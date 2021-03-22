Ограничения работы транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям
Кабмин изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны. По их решениям будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.
Исключение составляют:
- транзитные перевозки;
- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
- перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
"Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов", - добавил Криклий.
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Зрозуміло, ********. Вважаєте, що й ненавість народна буде перерозподілена?
Им лучше ни за что не отвечать, а винить во всём центральную власть.
Ну, например, улетевший люк во Львове.
Не должно быть шизофрении когда пассажири битком забитого метро выходят на остановку троллейбуса где надо ехать 50% сидячих мест.
Этодибилизмъ!
Ну то есть ограничение общественного транспорта в красной зоне Кабмин спихнул на места.
В 99% случаев местные этого делать не станут, потому что это коллапс жизни городов.
Какой смысл тогда на центральном уровне закрывать магазины, отели и кафе в красной зоне?
себя ответственность
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь