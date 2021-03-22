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Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин

Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин

Если в результате вакцинации человеку будет установлена инвалидность или диагностировано заболевание, то государство осуществит соответствующие выплаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот фонд будет наполняться деньгами, потому что мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного ущерба от вакцинации. Что это может быть за ущерб? Например, в результате вакцинации, а мы предусматриваем все без исключения, даже теоретические последствия, человеку может быть установлена инвалидность, что это привело к какому-то заболеванию. И нужно делать соответствующие выплаты этому человеку, кроме лечения за счет государства. Об этом мы говорим, за причиненный ущерб такая ответственность, которую на себя берет правительство", - рассказал Степанов.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что в Украине "меньше 0,5% каких-либо побочных реакций в результате вакцинации".

"111 тыс. провакцинировано, 495 всего незначительных реакций произошло, которые ни к какому вреду не привели", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин.

Смотрите также: С 29-30 марта начнется вакцинация людей старше 80 лет, - Степанов. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8
Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 3205
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22.03.2021 16:07
+8
уже сейчас можно точно сказать, ни связь с вакцинацией, не говоря уже о инвалидности и заболевании, доказать будет абсолютно не возможно. реалии прошлого доказывают.
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22.03.2021 16:15
+6
Конь-мародер в пальто за 22 тысячи долларов, с помощью ЗЕленой швали пролоббировал закон об снятии ответственности со ВСЕХ производителей вакцины и переложил компенсации за негативные последствия на украинский бюджет!!! Т.е. другими словами, покупаем по засекреченным ценам через фирму прокладку индийский шмурдяк, а в случае чего компенсацию платит народ Украины.
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22.03.2021 16:37
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Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 3205
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22.03.2021 16:07 Ответить
уже сейчас можно точно сказать, ни связь с вакцинацией, не говоря уже о инвалидности и заболевании, доказать будет абсолютно не возможно. реалии прошлого доказывают.
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22.03.2021 16:15 Ответить
Ню-ню...............
Обіцяли і від коронавірусу безкоштовно лікувати.
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22.03.2021 16:18 Ответить
черти сраные. вам потом попробуй доказать что проблемы из-за вакцины...
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22.03.2021 16:23 Ответить
Если в результате вакцинации человеку будет установлена инвалидность или диагностировано заболевание, то государство осуществит соответствующие выплаты.Источник: https://censor.net/ru/n3254844 А дальше вже і читати не треба))) .Що треба було і доказати)

Думайте .люди)
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22.03.2021 16:30 Ответить
Компенсация после смерти пациента? Зачетно.
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22.03.2021 16:32 Ответить
Похороны за счёт государства - это лучший способ проявления заботы власти о своих гражданах
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22.03.2021 16:45 Ответить
Конь-мародер в пальто за 22 тысячи долларов, с помощью ЗЕленой швали пролоббировал закон об снятии ответственности со ВСЕХ производителей вакцины и переложил компенсации за негативные последствия на украинский бюджет!!! Т.е. другими словами, покупаем по засекреченным ценам через фирму прокладку индийский шмурдяк, а в случае чего компенсацию платит народ Украины.
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22.03.2021 16:37 Ответить
морги начнут продавать справки)
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22.03.2021 16:37 Ответить
Інвалідність або захворювання: Степанов розповів про компенсації за побічні дії від COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 7994
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22.03.2021 16:40 Ответить
Кабмин взял ответственность на себя - а расплачиваться будут налогоплательщики.
Оригинальненько.
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22.03.2021 16:41 Ответить
так, а перед цим, вони законопроект про звільнення від відповідальності виробників вакцини до ВРУ подали...
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22.03.2021 17:02 Ответить
А если побочных эффектов не будет, то вакцинируемый сам будет компенсировать государству заботу о нем.
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22.03.2021 17:26 Ответить
Доказать будет не реально, что человек получил инвалидность от прививки, т. к. побочка может проявиться не сразу. Кто умный, вакцинироваться не станет.
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22.03.2021 18:32 Ответить
Інвалідність або захворювання: Степанов розповів про компенсації за побічні дії від COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 3114
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23.03.2021 06:20 Ответить
 
 