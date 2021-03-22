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Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского

Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского

На селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, обсудили ускорение вакцинации и поддержку людей и бизнеса в "красных" зонах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что активных больных в стране на сегодня более 263 тыс..

"Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тыс. Коек интенсивной терапии занято 2 652 из 4 909", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что 20 марта было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого к "красной" зоне были отнесены город Киев и Одесская область. Кроме того, сегодня утром по поручению Президента Украины глава правительства провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в "красных" зонах.

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Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд.

По результатам совещания Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, которые записались на прививку через портал "Дія".

Также правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19. Сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в украинской армии уже вакцинировано более 13 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства

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Топ комментарии
+7
А за последствия рекламы нарушений масочного и карантинного режима в Буковеле тоже на себя государство берет? А за продажу масок из Госрезерва? А за сигареты Друг?
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22.03.2021 13:56
+5
Вакцины нет, а куртка у степанова есть.
Шмыгалю тоже нужна куртка.
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22.03.2021 14:06
+4
да куда ж уже быстрее?
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3869
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22.03.2021 13:55
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Правила форума Совет форумчан
подвезти новую партию шмурдяка из Индии и Китая обещали?
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22.03.2021 13:53 Ответить
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 8123
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22.03.2021 13:54 Ответить
да куда ж уже быстрее?
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3869
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22.03.2021 13:55 Ответить
ТТТ!!!
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22.03.2021 14:25 Ответить
А за последствия рекламы нарушений масочного и карантинного режима в Буковеле тоже на себя государство берет? А за продажу масок из Госрезерва? А за сигареты Друг?
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22.03.2021 13:56 Ответить
Нелох лично рекламировал, как не выполнять карантинные ограничения.Фоткался и ржал над зедебилами!Катаясь в Буковеле на лыжах.
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22.03.2021 14:00 Ответить
Есть ли у вас План? Оооооо...судя по тому что Они говорят и делают, то у них не только план...Там полный набор психотропов и наркоты!
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22.03.2021 13:56 Ответить
Вводите онлайн вакцинацию по программе "Країна в смартфоне", дыджылитизация так дыджылитизация! Под прогу как вмазаться онлайн бабла можно сп...ить больше чем на закупке вакцины, все равно работать по итогу ничего не будет...
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22.03.2021 13:56 Ответить
Теперь в виде приложения:
Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 2495
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22.03.2021 13:59 Ответить
Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд.Источник: https://censor.net/ru/n3254806

Це просто феєрично ) і яка людина. в здоровому глузді .після цього побіжить колоти собі лайно.щоб потім все життя пожинати наслідки своїх необдуманих дій. Про те .щоб довести в суді .що тяжкі наслідки спричинила саме вакцинація я взагалі промовчу.А всьому іншому я тільки за вакцинацію) Думайте шановні .якщо ще є чим)
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22.03.2021 13:58 Ответить
вы можете умирать и без вакцины...
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22.03.2021 16:17 Ответить
Наталочко .дорогуша .я вас розчарую страшно- ми всі помремо .хтось раніще .хтось пізніще) .так що ще буде видно хто швидше помре. ну а вам рекомендую йти ) Я надіюсь .ми порозумілися?)
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22.03.2021 16:28 Ответить
План который позволит быстрее ловить граждан для вакцинации.
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22.03.2021 13:59 Ответить
уроды походу не отошли от воскресных уколов герыча и нюханья кокса! какие нах изменения в план, если нет вакцины!
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22.03.2021 13:59 Ответить
Вакцины нет, а куртка у степанова есть.
Шмыгалю тоже нужна куртка.
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22.03.2021 14:06 Ответить
Теперь колоть будут не в руку, а в задницу на конвейере.
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22.03.2021 14:00 Ответить
"намерен как можно скорее подписать"
Не могу понять. Ручка не пишет?
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22.03.2021 14:01 Ответить
протокол о намерениях снаячала же нужно подписать перед самим подписанием..)
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22.03.2021 14:16 Ответить
Ну,как снег зимой для комунальщиков всегда почему-то неожиданность,так и с вакцинацией:полгода было мало,чтоб "разработать план"
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22.03.2021 14:28 Ответить
включє відосік на x 16 швидкість?
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22.03.2021 14:35 Ответить
зрада-шмурдяк-шмурдяк-зрада.
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22.03.2021 15:16 Ответить
И где этот план? где вакцина? не можем вакцинироваться, а вы кричите, что многие отказываются... де же правда?
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22.03.2021 16:14 Ответить
 
 