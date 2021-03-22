Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города. ФОТО

Участники акции протеста находятся на Европейской площади и двигаются по кругу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

"Избегайте поездок по центральной части города и по улицам: Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Михайловская, Владимирский спуск", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста ФОПов. Ранее активисты перекрыли улицу Грушевского.

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