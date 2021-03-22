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НАТО (8642) Разумков Дмитрий (1520)

Реформирование сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО - приоритет для Украины, - Разумков

Реформирование военной сферы и сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО является приоритетом для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Среди приоритетов - переход Украины на стандарты, нормы и принципы НАТО. Мы существенно продвинулись по различным направлениям евроатлантических реформ, в частности приняли важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны", - сообщил Разумков на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в понедельник в Брюсселе.

Спикер напомнил, что Верховная Рада приняла законы Украины "Об оборонных закупках" и "О разведке", а также Стратегию национальной безопасности Украины.

"Украина продолжит реформировать свою военную сферу и сферу безопасности в соответствии со стандартами НАТО", - подчеркнул Разумков.

Реформирование сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО - приоритет для Украины, - Разумков 01


По его словам, признание партнером НАТО с расширенными возможностями является важным этапом реализации евроатлантических стремлений Украины.

Глава украинского парламента отметил, что План действий по членству Украины в НАТО является логическим и безальтернативным шагом для Украины на пути евроатлантической интеграции.

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"Мы хотели бы увидеть ПДЧ для Украины в ближайшей перспективе и надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса в этом вопросе", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что Украина приветствует намерение союзников подтвердить политику "открытых дверей" Альянса во время следующего саммита НАТО.

Руководитель Верховной Рады также отметил, что совместным приоритетом и задачей Альянса и Украины является восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

Реформирование сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО - приоритет для Украины, - Разумков 02
Фото: сайт ВР

Кроме того, он подчеркнул, что парламентское измерение остается важной составляющей политического диалога с НАТО и союзниками.

"Мы благодарны Парламентской ассамблее НАТО, а также союзникам, что было поддержано предложение Украины о перенесении проведения очередной весенней сессии ПА НАТО на конец мая 2022 года в Киеве. Я надеюсь, что коронавирус не помешает нам в этом", - сказал председатель Верховной Рады.

По его словам, приоритетным заданием для украинского парламента является усиление сотрудничества между Украиной и НАТО, направленного на поддержку безопасности в евроатлантическом пространстве.

"Украина высоко ценит неизменную солидарность союзников с нашим государством и решительную позицию НАТО относительно продолжающейся агрессии Российской Федерации в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Разумков.

Глава парламента выразил благодарность государствам-членам за поддержку внутренних реформ в Украине, а также за заинтересованность и поддержку инициативы Украины по созданию "Крымской платформы", конечной целью которой является деоккупация Крыма.
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...ну да, ну да, сеть ломбардов ты уже отреформировал, слизняк
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22.03.2021 14:20 Ответить
Маладой риганал розпатякує про НАТУ.
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22.03.2021 14:21 Ответить
балаболка пучеглаза, поверніть спочатку харчування ЗСУ по стандартам НАТО.
А поки що у вас одна стандартна балаканина..
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22.03.2021 14:21 Ответить
Пророссийски настроеный п#дар заявляет что для него приоритет это НАТО? Какой то сюр )))
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22.03.2021 14:26 Ответить
Для Якуневіча вступ до ЄС теж був пріоритетом
Треба дивитись на дії, а там лише зрив реформ да зниження боєздатності
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22.03.2021 14:28 Ответить
Реформування сфери безпеки відповідно до стандартів НАТО - пріоритет для України, - Разумков - Цензор.НЕТ 2033 Укрїна не роSSiя
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22.03.2021 14:41 Ответить
В Черное море вошли корабли НАТО в небывалом ранее количестве
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22.03.2021 14:43 Ответить
Мы существенно продвинулись по различным направлениям евроатлантических реформ, в частности приняли важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны", бумажки это существенно ,но делов нима
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22.03.2021 14:53 Ответить
наглядові ради тре збільшувати. повинно бути від кожної партії окремо по раді. в кожній установі. міністерства, школи, садочки, спецжитло малюські у т.ч.
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22.03.2021 15:58 Ответить
 
 