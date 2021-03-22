Украина может стать членом ЕС в промежутке от 5 до 10 лет, - Шмыгаль
Решающим фактором в процессе вступления Украины в ЕС является прогресс в проведении реформ в стране.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"В борьбе с коррупцией или в вопросе правосудия должны быть достигнуты европейские стандарты. Мы интенсивно над этим работаем. Мы также проводим переговоры с Брюсселем по Соглашению об Общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка. Прежде всего, это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины с общеевропейской энергосистемой ENTSO-E. Мы приближаемся к Европе шаг за шагом", - подчеркнул он.
Кроме этого он отметил, что Украина готова стать членом ЕС и стремится ускорить этот процесс, так как многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею.
"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. Это же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Свидетельством этого является заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открыты для Украины".
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В течение 21 марта в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса !!!
Согласно данным Минздрава, прививки проводилось 66 мобильными бригадами по иммунизации.
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Видно опять шото украли.
Безвіз Порошенко ще з 2011 року https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/10/161021_visas_announcements_sx обіцяв , хоч "домовленостей досягли" 2008-го, а "план отримання безвізу" узгодили 2010-го.
Президент принадлежит Коломойскому. Кабмин принадлежит Ахметову. ВР по-братски поделена между олигархами.
Ну прям все условия для вступления в ЕС.
нет что б расказать как продвигаются дела с антикоррупционной политикой, с пдч для вступления в НАТО, независимостью НБУ, инвестициях, судебной реформой...но это скукотища и никому не интересно, главное что он уверен в евроинтеграции и вступлении в НАТО, а вера должна быть непоколибимой иначе не сбудется, имхо
Теперь любой прогресс Украины возможен только во влажных мечтах зебилов.
Потому что под руководством дебила-наркомана со свитой воров и коррупционеров (о чем в ЕС прекрасно уже знают) ни о каком прогрессе речи быть не может.
И вступить с такими лидером и властью можно только в наркодиспансер, в тюрьму или в говно (что ЗЕ успешно демонстирует уже 2 года).
А при зеленых будет только откат( на 5, 10 лет?), который следующий президент должен будет наверстывать!
Из-за таких "качелей" мы выбраться никуда из болота не можем!