Задержанному после акции под ОП Сорду завтра будут избирать меру пресечения в Печерском райсуде (обновлено)
Писателю, ветерану и основателю издательства "Дом химер" Владу Сорду, которого полиция задержала после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко у Офиса Президента, сегодня будут избирать меру пресечения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Стерненко.
"Сегодня вечером после 18:00 в Печерском суде (Владимирская, 15) будут избирать меру пресечения для Влада Сорда", - говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале Стерненко сообщили, что заседание суда переносят на завтра.
Как сообщалось, в субботу, 20 марта, вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
перелік великий.
https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1374008135539638276 57 мин
Це якийсь треш.
Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
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Оригінальне юридичне формулювання страти на шибениці
Это только ты, лежа на диване, видишь только окна.
Кстати, ни на одном видео не видно, как Сорд бьет окна. Просто он не трус и от ментов не побежал ...
Источник: https://censor.net/ru/n3254837
Як показує досвід сусідів, біларуські та хабаровські народні гуляння мають ефективність нуль цілих хій десятих.
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fixed
зеЛю и его банду ждет тюряга.
Совершил бы убийство - другое дело. Свободен!
Такое у нас нынче кривосудие после стольких судебных реформ.
Кстати нападавший в отличии от стерненки был коренной одессит, причем тут балалайня? Туда сбежал второй нападавший
Дружище, завязывай бухать
(добре якщо із можливістю застави - гадаю, знайдуться сили, які внесуть суму, най той суд вдавився...)
Приклад - Майдан 2013/14.
З чисто юридичного боку - ще й яке порушення. Але що було б, якби Україна законослухняно проковтнула держзраду влади?
пс. на Майдане людей побили и убили. ты не сравнивай *** с пальцем.
Завжди за графіті на стіні в Києві давали штраф 170-340 грн!
Злочином є суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Тепер читаємо визначення адмінпроступку:
А адміністративний проступок - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Тому ні, немає значення, яка будівля!
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.»
плюс я уверен, что большинство людей против того что бы били там стёкла, хоть герои войны, хоть какие то неадыватные черти.
Ну ок, не подобається підземний перехід, хтось на стіні райвідділку поліції якщо щось намалює чи на паркані якогось державного заводу - то все одно буде адмінпротокол!
Кримінал іде або за нанесення пошкоджень людини, або за небезпечний вчинок типу спаленого автомобіля чи кинутого вибухового пристрою (якщо без жертв, звичайно)...
І так, якщо він "стукач СБУ" - чому смороду не відмазали його від тюремного висновку?
Знай, підставляй у класичну формулу "Свабоду Юрію Дєтачкіну" нового персонажа, а шаблонні заготовки/підвивання/надривні гасла - давно під рукою. Копіпасти собі в дві руки, та підраховуй сякий-такий дохід за кількість постів.
Одні бовдури за копійки горлопанять та обсцикають двері, другі за копійки "розганяють хвилю". Уявляючи себе, при цьому, неабиякими "патріотами"...
Нічого нового під сонцем.
Тим більше у діях підозрюваного не було суспільної небезпеки, а суспільна небезпека - основна відмінність злочину від адмінпроступку.
Якби підозрюваний на копа напав чи поліцейську машину спалив, то це була б. Ст. 296, а так це чиста адмінка!