Реформирование сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО - приоритет для Украины, - Разумков

Реформирование военной сферы и сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО является приоритетом для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Среди приоритетов - переход Украины на стандарты, нормы и принципы НАТО. Мы существенно продвинулись по различным направлениям евроатлантических реформ, в частности приняли важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны", - сообщил Разумков на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в понедельник в Брюсселе.

Спикер напомнил, что Верховная Рада приняла законы Украины "Об оборонных закупках" и "О разведке", а также Стратегию национальной безопасности Украины.

"Украина продолжит реформировать свою военную сферу и сферу безопасности в соответствии со стандартами НАТО", - подчеркнул Разумков.



По его словам, признание партнером НАТО с расширенными возможностями является важным этапом реализации евроатлантических стремлений Украины.

Глава украинского парламента отметил, что План действий по членству Украины в НАТО является логическим и безальтернативным шагом для Украины на пути евроатлантической интеграции.

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"Мы хотели бы увидеть ПДЧ для Украины в ближайшей перспективе и надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса в этом вопросе", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что Украина приветствует намерение союзников подтвердить политику "открытых дверей" Альянса во время следующего саммита НАТО.

Руководитель Верховной Рады также отметил, что совместным приоритетом и задачей Альянса и Украины является восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.



Фото: сайт ВР

Кроме того, он подчеркнул, что парламентское измерение остается важной составляющей политического диалога с НАТО и союзниками.

"Мы благодарны Парламентской ассамблее НАТО, а также союзникам, что было поддержано предложение Украины о перенесении проведения очередной весенней сессии ПА НАТО на конец мая 2022 года в Киеве. Я надеюсь, что коронавирус не помешает нам в этом", - сказал председатель Верховной Рады.

По его словам, приоритетным заданием для украинского парламента является усиление сотрудничества между Украиной и НАТО, направленного на поддержку безопасности в евроатлантическом пространстве.

"Украина высоко ценит неизменную солидарность союзников с нашим государством и решительную позицию НАТО относительно продолжающейся агрессии Российской Федерации в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Разумков.

Глава парламента выразил благодарность государствам-членам за поддержку внутренних реформ в Украине, а также за заинтересованность и поддержку инициативы Украины по созданию "Крымской платформы", конечной целью которой является деоккупация Крыма.