С сегодняшнего дня в Украине запускается 565 стационарных пунктов вакцинации против COVID-19, - МОЗ

С 22 марта к кампании иммунопрофилактики будут привлечены новые целевые группы со второго этапа Дорожной карты по вакцинации от COVID-19.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МОЗ, в течение этого этапа предусмотрено вакцинировать около 70 тыс. рсотрудников первичной медицины. Первыми будут прививать работников сети первичной медицины, в частности семейных врачей и их помощников. Вакцинация будет проходить на новой платформе - в стационарных (временных или постоянных) пунктах вакцинации.

С 22 марта для вакцинации медиков откроются 565 таких пунктов вакцинации против COVID-19.

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Стационарные пункты вакцинации будут работать в учреждениях здравоохранения. Для организации безопасной вакцинации эти кабинеты прививок оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля и обеспечены необходимым количеством доз вакцины. Медики, которые в них будут работать, прошли соответствующее обучение. В нескольких областях такие кабинеты работают в пилотном режиме с 19 марта.

С 29 марта для вакцинации будут открыты еще более 2,5 тыс. пунктов вакцинации, которые начнут свою работу в случае поступления новой партии вакцин. С момента поступления новой партии вакцин начнется запись на вакцинацию людей в возрасте от 80 лет, которых также предусмотрено вакцинировать во втором этапе дорожной карты.

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Также с 29 марта запланирована вакцинация людей в возрасте от 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении "Дия" или через контакт-центр МЗ 0800 60 20 19.

Предварительно Министерство здравоохранения Украины рекомендовало мобильным группам по иммунизации привлекать к вакцинации против COVID-19 организованные коллективы со второго этапа, в частности все учреждения здравоохранения (государственные и частные, в том числе и аптечные).

В МОЗ напомнили, что записаться в список ожидания на вакцинацию людям из приоритетных групп можно с помощью приложения или портала "Дия" или через контакт-центр МЗ 0800 60 20 19. Люди старше 80 лет уже могут записаться на вакцинацию через семейных врачей.

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Сейчас в Украине осуществляется иммунизация вакциной Covishield/AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови, 500 тыс. доз которой было закуплено за государственные средства.

"Эта вакцина эффективна и безопасна. Разрешение на ее использование дали Всемирная организация здравоохранения, Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада", - подчеркнули в Минздраве.

Все прививки против COVID-19 являются добровольными и бесплатными.

Достоверную информацию о вакцинации против COVID-19 можно полусить на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19.