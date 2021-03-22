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Ограничения работы транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям

Ограничения работы транспорта в

Кабмин изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны. По их решениям будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Исключение составляют:

- транзитные перевозки;
- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
- перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

"Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов", - добавил Криклий.

Также читайте: В Ивано-Франковске приостанавливается движение троллейбусов из-за ситуации с COVID-19

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Топ комментарии
+4
Во как боятся восстания и майдана. ССучьи перцы.
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22.03.2021 14:15
+3
Ограничения работы транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям - Цензор.НЕТ 8471
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22.03.2021 14:04
+3
А за что тогда наехали на мэра Черкасс в прошлом году и сам гидрант назвал его бандитом после того как она разрешил работу базаров когда по всей стране все закрыто было? Вроде ж и местная власть и сам решение принял....
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22.03.2021 14:07
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Ограничения работы транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям - Цензор.НЕТ 8471
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22.03.2021 14:04 Ответить
Как же мы без кабмина, что дети малые что нибудь да исмортим.
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22.03.2021 14:05 Ответить
Кличко долго будет соображать теперь)
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22.03.2021 14:06 Ответить
А за что тогда наехали на мэра Черкасс в прошлом году и сам гидрант назвал его бандитом после того как она разрешил работу базаров когда по всей стране все закрыто было? Вроде ж и местная власть и сам решение принял....
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22.03.2021 14:07 Ответить
Лісапет їм поміч. Маєш ровера - файно живеш.Ограничения работы транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям - Цензор.НЕТ 1015
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22.03.2021 14:08 Ответить
Во как боятся восстания и майдана. ССучьи перцы.
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22.03.2021 14:15 Ответить
Протестуй, сколько хочешь, только свастику не рисуй.
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22.03.2021 14:20 Ответить
Ta... Kто бы сомневался что сценаристы - московские. Они умельцы сочинять гляйвицкие инциденты.
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22.03.2021 22:44 Ответить
тобто має місце перекладання відповідальності з центральної влади на місцеву?
Зрозуміло, ********. Вважаєте, що й ненавість народна буде перерозподілена?
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22.03.2021 14:19 Ответить
Местные власти, конечно будут расстроены.
Им лучше ни за что не отвечать, а винить во всём центральную власть.
Ну, например, улетевший люк во Львове.
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22.03.2021 14:23 Ответить
"Позвольтє, а дєньгі?"(с)
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22.03.2021 14:21 Ответить
Вопрос тормозится об метро.
Не должно быть шизофрении когда пассажири битком забитого метро выходят на остановку троллейбуса где надо ехать 50% сидячих мест.


Этодибилизмъ!
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22.03.2021 14:44 Ответить
Сегодня в трамвае в Одессе...парень и девушка не старше 20 лет грязные...оба в масках...у девушке на маске кровавое пятно...ЭТО ТУБИК....АКТИВНОЕ КРОВОХАРКАНИЕ !!!!! А тут дебилы корона корона...и одна корона...
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22.03.2021 14:51 Ответить
Ха-ха!
Ну то есть ограничение общественного транспорта в красной зоне Кабмин спихнул на места.
В 99% случаев местные этого делать не станут, потому что это коллапс жизни городов.

Какой смысл тогда на центральном уровне закрывать магазины, отели и кафе в красной зоне?
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22.03.2021 15:05 Ответить
шо твари зеленопузые ботесь взять на
себя ответственность
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22.03.2021 15:05 Ответить
Без запрета транспорта в красной зоне запреты торговли, отелей и кафе выглядят показухой и профанацией. При соблюдении сан-эпид норм в последних гораздо меньше шансов заразиться, чем в забитых до отказа автобусах и маршрутках.
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22.03.2021 15:09 Ответить
И еще - если еще есть сомнения, запрещать ли транспорт в красной зоне, или все-таки спихнуть ответственность на губернаторов - может все-таки неправильно определили критерии красной зоны, и она не такая уж и красная?
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22.03.2021 15:10 Ответить
Дурики короноверующие.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь
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22.03.2021 16:05 Ответить
 
 