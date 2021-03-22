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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Ивано-Франковская область (901) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) Бойчук Андрей (5)

Тенденция хорошая, введенные эпидограничения дают результаты, - глава Ивано-Франковской ОГА о ситуации с коронавирусом в регионе

Тенденция хорошая, введенные эпидограничения дают результаты, - глава Ивано-Франковской ОГА о ситуации с коронавирусом в регионе

Ивано-Франковская область в настоящее время остается в "красной" зоне. За последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в регионе начал стабилизироваться.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Тенденция хорошая, но это не причина расслабляться. Введенные Кабинетом Министров Украины эпидемические ограничения дают результаты. Строгий карантин - это один из методов сдержать болезнь. Поэтому его нужно соблюдать. Без исключений!" - отметил он.

Кроме этого он напомнил, что другим методом борьбы с COVID-19 является вакцинация.

"Она активно проводится на Прикарпатье. Но сделать прививки всем и сразу невозможно. Соответственно, не стоит думать, что если началась вакцинация, то о карантине можно забыть. Только совместными усилиями можно бороться с COVID-19", - добавил Бойчук.

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заявления так себе...
Это обычное волнообразное течение эпидемии. Набрался количество инфицированных свыше порога - получите резкий скачок заболеваемости. Отболело определенное количество и пока не наберется новое количество - это и есть положительная динамика. Но это не в коей мере не говорит о стабилизации ситуации. Это - временное затишье.
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22.03.2021 14:47 Ответить
ОГА прямые назначенцы власти, еще бы они чтото поперек говорили. Конечно они будут заявлять - все правильно, правильные действия, ситуация под контролем и какие мы молодцы.
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22.03.2021 15:04 Ответить
https://pik.net.ua/2021/03/22/v-ivano-frankivsku-vymagayut-vidstavky-golovy-oda-foto/ В Івано-Франківську вимагають відставки голови ОДА .

22 березня, в Івано-Франківську на площі перед ОДА несподівано виник багатолюдний мітинг. Молоді люди виступають проти чинного губернатора Андрія Бойчука (який, нагадаємо, працює на посаді з 26 грудня минулого року) і вимагають його відставки. Називають Бойчука людиною Медведчука та його бізнес-партнером; використовують образливу (ненормативну) лексику.
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22.03.2021 14:59 Ответить
"Конєчно хАрошАя..." 😄. "Тенденція стала хороша" в зв'язку з довиборами у Верховну Раду, які мають пройти 28 березня ???
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22.03.2021 15:05 Ответить
Дурики короноверующие.
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
Это вообще без фальштестов и зарегистрированных, а сколько переболело по домам итого пол-миллиона в неделю. И коллапса не было и коек хватало. Мировая ложь
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22.03.2021 16:05 Ответить
 
 