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Сторонники Стерненко анонсировали очередную акцию под ОП: "Следующая встреча - в день апелляции"

Сторонники Стерненко анонсировали очередную акцию под ОП:

Активисты анонсировали еще одну акцию у стен Офиса Президента в поддержку Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.

"Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки. ... Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис Президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.

Читайте: Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента

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Топ комментарии
+21
приходь сам на акцію і все роскажи, хто бандит, а хто - герой.
Коли такі, як ти сиділи по домівках на дупах рівненько, такі як Стерненко палили вату в Одесі.
А такі, як затриманий Змій - захищали Україну. Так що стули пельку
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22.03.2021 15:56
+18
Забавно да ,Щербича ,который содействовал созданию одесской респубики не осудили и сейчас он депутат ,а Стерненко, благодаря которому Одесса осталась украинской и который противодействовал таким как этот Щербич сейчас сидит в сизо это по твоему правосудие ?
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22.03.2021 16:12
+14
Прихильники Стерненка анонсували чергову акцію під ОП: "Наступна зустріч - у день апеляції" - Цензор.НЕТ 7606
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22.03.2021 15:58
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Ні, їх дії направлені на узурпацію влади та створення репресивного апарату, а наші дії мають мету не допустити цього. Тому розкачувати до падіння - потрібно, а нічого не робити - небезпечно.
До того ж поки скидання влади не є вимогами протесту, зараз лише вимагаємо справедливості та реформ, але все може змінитись дуже швидко.
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22.03.2021 16:37 Ответить
Наступного разу, щоб сильніше "розкачати", насерете під дверима ОП? Чи цього разу всередину зайдете і накладете купи там? От то потужний протест буде!
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22.03.2021 18:31 Ответить
Якщо зайдемо то вже не вийдемо, нам ще власний уряд формувати
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22.03.2021 20:16 Ответить
ну ну!
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22.03.2021 16:54 Ответить
Стены,пока не мыть?😂
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22.03.2021 16:39 Ответить
Надо прийти, поддержать патриота и показать свою позицию, что тебе не все равно, что в Украине плюют на закон на уровне президента!
Свободу всем политзаключенным! Дело Торнадо, дело Шеремета, Стерненко - незаконно осужденные!
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22.03.2021 17:16 Ответить
Про Європу: європейці самі себе пороли віками поки до них не дійшло, що до влади повинні допускатись «чисті» кандидати і владу необхідно контролювати! Що означає «вандалізм»?! Що означає «неповага до державних символів»?! А відсутність судів, корупція і прихід до влади корупціонерів шляхом маніпуляцій і відвертої брехні НЕ наруга над державою і НЕ вандалізм?! Будинки можна відмити або збудувати нові! Відновити державу майже неможливо! СК що виражаючи таким чином протест, українці порять і виховують самі себе!
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22.03.2021 17:25 Ответить
Підтримую! Був би в Києві сходив би обов'язково.
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22.03.2021 18:01 Ответить
так вчера в Бристое Англии протестовали против полицейского нового закона жгли мусоровозы напали на полиц участок били витрины это настоящие беспорядки чтоб услышали а не графитти и разбитая дверь а вы обосрались и делаете с нас бандитов посмотрите виде как действительно с полицией поступали вчера https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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22.03.2021 22:05 Ответить
Рано начали мыть окна ! ))
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22.03.2021 23:16 Ответить
одно неясно- там шо, судьи сидят????????????????????????
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22.03.2021 23:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/325702 Я старался держать общение на дипломатическом уровне...Чтоб как можно мягче донести месседж, что я, пожплуй, всё сказал, что думал. И понял Ваш стиль . Потом - и ввиду тотго, что прения на сате не свет в окошке моих занятий - мне перестало быть интересным продолжение. Так понятнее ? В завершение скажу: отвечать больше не буду... Если Вы юзер. Обмен мнениями закончен. Если - тролль - я и так достатчно Вас покормил.
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23.03.2021 11:42 Ответить
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