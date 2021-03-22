С сегодняшнего дня в Украине запускается 565 стационарных пунктов вакцинации против COVID-19, - МОЗ
С 22 марта к кампании иммунопрофилактики будут привлечены новые целевые группы со второго этапа Дорожной карты по вакцинации от COVID-19.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МОЗ, в течение этого этапа предусмотрено вакцинировать около 70 тыс. рсотрудников первичной медицины. Первыми будут прививать работников сети первичной медицины, в частности семейных врачей и их помощников. Вакцинация будет проходить на новой платформе - в стационарных (временных или постоянных) пунктах вакцинации.
С 22 марта для вакцинации медиков откроются 565 таких пунктов вакцинации против COVID-19.
Стационарные пункты вакцинации будут работать в учреждениях здравоохранения. Для организации безопасной вакцинации эти кабинеты прививок оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля и обеспечены необходимым количеством доз вакцины. Медики, которые в них будут работать, прошли соответствующее обучение. В нескольких областях такие кабинеты работают в пилотном режиме с 19 марта.
С 29 марта для вакцинации будут открыты еще более 2,5 тыс. пунктов вакцинации, которые начнут свою работу в случае поступления новой партии вакцин. С момента поступления новой партии вакцин начнется запись на вакцинацию людей в возрасте от 80 лет, которых также предусмотрено вакцинировать во втором этапе дорожной карты.
Также с 29 марта запланирована вакцинация людей в возрасте от 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении "Дия" или через контакт-центр МЗ 0800 60 20 19.
Предварительно Министерство здравоохранения Украины рекомендовало мобильным группам по иммунизации привлекать к вакцинации против COVID-19 организованные коллективы со второго этапа, в частности все учреждения здравоохранения (государственные и частные, в том числе и аптечные).
В МОЗ напомнили, что записаться в список ожидания на вакцинацию людям из приоритетных групп можно с помощью приложения или портала "Дия" или через контакт-центр МЗ 0800 60 20 19. Люди старше 80 лет уже могут записаться на вакцинацию через семейных врачей.
Сейчас в Украине осуществляется иммунизация вакциной Covishield/AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови, 500 тыс. доз которой было закуплено за государственные средства.
"Эта вакцина эффективна и безопасна. Разрешение на ее использование дали Всемирная организация здравоохранения, Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада", - подчеркнули в Минздраве.
Все прививки против COVID-19 являются добровольными и бесплатными.
Достоверную информацию о вакцинации против COVID-19 можно полусить на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19.
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Доки не буде справжньої нормальної вакцини, доти не буде справжньої вакцинації. Ну не бажають люди колоти собі якийсь "шмурдяк" - і все тут.
Их не будет, поскольку когда вся Европа платила за пфайзер, зеля пилил короновирусный займ (на дорогах, и теперь боится аудита, как черт ладана). Зеля рассчитывал пропетлять, выклянчить что-то в качестве гуманитарки, или купить недорого в третьем мире.
«Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на 4 млрд долларов и на конец года составил 125,7 млрд долларов», - сообщил регулятор.
Относительно ВВП, добавили в Нацбанке, объем долга увеличился за год с 78,6% до 83,41%.
Уточняется, что в течение 2020 года вырос как долг государственного сектора, так и частного. «Внешний долг государственного сектора вырос на 2,9 млрд долларов и составил 54,7 млрд долларов или 36,3% от ВВП. Внешние обязательства частного сектора выросли на 1,1 млрд долларов и составили 71 млрд долларов или 47,1% от ВВП», - говорится в сообщении НБУ.
В 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов. Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2021 год, предельный объем госдолга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен (около 90,46 млрд долларов).https://nigroll.com/valovoj-vneshnij-dolg-ukrainy-prevysil-125-mlrd-dollarov/?_utl_t=tw