня, которая будет кушать за счет предпринимателей.
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23.03.2021 09:15 Ответить
Коррупцию уже победили, теперь будут побеждать экономику.
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23.03.2021 09:34 Ответить
Если в этот орган перейдут сотрудники отдела К СБУ, то на всей этой затее можно сразу ставить крест. Впрочем, крест можно ставить в любом случае так как во главе поставят еще одного из друзей преЗедента.
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23.03.2021 10:09 Ответить
Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: Тепер СБУ зможе сконцентруватися на виконанні завдань, пов'язаних з безпекою держави - Цензор.НЕТ 5947
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23.03.2021 10:25 Ответить
Ну сейчас нагонят туда старые прокурорские кадры, лучших пшонковских учеников и превратится новый БЭБ в унылый НАЗК во главе с Новиковым.
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23.03.2021 10:55 Ответить
Ага, очередная контора по рубке бабла мусорами и прокурорами. Рискует превратится в НАБУ или НАЗК со спецпроверками от Новикова по утверждённым тарифам.))
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23.03.2021 11:18 Ответить
Уже знаю людей, которые собираются в новое Бюро рубать бабки и пускают слюни. Многие прокурорские намылились из НАЗК, там у Новикова бабла не так много, жадный он…
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23.03.2021 11:45 Ответить
 
 