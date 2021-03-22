Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города. ФОТО
Участники акции протеста находятся на Европейской площади и двигаются по кругу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.
"Избегайте поездок по центральной части города и по улицам: Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Михайловская, Владимирский спуск", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста ФОПов. Ранее активисты перекрыли улицу Грушевского.
Топ комментарии
+9 саша паламарчук
показать весь комментарий22.03.2021 14:37
+6 Стрелок
показать весь комментарий22.03.2021 15:22
+5 Стрелок
показать весь комментарий22.03.2021 14:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
афоня, ну какой он тебе "петя"?
И главное до дебилов никак не доходит!!!
Мало что ли нужных профессий кроме купи-продай.
а еще
многие работают по предварительным заказам.
Они не работают с деньгами, для этого есть бухгалтерия.
И кстати, что-то я не читал чтобы промпредприятия требовали для себя преференций.
и в ордынских подъездах насрать, и шапито раскрасить.
Жрите теперь, ФОПы, не обляпайтесь. Так вам и надо, идиоты.