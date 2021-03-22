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Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города. ФОТО

Участники акции протеста находятся на Европейской площади и двигаются по кругу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

"Избегайте поездок по центральной части города и по улицам: Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Михайловская, Владимирский спуск", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста ФОПов. Ранее активисты перекрыли улицу Грушевского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Локдаун - это смерть для бизнеса": ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города 01
Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города 02
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Топ комментарии
+9
Чого бунтуєте? Все ж зешебісь, що хотіли то те і маєте!
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22.03.2021 14:37
+6
зеленский "пока" держится на таких дурачках как ты
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22.03.2021 15:22
+5
ошибки в первую очередь надо признавать! потом менять что то в башке! а уж потом исправлять!
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22.03.2021 14:53
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Чого бунтуєте? Все ж зешебісь, що хотіли то те і маєте!
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22.03.2021 14:37 Ответить
Саня, а давай будем лучше ,чем зеленые ,мы не такие ,да они ошиблись, сильно ошиблись, но кто не ошибается тот не чего и не делает - как по мне
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22.03.2021 14:41 Ответить
Я в деякій мірі згоден з тобою, але помилки потрібно виправляти.
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22.03.2021 14:50 Ответить
ошибки в первую очередь надо признавать! потом менять что то в башке! а уж потом исправлять!
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22.03.2021 14:53 Ответить
Кровью!
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22.03.2021 14:59 Ответить
Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста - Цензор.НЕТ 4699
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22.03.2021 15:19 Ответить
ЗЕля опять изменил Ленке с Шмыгалем...
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22.03.2021 16:04 Ответить
Что бы признать ошибку, она должна стать очевидной. А предположение, что при Пете сегодня было бы лучше, это лишь ваше предположение. И ничего более! Есть сегодня и гораздо более популярное предположение, что Петя, оставшись на второй срок с антирейтингом 75%, коронакризис на Банковой не пережил бы. Его бы просто вынесли. Зеленский пока держится на исходном запасе популярности.
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22.03.2021 15:13 Ответить
фантазии они такие фантазии
афоня, ну какой он тебе "петя"?
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22.03.2021 15:21 Ответить
зеленский "пока" держится на таких дурачках как ты
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22.03.2021 15:22 Ответить
Наркозельц держится на гуманитарной антикороновирусной помощи Пороха
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22.03.2021 15:33 Ответить
Свою ошибку ЗЕбанутые смогут исправить на выборах через 3 года. А пока пусть ЗЕбаньки жрут ложками. Бачилы очи, що выбыралы, тепер жерить, не обляпайтесь.
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22.03.2021 16:07 Ответить
Ошибки надо смывать кровью! Классика жанра... то они ошиблись подаривши запорожскую Сечь кацапам, потом они ошиблись в 1917г... у них каждые 20лет не ошибка, а катастрофа!
И главное до дебилов никак не доходит!!!
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22.03.2021 15:49 Ответить
демократия она такая - вон после 2 мировой в Великобритании не выбирают - Черчилля ,да и так было - факт
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22.03.2021 15:58 Ответить
Это не демократия, то что происходит!
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22.03.2021 16:02 Ответить
Кто хотел? Я не хотел! Но с кретинами из SaveФОП рядом даже проходить мимо противно!
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22.03.2021 15:47 Ответить
почему у нас не кто не пишет про суммы ,которые правительство различных стран ,направляют на помощь бизнесу? все и сразу станет на свои места
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22.03.2021 14:39 Ответить
украину можно сравнивать с такими странами, где население и ввп приблизительно равны нашим...сравни, почитаем
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22.03.2021 14:45 Ответить
гугл в помощь - ты ба какой))
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22.03.2021 15:16 Ответить
похоже, теперь,ты понял, что в странах, равных украине и помощь бизнесу такая же...
