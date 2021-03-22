Сторонники Стерненко анонсировали очередную акцию под ОП: "Следующая встреча - в день апелляции"

Активисты анонсировали еще одну акцию у стен Офиса Президента в поддержку Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.

"Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки. ... Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис Президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.

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