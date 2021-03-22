Автоматического транспортного локдауна не будет. Высадка и посадка пассажиров в "красных" зонах будет ограничиваться по решению комиссий ТЭБ и ЧС , - "Укрзализныця"

22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Так, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки в Киеве, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается также, что в частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем "Укрзализныця" сообщит дополнительно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Кабмин передал местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в "красных" зонах.

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