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22.03.2021 15:28 Ответить
огласите усе суммы пожалуйста ? если не можете - не умничайте и главное - Украина пишеться с большой буквы - фирштейн
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22.03.2021 15:38 Ответить
Я не понял что они хотят?
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22.03.2021 14:43 Ответить
разное...был плакат, чтобы - не платить аренду,
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22.03.2021 14:47 Ответить
работать наверное, но им и так никто не запрещает работать в онлайне....
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22.03.2021 14:47 Ответить
Пусть ищут нормальную работу.
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22.03.2021 14:54 Ответить
эта какая? нормальная та)
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22.03.2021 15:17 Ответить
Токарем, шлифовщиком, слесарем-сборщиком.
Мало что ли нужных профессий кроме купи-продай.
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22.03.2021 15:25 Ответить
а то шо делает - токарь, шлифовщик, слесарь - сборщик - шо продавать не надо? - тогда где они денег на зарплату возьмут - как то так))
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22.03.2021 15:36 Ответить
Для этого на предприятии существует отдел сбыта.
а еще
многие работают по предварительным заказам.
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22.03.2021 16:05 Ответить
отрицание очевидного - это не правильно - а в отделе сбыта кто - не продавцы под названием - менеджер по продажам)))
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22.03.2021 16:07 Ответить
В отделе сбыта работают по пред.заказам и по договорам.
Они не работают с деньгами, для этого есть бухгалтерия.
И кстати, что-то я не читал чтобы промпредприятия требовали для себя преференций.
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22.03.2021 16:18 Ответить
а кто там работает как название профессии и - не ну хватит меня троллит ,в не можете не понимать очевидного это так же как и в мире существует распределение производств - в зависимости от нахождения сырья и так далее - без торговли не было бы обмена товаров и услуг - производитель не смог бы существовать - это аксиома вроде и ее не надо доказывать)))
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22.03.2021 16:24 Ответить
Торговля торговли рознь. Производители комбайнов не стоЯт с ними на рынках.
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22.03.2021 16:41 Ответить
Так они рукожопые, тем более, у этих идиотов руки ростут не из жопы, а в жопу, кто-же их возьмет токарями, шлифовщиками или слесарями. Только на купи-продай и сгодились, жрать-то хочется.
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22.03.2021 16:02 Ответить
Им-же ЗЕля обещал конец. Хотят конца.
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22.03.2021 15:58 Ответить
Не ФОПИ винні,винні Зє й маршрутки
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22.03.2021 14:49 Ответить
Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста - Цензор.НЕТ 9508
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22.03.2021 14:54 Ответить
Старик Байден везде успевает,
и в ордынских подъездах насрать, и шапито раскрасить.
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22.03.2021 14:56 Ответить
А вот Петя - не успевает!
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22.03.2021 15:01 Ответить
Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста - Цензор.НЕТ 76
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22.03.2021 16:55 Ответить
Справа - син Авакова, посередині - чувак який боровся з Аваковим в суботу шляхом малювання фасаду ОПи)

Протест ФОПів у центрі Києва: поліція просить водіїв уникати поїздок у центральну частину міста - Цензор.НЕТ 3584
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22.03.2021 15:22 Ответить
Петушки нашли друг друга.
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22.03.2021 15:56 Ответить
рюкзачки сошлись
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22.03.2021 15:36 Ответить
А что не нравится ФОПам? Они-же на през. выборах плевали на "барыгу", дрочили на портрет бубочки и били себя копытом в грудь, что прогнали Пороха и теперь они заживут, потому что у них закончится. эпохе бедности.
Жрите теперь, ФОПы, не обляпайтесь. Так вам и надо, идиоты.
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22.03.2021 15:55 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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22.03.2021 16:15 Ответить
Поддерживаю, каждому предпринимателю по баллончику краски!
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22.03.2021 16:21 Ответить
https://youtu.be/G4MEqAl1ucU?t=59 "Мєчьта сбываєцца"
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22.03.2021 16:52 Ответить
 
 