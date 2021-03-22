ЦПАУ в Киеве с 20 марта будут предоставлять "только срочные услуги", - КГГА

Центры предоставления административных услуг в Киеве будут предоставлять только срочные услуги. Такое решение было принято в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявила директор Департамента предоставления административных услуг Наталья Шамрай.

"Для предотвращения стремительного распространения коронавирусной болезни было принято решение временно ограничить доступ к центрам предоставления административных услуг. С 20 марта в ЦПАУ Киева предоставляют только срочные услуги", - отметила Шамрай.

По ее словам, во время личного визита в ЦПАУ можно получить следующие административные услуги:



- выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта;

- выдача паспорта гражданина Украины при вклеивания фотографии;

- возвращение паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места жительства;

- выдача готового разрешения на трудоустройство;

- комплексная услуга при рождении ребенка: (прием, выдача):

- свидетельство о рождении ребенка;

- получение социальной помощи;

- регистрация места жительства ребенка (если заявитель настаивает);

- удостоверение многодетной семьи (если заявитель настаивает).

- разрешение на трудоустройство иностранцев и вид на жительство (оборудован ящик для приема пакета документов) можно подать через ящик для документов, расположенный на входе в ЦПАУ.

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